Grovdammsugare för vått och torrt NT 48/1

Robust, funktionell och kraftfull grovdammsugare för vått och torrt. Optimala ergonomiska egenskaper, genom kompakt konstruktion som har utvecklats för de särskilda behoven inom industrin. Stor behållare som rymmer 48 liter.

NT 48/1 har en kapacitet på 48 liter och är utrustad med en integrerad krok för sladd och förvaring för tillbehör. Det stora filtret med ett enormt filteryta (0,8 m²) ger en konstant hög sugeffekt. När som helst kan verktyg eller andra redskap förvaras för att vara redo att användas tack vare den stora förvaringsytan på dammsugare. Dammsugaren har lättillgänlig slang och hållbart chassi med stora hjul med broms, integrerat infällt grepp gör att man enkelt manövrerar dammsugaren.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 48/1: Tömning av behållaren
Tömning av behållaren
Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 48/1: Förvaring av tillbehör
Förvaring av tillbehör
Tillbehören kan fästas vid behållaren på baksidan av maskinen.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 48/1: Robusta metallhakar
Robusta metallhakar
De extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.
Kabelkrok
  • Elkabeln förvaras alltid säkert vid transport.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Behållarkapacitet (l) 48
Behållarmaterial Plast
Anslutningseffekt (W) Max. 1380
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 7,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 71
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 10,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 14,6
Mått (L × B × H) (mm) 490 x 390 x 780

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.5 m
  • Böj: Plast
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Papper
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Patronfilter: PES
  • Tömningsslang

Standardutrustning

  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: II
  • Länkhjul med broms
Grovdammsugare för vått och torrt NT 48/1
Videos
Tillbehör
SE ALLA VÅRA VÅTDAMMSUGARE