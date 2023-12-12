Tvätthallar

Företagsinformation tillhandahålls av Kärcher AB med Org.nr: 556222-6661. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

Villkor för företagskonto

Det är viktigt att läsa nedan villkor i samband med köp.

Kärcher AB:s självtvättstationer erbjuder kunder att tvätta bilen själv på ett effektivt och miljövänligt sätt. Kärcher tar hand om och renar allt avloppsvatten. Självtvättstationerna finns i Mantorp, Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Örebro, Helsingborg.

Som företagskund får kunden tillgång till RFID-taggar till alla användare. Med tvättnyckeln (RFID-tag) kan kunden tvätta i Jönköping, Eskilstuna och Mantorp, alternativt i orterna Eksjö, Helsingborg och Örebro.

Kärcher AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Villkoren meddelas med minimum 30 dagars varsel via e-post.

Vid större förändringar kommer Kärcher AB meddela detta per email. Om företagskontot används efter förändringar gjorts i villkoren så anses kunden ha godkänt detta.

Priser

Kärchers självtvätt är prisvärd och modern. Pris redovisas i betalautomaterna på de olika orterna. För varje program eller funktion som väljs (exempelvis avfettning, högtryck,vax) tillkommer kostnad för detta.

Betalning

Företagskunder blir fakturerade månadsvis i efterskott (minsta faktureringskostnad 199:-/mån).

Betalning sker via faktura 1 gång per månad. Kärcher AB kan utan förvarning spärra eller säga upp kundens företagskonto vid till exempel obetalda fakturor.

Bindningstid och uppsägning av prenumeration.

Kunden säger upp sitt medlemskap genom att kontakta kundtjänst. Uppsägningen bekräftas då via email ifrån Kärcher AB.

Vid avslutande av företagskonto skickas en slutfaktura (minsta faktureringskostnad 199:-/mån). Ingen uppsägningstid utgår.

Kundens ansvar

Kund ansvarar för att samtliga lämnade uppgifter är korrekta och vid felaktigt lämnade uppgifter kan företagskontot komma att sägas upp.

Kärcher ansvarar ej för ev förluster av tvättkort eller tvättnyckel.

Vid eventuellt missbruk av tvättanläggningen kan företagskontot sägas upp utan förvarning. Kärcher AB debiterar i dessa fall kunden med en avgift på 600 kr per tvätt.

Vid misstanke om att någon använder ens konto är det viktigt att kunden meddelar Kärcher AB snarast för att på så sätt spärra detta för vidare missbruk

Reklamation/Garanti/ångerrätt

Ångerrätt gäller enligt konsumentköpslagen.