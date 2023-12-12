Tvätthallar
Att åka till en tvätthall för att tvätta din bil är ett snabbt, enkelt och miljövänligt sätt att underhålla ditt fordon på. Genom regelbunden användning skyddar du inte bara lacken utan bidrar också till att behålla bilens värde över tid. Kärchers självtvätt med olika tvättsteg och program är utformade för att ge din bil den bästa möjliga bilvården. Välkommen till våra tvätthallar och hitta din närmaste station via kartan längst ner. Tvätta bilen själv hos oss redan idag.
Våra tvätthallar
Våra tvättsteg och program
Våra tvätthallar erbjuder en rad olika steg och program för att säkerställa att din bil blir ordentligt rengjord och skyddad:
- Avfettning: Tar effektivt bort olja och fett från bilens yta.
- Powerskum: Ett kraftfullt skum som löser upp smuts och gör det enklare att tvätta rent.
- Högtryckstvätt: Använder högt tryck för att avlägsna envis smuts och avlagringar.
- Skumtvätt med Borste: Mjuka borstar applicerar skum och rengör ytan skonsamt men grundligt.
- Hetvax: Ett vaxskikt appliceras för att ge extra skydd och glans.
- Ytbehandling: Ett sista steg för att ge bilen ett långvarigt skydd och glans.
- Extra bekvämligheter: För att göra upplevelsen ännu bättre, erbjuder vi dammsugare på alla våra tvättstationer, med undantag för anläggningen i Örebro. Detta gör det möjligt för dig att inte bara tvätta bilens utsida utan även rengöra insidan.
Tvättpriser
Kärchers självtvätt är prisvärd och modern. Pris från 35 kr. Vill du använda flera av våra program och ge bilen en riktigt uppfräschning så landar priset på mellan 120-150 kr.
- Du kan tvätta på våra tvättstationer som privatperson eller som företagskund.
- Alla tvättstationer har fyra separata tvättbås.
- Alla våra tvätthallar har en betalautomat och du väljer om du vill betala med kort eller swish.
- Vill du anmäla dig som företagskund och betala med faktura? Anmäl dig som företagskund här nedan.
Tvätta bilen själv i en tvätthall
Att tvätta bilen själv på en tvättstation gör arbetet enklare eftersom du får tillgång till alla tvättprodukter som du kanske inte har hemma. Dessutom är det mer miljövänligt. Vi tar hand om och renar allt avloppsvatten.
Vi har flera tvättstationer där du kan tvätta bilen privat eller som företag. Vi finns i Mantorp, Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Örebro, Helsingborg och Malmö.
VÄLKOMMEN SOM FÖRETAGSKUND
Fyll i formuläret och skicka in din ansökan.
Som företagskund får ni tillgång RFID-taggar till alla användare. Ni tvättar bilarna och blir fakturerade i efterhand. Minsta faktureringskostnad 199:-/mån. Med din tvättnyckel (RFID-tag) kan du tvätta bilen i både Jönköping, Eskilstuna och Mantorp, alternativt i orterna Eksjö, Helsingborg och Örebro. Om du önskar koppla din tvättnyckel till andra alternativ så vänligen kontakta kundtjänst.
Vi jobbar tillsammans för en renare miljö
Vi på Kärcher är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Hållbar biltvätt är ett branschinitiativ som drivs av OSS – Organisationen Sveriges Servicestationer. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskapen och därmed förändra våra tvättvanor och därmed minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet. Det är alltid bättre att åka till en tvätthall jämfört med att tvätta på gatan eller i naturen.