Digitala lösningar för effektivare drift av biltvättar

K!Control – det moderna start- och betalningssystemet för din verksamhet

Med K!Control kan du ta din tvättverksamhet till nästa nivå. Detta moderna start- och betalningssystem är den idealiska lösningen för din självtvätt eller portaltvätt. Acceptera alla vanliga betalningsmetoder och ge dina kunder en sömlös tvättupplevelse – från betalning till skinande resultat.