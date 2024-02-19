K!Connect – HANTERINGSSYSTEMET för biltvättar
Allt är överskådligt. Allt är under kontroll.
Det onlinebaserade hanteringssystemet K!Connect hjälper dig med professionell och platsoberoende organisation av alla biltvättsmaskiner. Du kan enkelt och praktiskt hålla ett öga på viktiga parametrar som omsättning eller underhåll – för att få en optimal kombination av ekonomiska indikatorer och pålitlig maskinteknik. Med realtidsinformation kan driftstopp identifieras och snabbt motverkas. Även flera anläggningar kan enkelt och tydligt hanteras, kontrolleras och utvärderas i systemet.
Fördelar
- Onlinebaserat hanteringssystem med realtidsuppgifter
- Optimal organisation och kontroll av alla maskiner och anläggningar
- Mobilapplikation för PC och smarttelefon
Funktioner
MASKINHANTERING
Hantera och organisera alla dina biltvättsmaskiner och de anläggningar där de finns på ett enkelt och överskådligt sätt. Få översikt över dina maskiners status och visa parametrar som drifttid eller felmeddelanden.
ANVÄNDARHANTERING
Skapa nya användare, ta bort eller ändra åtkomsträttigheter eller tilldela personer specifika roller – allt med några få klick.
RENGÖRINGSPRESTANDA
Jämför olika KPI:er kopplade till rengöringsprestanda, t.ex. vatten- och elförbrukning eller enskild genomströmning under olika tidsperioder beroende på väder och temperatur.
OMSÄTTNING
Jämför omsättningen för enskilda eller alla maskiner under fasta eller individuella tidsperioder för att optimera utnyttjandet och generera mer intäkter. Våra betalningssystem krävs för att få detaljerade bedömningar.
FJÄRRÅTKOMST
Visa maskinparametrar som drifttid eller programkörningsperioder och gör ändringar direkt på utvalda eller alla anläggningar.
Återställ och starta om portalbiltvätten utan att någon behöver vara på plats. I samband med denna funktion måste lokala lagstadgade krav följas.
MEDDELANDEFUNKTION
Minska och förebygg driftstopp med automatiska felmeddelanden via e-post.
Kompatibel med: Pay&Wash-appen
- Mobilapp för betalning av biltvätt
- Alla parametrar kan konfigureras och justeras i K!Connect
- Kampanjer kan ställas in (happy hour, ytterligare tillbehör, bonusprogram och mycket mer)
- Högre omsättning med ytterligare kundgrupper
- Omsättning från Pay&Wash kan ses i K!Connect
- Möjlighet att skicka pushnotiser
- Allt från en enda källa