Hållbarhet inom biltvättsbranschen
Ett rent fordon ger både en skön känsla i sig – och rent samvete.
Men att driva biltvätt handlar inte bara om utmärkta rengöringsresultat. Det är också viktigt att använda våra system på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för både operatörernas och kundernas bästa. Mål: en strategi för låg förbrukning av vatten, energi och rengöringsmedel.
Vi jobbar tillsammans för en renare miljö
Vi på Kärcher är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Hållbar biltvätt är ett branschinitiativ som drivs av OSS – Organisationen Sveriges Servicestationer. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskapen och därmed förändra våra tvättvanor och därmed minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet. Det är alltid bättre att åka till en tvätthall jämfört med att tvätta på gatan eller i naturen.
Minskad förbrukning med oförändrad prestanda
Det pratas mycket om miljöskydd och hållbarhet. Våra professionella system för fordonstvätt använder en av jordens värdefullaste resurser: vatten.
Som ledande tillverkare av professionella tvättsystem är vi medvetna om ansvaret detta innebär och vår roll i det naturliga ekosystemet. I strävan efter ett hållbart kretslopp för resurser har vi satt målet att fortsätta optimera förbrukningen hos våra system och utveckla nya lösningar. Hos våra system kan du räkna med
- utmärkt hantering av vattnet
- minimal förbrukning av rent vatten (upp till
98 % av vattnet återanvänds, beroende på system)
- i hög grad miljöanpassad användning av energi och rengöringsmedel
Och fortfarande räkna med samma utmärkta rengöringsresultat från Kärcher som du är van med. För både rena fordon och ett rent samvete.
För att resultaten räknas
Biltvättssystem: hållbarhet med bara en knapptryckning
Den inbyggda funktionen för vattenbesparing, tillsammans med WRB Bio, sparar cirka 120 liter rent vatten per fordonstvätt.
I rengöringsprocessen används enbart återvunnet vatten. Endast den sista sköljningen använder färskt vatten.
Biltvättar för nyttofordon: en stor tvättuppgift innebär ett stort ansvar
- Den inbyggda funktionen för vattenbesparing sparar cirka 400 liter rent vatten för varje rengjord tung lastbil eller cirka 300 liter för varje tvättad buss.
Självbetjänade tvättsystem: rätt dosering ger stora besparingar
- Vårt doseringssystem kan exakt mäta upp den optimala mängden rengöringsmedel för minimerad vattenförbrukning. Det som gör systemet speciellt är att varje pump har sin egen doseringsfunktion. Tack vare vår erfarenhet över flera decennier har vi lyckats utveckla marknadens effektivaste doseringssystem.
- Effektivt energisparläge: i detta läge kan varje program som alternativ köras med kallt vatten. Det sparar energi och sänker driftskostnaderna. I ett system med fyra bås ger detta en möjlig besparing på minst 55 procent. Man kan därigenom låta varje kund välja själv hur mycket energi de vill spara när de tvättar.
- Våra pumpar är kraftfulla och tillförlitliga. De är dessutom ca 60 procent mer energieffektiva än andra alternativ på marknaden.
- Genom att använda torrt skum kan förbrukningen av vatten och kemikalier minskas med 90 procent och man kan spara ytterligare 75 procent i energiförbrukning.
System för vattenåtervinning: resultat och inte bara löften
Vattenåtervinningssystemet WRB Bio från vår partner aquadetox ger biologisk avloppsvattenrening när den fungerar som bäst. Med hjälp av naturliga och biologiska processer renas och behandlas avloppsvattnet i systemet utan användning av kemikalier. Ekologiskt och hållbart. Systemet omvandlar smutsigt avloppsvatten till återvunnet, renat vatten, fritt från färg och lukt, och matar sedan tillbaka det in i kretsloppet. Vattnet behandlas med BioCubes som innehåller mikroorganismer. WRB Bio ger den bästa kvaliteten på återvunnet vattnet, vilket i sin tur gör det möjligt att sänka förbrukningen av färskvatten med upp till 98 procent och upp till 100 procent för dricksvatten. Tack vare den höga processeffektiviteten och bakteriernas nedbrytningsförmåga kan nästan allt vatten återanvändas, vilket ger minimal resursförbrukning och maximal kostnadseffektivitet. Vattenreningen möjliggör
- sparsam förbrukning av värdefulla resurser
- kostnadseffektiv drift av tvättsystemen
- utmärkt lönsamhet
- långsiktiga investeringar för högre vinst
- enkel ombyggnad, även vid begränsat utrymme, utan behov av något arbetskrävande anläggningsarbete
Kärcher Clean Park Eco: tiden har kommit att tänka om
Låt oss presentera vår Kärcher Clean Park som är självförsörjande. Det helt självständiga systemet klarar att leverera sin egen energi och möjliggör ett fullständigt hållbart kretslopp för vattnet – ända till sista droppen. Det första projektet är redan uppfört i form av Kärcher Clean Park Dettenhausen i Tyskland. Systemet innehåller
- ett självförsörjande vattenkretslopp med koldioxidneutral drift
- ett inbyggt solcellssystem för elproduktion
- solvärme för uppvärmning av vatten
- ett biologiskt vattenreningssystem som även tar vara på regnvatten, vilket gör det möjligt att helt utesluta förbrukning av dricksvatten
Rengöringsmedel: sann hållbarhet redan på planeringsstadiet
Användning av högkoncentrerade varianter av vårt rengöringsmedel Klear!Line är en avgörande faktor för framgången hos våra fordonsrengöringssystem och ett viktigt steg mot hållbar drift av dina tvättsystem. Vi tillverkar våra rengöringsmedel internt och levererar maximal rengöringskraft med den allra bästa Kärcher-kvaliteten. Vi tillverkar dem enligt högt ställda krav från lokalt anskaffade råvaror. Medlen ger inte bara bästa tänkbara rengöringsresultat, utan minimerar även resursförbrukningen – det innebär verklig hållbarhet genom hela produktionskedjan och efter. Bra för både ditt företag och miljön. Våra högkoncentrerade medel ger för dig följande fördelar:
- vid korrekt dosering tillförs inte lika mycket medel i vattnets kretslopp
- tack vare hög effektivitet behöver man inte beställa lika ofta
- färre leveranser
- färre påsbyten
- mindre hantering tack vare helt återvinningsbar förpackning
Och det finns mer. För de kunder som ställer högst miljökrav erbjuder vi vår serie VehiclePro eco!perform med hållbara Svanenmärkta rengöringsmedel. Den nordiska miljömärkningen Svanen är en etablerad nordisk miljökvalitetsmärkning för 200 olika typer av produkter och kännetecknar verklig hållbarhet. Märkningen används enbart på produkter som uppfyller dess strikta kriterier, såsom miljökompatibilitet, hälsoaspekter, effektivitet, återvinningsbar förpackning och biologiskt nedbrytbara råvaror.