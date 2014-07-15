Denna kompakta och flexibla kombiskurmaskin har en rad olika användningsområden. Tystgående rengöring är möjlig i båda riktningar. Särskilda funktioner på maskinen är det vikbara körhandtaget och de enkelt löstagbara tankar, vilka kan bäras med ett ergonomiskt handtag. Tankarna kan också fyllas på vid låga tvättställ. Borstar och sugramper kan bytas inom några sekunder utan några som helst verktyg.