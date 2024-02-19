Pay&Wash – den smarta appen för mobilbetalning
En app, många möjligheter.
Kärchers Pay&Wash-app erbjuder en omfattande digital och mobil betalningslösning för alla områden inom professionell fordonstvätt och bilvårdsutrustning, inklusive portalbiltvättar, självbetjänade tvättsystem och självbetjänade dammsugare.
Biltvättarna blir digitala
Med vår Pay&Wash-app kan både du och dina kunder dra nytta av en praktisk och effektiv biltvättsprocess. Registrering av kunder görs i några få steg. Appen är tack vare det moderna användargränssnittet och de intuitiva menyerna mycket enkel att använda.
Enkel tvätt, enkel betalning
Med Pay&Wash-appen kan du betala digitalt för den tvätt du väljer. Detta gör att man slipper gå till kassan för att betala eller köpa polletter. Appen har stöd för de vanligaste betalningsmetoderna, t.ex. Apple Pay eller betalkort.