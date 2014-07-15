Skurmaskin BR 40/10C ADV
BR 40/10 är den mest ergonomiska maskinen i sin klass, och efterträder BR 400. Den är kompakt och samtidigt kraftfull, med en arbetsbredd på 400 mm och en tankvolym på 10 l. Advance-versionen är utrustad med extra transporthjul och justering av borstarnas arbetstryck.
Denna kompakta och flexibla kombiskurmaskin har en rad olika användningsområden. Tystgående rengöring är möjlig i båda riktningar. Särskilda funktioner på maskinen är det vikbara körhandtaget och de enkelt löstagbara tankar, vilka kan bäras med ett ergonomiskt handtag. Tankarna kan också fyllas på vid låga tvättställ. Borstar och sugramper kan bytas inom några sekunder utan några som helst verktyg.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull och snabb
- Två snabbroterande borstvalsar med högt anläggningstryck.
- Två sugramper avlägsnar vatten framåt och bakåt.
- Golvet torkar omedelbart.
Låg räckvidd
- Når lätt in under möbler.
- Körhandtaget kan fällas åt båda håll.
- Löstagbar tank – lämplig för lågt placerade föremål.
Lätt service
- Sugramp och borste är enkla att byta utan verktyg.
- Vattenfördelningslisten är enkel att avlägsna och rengöra.
- Snabb och enkel åtkomst till samtliga elektriska komponenter.
Ergonomiskt handtag
- För enklare användning.
- Med integrerat vattenflöde och borststyrning.
- Idealisk för transport och förvaring.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|400
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|400
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|10 / 10
|Ytkapacitet (m²/h)
|400
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|300
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1100
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Vattenförbrukning (l/min)
|1
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|Max. 75
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2300
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|35,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Transporthjul
- Två sugramper, raka: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Eldrift
- Variabelt arbetstryck