Rengöringsutrustning
Modern design och beprövad Kärcher-kvalitet
Snyggt och stilrent: Kärchers rengöringsverktyg sätter nya standarder både visuellt och tekniskt och utmärker sig med sin moderna och attraktiva design. Utvecklade och tillverkade av Kärcher, erbjuder de den perfekta utrustningen för självtvätt av fordon.
Välbeprövade rengöringsverktyg
Rengöringsverktygen är baserade på marknadsbeprövade komponenter, precis som Kärchers professionella högtryckstvättar. Högre tillförlitlighet för dig innebär mindre underhåll och lägre utbyteskostnader. Att uppgradera befintliga system är enkelt och kräver minimal insats.
Vår högtryckslans
Ergonomisk och kraftfull – utan kompromisser
- Rotationslans för enklare hantering
- Finns som standardversion i 540 mm samt i en lång version för öppna tvätthallar i 840 mm.
Vår kraftfulla skumlans
Kompakt lans – stor effekt
- Modern design
- Låg vikt
- Kort lans för optimal hantering och ergonomi
Så fungerar skumlansen
Enkel applicering – Stor effekt
Blandningen av rengöringsmedel, vatten och luft appliceras på fordonet med högtryck via skumlansen och täcker fordonet med ett tjockt och mycket effektivt skum.
Förutom att användas med skum kan lansen även användas för att rengöra fälgar med Kärchers kraftfälgrengöring och för att applicera Kärchers kraftvax.
Skumlansen rengör inte bara ditt kunds fordon optimalt, utan imponerar även med enkel hantering. Bruksanvisningar, programdekaler och högtrycksslangar i enhetlig färg ger tydlig vägledning och underlättar användningen.
Fördelar med Kärchers powerfoam
Fördelar för dig
- Effektfullt skumresultat för en tvättupplevelse med visuell effekt, vilket ger hög kundnöjdhet och återkommande kunder.
Ökad omsättning genom längre tvätttider.
Skumlans som möjliggör upp till 3 extra program – kan uppgraderas när som helst.
Vår mutlilans
En för alla
- Kraftfull och pålitlig multilans som automatiskt växlar mellan olika program
- Samma design som vår högtryckslans, men med en annan munstycke.
- Intuitiv hantering med automatisk växling mellan skum- och högtrycksprogram.
- Låg investering, eftersom inget extra tvättverktyg behövs för skumprogrammen.