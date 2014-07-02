Grovdammsugare för vått och torrt NT 48/1
Robust, funktionell och kraftfull grovdammsugare för vått och torrt. Optimala ergonomiska egenskaper, genom kompakt konstruktion som har utvecklats för de särskilda behoven inom industrin. Stor behållare som rymmer 48 liter.
NT 48/1 har en kapacitet på 48 liter och är utrustad med en integrerad krok för sladd och förvaring för tillbehör. Det stora filtret med ett enormt filteryta (0,8 m²) ger en konstant hög sugeffekt. När som helst kan verktyg eller andra redskap förvaras för att vara redo att användas tack vare den stora förvaringsytan på dammsugare. Dammsugaren har lättillgänlig slang och hållbart chassi med stora hjul med broms, integrerat infällt grepp gör att man enkelt manövrerar dammsugaren.
Egenskaper och fördelar
Tömning av behållarenLättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.
Förvaring av tillbehörTillbehören kan fästas vid behållaren på baksidan av maskinen.
Robusta metallhakarDe extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.
Kabelkrok
- Elkabeln förvaras alltid säkert vid transport.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behållarkapacitet (l)
|48
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|71
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|14,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|490 x 390 x 780
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Papper
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
- Tömningsslang
Standardutrustning
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms