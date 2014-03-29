Städning av hotell och restaurang
De mest välhållna hotellen i stan. Hållbar hantering av hygien är nuförtiden standard inom hotell- och restaurangindustrin. Det främjar gästernas välmående och reflekterar hotellets självbild. Dessutom förlänger professionellt underhåll anläggningarnas livslängd. De kostnadsmedvetna investerar i Kärcher rengöringssystem eftersom de är ekonomiska att använda, drivs intuitivt och håller ovanligt länge.
Redo att ta emot gäster med stil
Det första intrycket räknas. Detta gäller särskilt inom hotell- och restaurang. Renhet är det första intrycket en gäst får av hotellet. Ledande hotell- och tjänsteleverantörer förlitar sig på det världsledande varumärket Kärcher för detta. Från kombiskurmaskiner för foajén till mycket tysta dammsugare för lobbyn, Kärcher har alltid rätt rengöringssystem.
Pensionera din skyffel och borste
Den batteridrivna mikrosopmaskinen KM 35/5 eller den litium-jonbatteridrivna sopborsten EB 30/1 Adv är lämpliga för rengöring av entréer och receptioner. De tar snabbt, tyst och lätt upp lös smuts från hårda golv och mattor. De är redo att användas när du behöver dem och kan obemärkt ställas undan lika lätt.
Kostnadseffektiv och tekniskt genial
Kombiskurmaskiner ger hygieniskt rena golv och ger dem ett strålande skimmer. Med dess höga kontakttryck, är borstvalsteknik en fördel för mönstrade eller sammanfogade ytor. Maskiner med beprövad rondellteknik passar jämna ytor.
Att spara energi har aldrig varit så roligt!
Tack vare optimerade flödessystem erbjuder T 12/1 eco!efficiency samma fantastiska rengöringsprestanda som grundversionen T 12/1 – men med upp till 40 % lägre strömförbrukning. Den är även 5 dB(A) tystare.
Vridmoment vs matta fläckar
Kärchers polermaskiner, såsom BDP 43/450 C Adv, genererar högt vridmoment för att producera särskilt högglansig yta. Polermaskinen gör arbetet trevligt och förhindrar att luftburet damm bildas. Denna teknik får även högsta poäng för slitage och underhåll.
Spraya och dammsug – ren matta
Perfekt för mycket smutsiga mattor: textilvårdsmaskiner lossar och avlägsnar smuts på samma gång. Sprayextraktionen i Puzzi-serien lämpar sig för kraftigt trafikerade områden som snabbt måste torkas och kunna användas.
Våra produkter för uppfarter och entréer
Endast det bästa är gott nog
Gästen kommer först. Och gästen vill alltid ha en ren och tyst omgivning. Rengöringssystem för inomhusbruk måste därför ha särskilda egenskaper: de måste vara tysta, enkla att transportera, ergonomiskt konstruerade, och användbara även i små utrymmen. Dessa egenskaper gör även maskinerna enklare att använda och mer behagliga för operatörer.
Mattor i toppskick
Valsborstsugare som CV 38/2 kombinerar sugvolym med kraften hos en eldriven borste. Mattans fibrer reser sig således för att låta dammsugaren avlägsna smutspartiklar djupt ner i mattfibrerna. Indikatorlampan visar operatören när borstvalsens inställningar bör ändras för att få bäst rengöringsresultat.
Eftersom mindre faktiskt är mer är allt som det ska.
Med T 12/1 eco!efficiency hamnar inte smutsen i påsen utan åker direkt ner i en robust behållare. Dess filtersystem är mångsidigt och högeffektivt. Renlighet och hygien är idag lika viktigt vid dammsugning. Och den antistatiska Irgastat-kröken garanterar full sugeffekt för lätt dammsugning.
Sugrör med extra lång slang
CV 60/2, dammsugaren för alla ytor är en sann allroundmaskin. Den justerar sig själv efter varje typ av golvbeläggning. Från hårda golv till mattor och tvärtom – byte av tillbehör behövs inte. Enkel användning möter lättmanövrering. Med motroterande borstvalsar, sidoborstar, sugrör och HEPA-filter som tillval. Den praktiska tillbehörssatsen ombord för rengöring av svåråtkomliga ytor samt andra tillbehör och laddare finns alltid nära till hands.
Den klassiska lösningen för kanter och hörn
Detta manuella teleskoprör når ställen där borsten inte kommer in. Rengöring över huvudhöjd är enkelt tack vare den flexibla sugslangen.
Stora ytor i ett hugg
Automatiska mattvättar ur BRC-serien kombinerar sprayextraktion med borstvalsarnas mekaniska rörelser. De passar perfekt för våt interimrengöring och grundrengöring av stora områden.
Möbelkungen
Puzzi textilvårdsmaskiner är bäst på möbelrengöring med oslagbar extraktionsprestanda för extremt kort torktid.
Avlägsna kalkavlagringar och smuts utan kemikalier
ångtvätten SG 4/4 avlägsnar envisa kalkavlagringar och smuts i badrum utan användning av rengöringsmedel. Smarta lösningar som alltid imponerar: 2-tanksystemet arbetar utan väntetid för uppvärmning av vatten. VapoHydro-funktionen möjliggör kontinuerlig inställning av spray med antingen ånga eller varmt vatten.
Tar itu med svår dammsugning
Den ryggburna dammsugaren BV 5/1 kan bäras bekvämt på operatörens rygg tack vare dess ergonomiska sele – perfekt för rengöring av trappor eller mellan smala sätesrader. Finns även som batteridriven dammsugare för ännu mer flexibilitet.
Våra produkter för hotellrum och badrum
Ren avslappning
Renlighet och hygien är av högsta prioritet där man badar och bastar. Inga kompromisser. Kärchers rengöringssystem är lämpliga för rengöring i wellness-områden. De avlägsnar grov och fin smuts, löser upp kalkavlagringar och desinfekterar. Systemen efterlämnar rena och hygieniska områden.
För snabb rengöring
Den kompakta kombiskurmaskinen BR 30/4 C är förstahandsvalet vid underhåll av golv i känsliga områden, t.ex. där man går barfota. Du kan spraya, borsta och dammsuga i samma procedur eller göra det separat. Blixtsnabbt och fläckfritt.
Allroundmaskin för golv
Kombiskurmaskinen BR 40/10 C kombinerar ett stort antal funktioner: den skurar som en singelskurmaskin, dammsuger vatten som en våtdammsugare och polerar som en höghastighetsmaskin. Tack vare placeringen av de två sugramparna kan den dammsuga extremt nära kanten. Dessutom dammsuger sugläpparna vatten i båda färdriktningarna – framåt och bakåt.
Miljövänlig hygien
ångtvätten SG 4/4 garanterar felfri hygien i bastun utan användning av rengöringsmedel: hälsosamt både för människa och miljö.
Allroundmaskinen för mobil användning.
AP 100/50 M är en enkel och mångsidig allt-i-ett-lösning som passar olika typer av ytor. Rengöringslösningen kan sprayas på och dammsugas upp.
Det bästa mot törst
Kroppsvätskor som svettas ut måste ersättas snabbt, helst med rent vatten. Och helst direkt på plats. Kärchers vattenautomat WPD 100 kan alltid erbjuda kallt eller varmt vatten, med eller utan kolsyra, av renaste kvalitet.
Oslagbar rengöringsprestanda
Ytrengörare såsom FR 30 ME ger 10 gånger så stor ytkapacitet – oumbärlig effektivitet för hygienisk rengöring av wellness-områden.
Förvarning ger förberedelse
Våt- och torrdammsugaren NT 70/2 avlägsnar snabbt vatten från golv för att undvika halkrisk och avlägsnar effektivt smuts. Denna höga sugeffekt avlägsnar även grov smuts.
Hit kommer inga bakterier mer
Kärchers Inno-Foam-sats är ett skumsystem för rengöring och desinficering med högtryckstvätt. Desinfektionsskummet har särskilt lång fästtid, vilket förbättrar effektiviteten. Det dubbla spolröret är utomordentligt enkelt att använda genom byte av skummunstycke och högtrycksmunstycket med en handledsrörelse.
Våra produkter för bastu, wellness- och fitnessområden
Rengöring enligt alla husets regler
Köket är livsviktigt för en restaurangs rykte. Det finns inget utrymme för tvivel på att hygien har högsta prioritet här, och för myndigheter måste det stå helt klart. Kärchers system erbjuder alla maskiner, tillbehör och rengöringsmedel som krävs för att underhålla ytor i rostfritt stål, ugnar och golv och hålla dem aptitretande rena.
Sladdlös tillfällig rengöring
BR 30/4 C Bp rengör små missöden på nolltid. Med sladdlös drift istället för irriterande kabeltrassel. Ingen risk för att snubbla eller fastna. ändå har denna kombiskurmaskin nog med uthållighet för noggrann rengöring.
Även maskinen är hygienisk
Högtryckstvätten HD 7/10 CX F är särskilt konstruerad för kommersiella kök. Den har en högtrycksslang i livsmedelskvalitet och skavfria gråa hjul som inte efterlämnar spår. Tillsammans med ytrengöraren FR 30 ME är den ovärderlig på en topprankad restaurang.
För hårt arbete
NT 65/2 Ap är en högpresterande, 2-motorig våt- och torrdammsugare för professionell användning. Planfiltret rengörs effektivt med luftstötar och bibehåller således konstant sugeffekt.
Plattast i klassen
Skurmaskinen BRS 40/1000 C är en allroundmaskin för alla hårda ytor. Tack vare dess extremt låga konstruktion når den även in under hyllor – något som är viktigt för kökshygienen.
Ånga med tryck
Det kräver den koncentrerade kraften hos hett vattentryck eller ångtryck för att avlägsna envis, fastbränd smuts. Få ett perfekt resultat med Kärchers tillbehör för ångtvättar, inklusive precisionsmunstycke, borstar med mässingsborst och en sats med rengöringsdukar.
Våra produkter för kök, restauranger och salar
Anläggningar utomhus – visitkortet framför entrén
Glädjen innan en god måltid eller en wellness-helg når sin topp strax utanför ingången. Denna förväntan kan förhöjas ytterligare av en väl underhållen utsida. Denna fördel gäller det att utnyttja – på parkeringen, längs med uppfarten och på källarvåningen i parkeringshuset, vid gångar och poolområden. Och med Kärchers system gör du allt detta med våra perfekt koordinerade maskiner, tillbehör och rengöringsmedel.
Framgång med lätthet
Kärcher KM 90/60 R är en kompakt åkbar sopsugmaskin som kombinerar en hög nivå av driftskomfort med hög ytkapacitet och effektiv automatisk filterrengöring. Det justerbara sätet, den lutande ratten och stora hjul understryker de höga kraven på tidsenlig användbarhet.
Kan det bli enklare?
Den kompakta och lättmanövrerade KM 75/40 W rengör noggrant små till medelstora områden utan ansträngning. Drivningen ersätter den fysiska styrkan, medan kraftfull dammsugning garanterar renlighet utan dammoln. Tillgänglig med val mellan en kraftfull bensinmotor eller viskande tyst batteri för inomhusbruk – med antistatiskt mattsopmaskinsset som tillval.
Ytrengöring med högtryck
Ytrengöraren FR 30 överför smidigt kraften från en Kärcher högtryckstvätt till ytkapacitet. Versionen med plasthölje är extremt enkel att använda, både inne och ute.
På rent spår
Parkeringshus med flera våningar ställer ofta höga krav på kombiskurmaskiner: stora områden, grov och envis smuts och branta ramper. B 250 R är rätt maskin för detta jobb: med robust stålram för påfrestande användning i områden med lutning på upp till 15 %. Med större vattentank och kraftfullt batteri för långa arbetsintervaller.
Professionell sopning kan vara såhär enkelt
Den innovativa eldrivna sopborsten KM 35/5 C är ett snabbt, effektivt och bekvämt alternativ till traditionell sopning. Tack vare den välplacerade borstvalsen, ger den imponerande prestanda ända ut i kanterna. Ett kraftfullt litium-jon-batteri ersätter irriterande sladdar. Den fotmanövrerade strömbrytaren är en särskilt bekväm funktion.