Den nya städvagnen FlexoMate

FLEXOMATE ÄR HÄR

Vi gör inga kompromisser FlexoMate hjälper dig bli klar med städningen snabbare. Minska den fysiska belastningen på dina anställda och tillgodose alla dina kunders behov, hur varierande de än må vara, med endast en städvagn.

Klockan tickar - varje steg räknas. Börja din resa in i framtidens manuella rengöring nu.

Uppgradera ditt team! Med Kärchers nya Flexomate.