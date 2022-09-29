Betallösningar för automattvätt

Vi har den rätta lösningen för din anläggning: magnetkortsläsare, PIN-kodsläsare eller streckkodsläsare, med eller utan drive-in-funktion – Kärcher erbjuder en mängd olika betallösningar för automatiska biltvättar. Målet är enkel och intuitiv användning för kunden.

Översikt över våra betalterminaler

Alla gynnas av Kärchers drive-in-system

Bättre kundkomfort innebär även bättre omsättning för dig. Betallösningar som passar perfekt för de automatiska biltvättarna Klean!Fit, Klean!Star och Klean!Star iQ.

Startsysteme Ablauf

Procedur

  • Kunden hämtar ut sin PIN-kod eller streckkod i kassan och startar sedan det valda tvättprogrammet på startterminalen CR 214 drive-in eller CR 214 BC drive-in.

  • Kunden anger antingen PIN-koden manuellt på startterminalen eller skannar sin streckkod.

  • Med drive-in-funktionen sitter kunden kvar i bilen under tvättprocessen, som sätts igång automatiskt efter att kunden kör in i tvätthallen.

  • Kunden kan även välja att stiga ur bilen och starta tvätten manuellt.

  • Tack vare den innovativa köfunktionen är det nu möjligt för nästa kund i kön att aktivera sin tvättprocess på terminalen medan bilen före fortfarande håller på att tvättas.

Drive-in System Sicherheit

Säkerhet

Tillsammans med bekvämlighet och perfekt tvättresultat är kundernas säkerhet av allra största vikt.

  • När bilen står på rätt plats indikerar ljud- och ljussignaler att automatisk biltvätt startar. Därefter börjar tvättprocessen.

  • Kunden kan stoppa biltvätten när som helst genom att tuta.

Fördelar med Kärchers drive-in-system

Högre omsättning: högre genomströmning av bilar tack vare kösystemet

Optimal bekvämlighet: kunden kan sitta kvar i bilen under hela tvätten

Maximal säkerhet: särskilda säkerhetsfunktioner före och under tvätt

Maximal flexibilitet: du väljer själv om du vill erbjuda enbart drive-in-funktionen eller båda alternativen, dvs. både drive-in och manuell start, där föraren stiger ur bilen innan tvätten börjar

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