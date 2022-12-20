Hållbarhet inom biltvättsbranschen

Ett rent fordon ger både en skön känsla i sig – och rent samvete.

Men att driva biltvätt handlar inte bara om utmärkta rengöringsresultat. Det är också viktigt att använda våra system på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för både operatörernas och kundernas bästa. Mål: en strategi för låg förbrukning av vatten, energi och rengöringsmedel.