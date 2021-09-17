POWER RENGÖRINGSSKUM: FORDONSRENGÖRING MED WOW-EFFEKT
Med Kärcher självbetjäningstvätt blir rengöring en upplevelse: Kärcher Power rengöringsskum rengör kraftfullt, effektivt och imponerande. Du får nöjda kunder och garanterad ökad omsättning.
Effektiv bilrengöring på djupet med Power rengöringsskum
Kärcher Power skumspolrör täcker hela bilens yta med skum på några sekunder. Resultatet: Sensationell, fyllig och mycket effektiv skumning. Power rengöringsskum avlägsnar effektivt och skonsamt envis smuts och insektsrester. Den rengörande effekten förstärks när kunden applicerar ett omfattande och jämnt lager Kärcher Power-skum.
Så fungerar Power-skumspolröret
Enkel användning — kraftig effekt
Rengöringsmedel, vatten och luft blandas och appliceras på bilen under högt tryck med hjälp av spolröret, så att bilen täcks med ett fylligt och högeffektivt skum.
Utöver tvätt med Power rengöringsskum används spolröret även för fälgtvätt med Kärcher Power fälgskum och applicering av Kärcher Power-vax.
Power skumspolrör ger inte bara optimal rengöring av kundens bil, utan är också imponerande lätt att hantera. Enhetligt färgkodade bruksanvisningar, programskivor och högtrycksslangar guidar och underlättar användningen.
Fördelarna med Power skumrengöring
Fördelarna för dig
- Sensationell skumning för en tvättupplevelse med showroom-effekt ger nöjda och återkommande kunder
- Ytterligare omsättning genom längre tvättar
- Power skumspolrör med upp till tre ytterligare program — eftermontering möjlig när som helst