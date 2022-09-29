Betallösningar för automattvätt
Vi har den rätta lösningen för din anläggning: magnetkortsläsare, PIN-kodsläsare eller streckkodsläsare, med eller utan drive-in-funktion – Kärcher erbjuder en mängd olika betallösningar för automatiska biltvättar. Målet är enkel och intuitiv användning för kunden.
Översikt över våra betalterminaler
Alla gynnas av Kärchers drive-in-system
Bättre kundkomfort innebär även bättre omsättning för dig. Betallösningar som passar perfekt för de automatiska biltvättarna Klean!Fit, Klean!Star och Klean!Star iQ.
Procedur
Kunden hämtar ut sin PIN-kod eller streckkod i kassan och startar sedan det valda tvättprogrammet på startterminalen CR 214 drive-in eller CR 214 BC drive-in.
Kunden anger antingen PIN-koden manuellt på startterminalen eller skannar sin streckkod.
Med drive-in-funktionen sitter kunden kvar i bilen under tvättprocessen, som sätts igång automatiskt efter att kunden kör in i tvätthallen.
Kunden kan även välja att stiga ur bilen och starta tvätten manuellt.
Tack vare den innovativa köfunktionen är det nu möjligt för nästa kund i kön att aktivera sin tvättprocess på terminalen medan bilen före fortfarande håller på att tvättas.
Säkerhet
Tillsammans med bekvämlighet och perfekt tvättresultat är kundernas säkerhet av allra största vikt.
När bilen står på rätt plats indikerar ljud- och ljussignaler att automatisk biltvätt startar. Därefter börjar tvättprocessen.
Kunden kan stoppa biltvätten när som helst genom att tuta.
Fördelar med Kärchers drive-in-system
Högre omsättning: högre genomströmning av bilar tack vare kösystemet
Optimal bekvämlighet: kunden kan sitta kvar i bilen under hela tvätten
Maximal säkerhet: särskilda säkerhetsfunktioner före och under tvätt
Maximal flexibilitet: du väljer själv om du vill erbjuda enbart drive-in-funktionen eller båda alternativen, dvs. både drive-in och manuell start, där föraren stiger ur bilen innan tvätten börjar
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