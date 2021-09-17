POWER RENGÖRINGSSKUM: FORDONSRENGÖRING MED WOW-EFFEKT

Så fungerar Power-skumspolröret

Enkel användning — kraftig effekt



Rengöringsmedel, vatten och luft blandas och appliceras på bilen under högt tryck med hjälp av spolröret, så att bilen täcks med ett fylligt och högeffektivt skum.

Utöver tvätt med Power rengöringsskum används spolröret även för fälgtvätt med Kärcher Power fälgskum och applicering av Kärcher Power-vax.

Power skumspolrör ger inte bara optimal rengöring av kundens bil, utan är också imponerande lätt att hantera. Enhetligt färgkodade bruksanvisningar, programskivor och högtrycksslangar guidar och underlättar användningen.