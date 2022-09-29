Betallösningar för automattvätt

Kunden hämtar ut sin PIN-kod eller streckkod i kassan och startar sedan det valda tvättprogrammet på startterminalen CR 214 drive-in eller CR 214 BC drive-in.

Kunden anger antingen PIN-koden manuellt på startterminalen eller skannar sin streckkod.

Med drive-in-funktionen sitter kunden kvar i bilen under tvättprocessen, som sätts igång automatiskt efter att kunden kör in i tvätthallen.

Kunden kan även välja att stiga ur bilen och starta tvätten manuellt.