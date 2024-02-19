K!Connect – HANTERINGSSYSTEMET för biltvättar

Allt är överskådligt. Allt är under kontroll.

Det onlinebaserade hanteringssystemet K!Connect hjälper dig med professionell och platsoberoende organisation av alla biltvättsmaskiner. Du kan enkelt och praktiskt hålla ett öga på viktiga parametrar som omsättning eller underhåll – för att få en optimal kombination av ekonomiska indikatorer och pålitlig maskinteknik. Med realtidsinformation kan driftstopp identifieras och snabbt motverkas. Även flera anläggningar kan enkelt och tydligt hanteras, kontrolleras och utvärderas i systemet.