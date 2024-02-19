Digitala lösningar för effektivare drift av biltvättar
Med våra digitala lösningar K!Connect och Pay&Wash kan du enkelt hantera och optimera din drift av biltvättar – när och var du vill.
K!Connect – det onlinebaserade hanteringssystemet
Vårt onlinebaserade hanteringssystem K!Connect ger nya möjligheter för organisering och kontroll av alla dina maskiner och anläggningar.
Pay&Wash – den smarta appen för mobilbetalning
Med Pay&Wash-appen kan du boka din biltvätt direkt från hemmet, och undvika hektiska perioder, för att få en stressfri tvättupplevelse på plats.
K!Control – det moderna start- och betalningssystemet för din verksamhet
Med K!Control kan du ta din tvättverksamhet till nästa nivå. Detta moderna start- och betalningssystem är den idealiska lösningen för din självtvätt eller portaltvätt. Acceptera alla vanliga betalningsmetoder och ge dina kunder en sömlös tvättupplevelse – från betalning till skinande resultat.