Den nya städvagnen FlexoMate
Vi gör inga kompromisser FlexoMate hjälper dig bli klar med städningen snabbare. Minska den fysiska belastningen på dina anställda och tillgodose alla dina kunders behov, hur varierande de än må vara, med endast en städvagn.
UPPGRADERA DITT TEAM!
UPPGRADERA DITT TEAM!
FLEXOMATE ÄR HÄR
Vi gör inga kompromisser FlexoMate hjälper dig bli klar med städningen snabbare. Minska den fysiska belastningen på dina anställda och tillgodose alla dina kunders behov, hur varierande de än må vara, med endast en städvagn.
Klockan tickar - varje steg räknas. Börja din resa in i framtidens manuella rengöring nu.
Uppgradera ditt team! Med Kärchers nya Flexomate.
TILLVERKAD FÖR ANPASSNING
Hur ofta är det inte själva jobbet som ställer till med utmaningar, utan utrustningen? För att säkerställa att din rengöringsutrustning inte utgör ett hinder för dig har vi tagit fram tre modeller som hjälper dig att lyckas med de mest varierande rengöringsuppgifterna. Vilken modell passar dig bäst?
FlexoMate Swift
Swift är grundversionen av FlexoMate. Denna städvagn är perfekt för fastigheter med cirka 35 kontor och är särskilt effektiv i små utrymmen.
FlexoMate Expert
Tillräckligt med utrymme för de viktigaste rengöringsprodukterna och lite till: välj FlexoMate Expert för fastigheter med cirka 10 hygienutrymmen och 10-15 kontor.
FlexoMate ExpertPro
Perfekt för fastigheter med 15-20 hygienutrymmen, 2-3 pentryn och cirka 15-20 kontor: du kan utrusta Flexomate ExpertPro med allt du behöver för krävande uppgifter.
Fördelar med Flexomate
PRODUKTIVITET
Intuitiv design och enkel åtkomst till verktyg ökar rengöringsprocessens effektivitet och gör att din städpersonal kan arbeta snabbare.
FLEXIBILITET
En FlexoMate - möjligheterna är oändliga: anpassa helt enkelt städvagnen efter dina behov närhelst du behöver den. Oavsett om det gäller ytterligare lådor eller städredskap, FlexoMate rymmer allt.
ERGONOMI
Mindre belastning vid arbete: med sina justerbara handtag och lutningslådor minskar FlexoMate belastningen i armar och axlar och underlättar ditt arbete.
HÖJDPUNKTER
Är du nyfiken på vad som gör FlexoMate så unik? Upptäck funktionerna i denna städvagn.
Modulära system
FlexoMate anpassar sig efter dina behov. Du kan fästa och ta bort utrustning för att passa dina individuella behov - till exempel lådor, en hopfällbar sopsäckhållare, en mopp, en moppress, rengöringsmaskiner samt andra vagnar, som lätt kan ”dockas” tack vare det modulära systemet.
Maskinintegrering
Med Flexomate sparar du in på väsentlig tid eftersom du alltid bär din maskin med dig. FlexoMate har speciella monteringssatser, till exempel en utrustningshållare som gör att du kan integrera fem olika rengöringsmaskiner, från kompakta batteridrivna skrubbertorkar, via fönster- och ytdammsugare, till torrdammsugare.
Patenterade tippbara lådor
Mindre belastning på ryggen, bättre tillgång till rengöringsprodukter: tack vare lådor som lutar framåt kan du undvika rörelser som orsakar belastning på kroppen. Sväng endast ut för att ta ut rengöringsmedel eller en mopp, sväng sedan in igen för att komma från A till B. Utan att stöta på någonting.
Ergonomisk design
FlexoMate anpassar sig till din kropp. Element som medför hälsorisker har därför en patenterad, Red Dot-belönad ergonomisk design. Till exempel ErgoGrip, som kan anpassas till olika kroppslängder. För att inte glömma de lutande lådorna som minskar ytterligare belastning på kroppen under städning tack vare deras lutningsvinkel.
Hållbarhet
FlexoMate uppfyller de högsta standarderna som tilldelats Green Dot. Den är 100% återvinningsbar och kan kombineras med tillbehör som tillverkats av minst 50% återvunnet material.
DEN ERBJUDER MER!
Mer hållbarhet
Med FlexoMate får du en städvagn som är hållbar i design och funktion. När vi väljer våra material letar vi efter innehåll som är förenligt med en hög återvinningskapacitet. Och det modulära systemet och materialets höga kvalitet säkerställer en lång produktlivslängd.
Mer produktivitet
FlexoMate är utformad för att möjliggöra åtkomst till alla lådor från alla sidor - framifrån, bakifrån, från vänster och höger. Detta förenklar arbetet och påskyndar rengöringsprocessen.
Fler valmöjligheter
Eftersom FlexoMate är modulär i design har den ett brett urval av tillbehör. Lägg till och expandera med lådor, förvaringsytor och Kärchers professionella maskiner, för att säkerställa att du är fullt beredd för dina städuppgifter.
RÄTT VAL OAVSETT SEKTOR
Ingen sektor är lik den andra Oavsett vilken sektor du arbetar i hjälper vi dig att hitta rätt städvagn för dig.
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