SJÄLVTVÄTTAR - GÖR DET SJÄLV BILTVÄTTAR
Med Kärchers självtvätt kan du enkelt tvätta bilen själv. Anpassade SB-tvättsystem möter alla behov i tvättanläggningar och på servicestationer. Se vilken gör-det-själv tvätt som passar era behov.
Rengöringsverktyg: Modern design och beprövad Kärcher-kvalitet
Snygga och stiliga: Kärchers rengöringsverktyg sätter nya standarder både visuellt och tekniskt med sin moderna och attraktiva design. Utvecklade och tillverkade av Kärcher, erbjuder de den perfekta utrustningen för självtvätt av fordon.
POWER RENGÖRINGSSKUM: FORDONSRENGÖRING MED WOW-EFFEKT
Med Kärchers självtvätt blir rengöring en upplevelse: Kärcher Power rengöringsskum rengör kraftfullt, effektivt och imponerande. Resultatet: Sensationell, fyllig och mycket effektiv skumning. Du får nöjda kunder och garanterad ökad omsättning.
Vi jobbar tillsammans för en renare miljö
Vi på Kärcher är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Hållbar biltvätt är ett branschinitiativ som drivs av OSS – Organisationen Sveriges Servicestationer. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskapen och därmed förändra våra tvättvanor och därmed minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet. Det är alltid bättre att åka till en tvätthall jämfört med att tvätta på gatan eller i naturen.
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Om du letar efter den optimala lösningen för dina behov erbjuder vi pålitlig, professionell och personlig rådgivning.