Rengöringsutrustning

Så fungerar skumlansen

Enkel applicering – Stor effekt

Blandningen av rengöringsmedel, vatten och luft appliceras på fordonet med högtryck via skumlansen och täcker fordonet med ett tjockt och mycket effektivt skum.

Förutom att användas med skum kan lansen även användas för att rengöra fälgar med Kärchers kraftfälgrengöring och för att applicera Kärchers kraftvax.

Skumlansen rengör inte bara ditt kunds fordon optimalt, utan imponerar även med enkel hantering. Bruksanvisningar, programdekaler och högtrycksslangar i enhetlig färg ger tydlig vägledning och underlättar användningen.