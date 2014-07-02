NT 48/1 har en kapacitet på 48 liter och är utrustad med en integrerad krok för sladd och förvaring för tillbehör. Det stora filtret med ett enormt filteryta (0,8 m²) ger en konstant hög sugeffekt. När som helst kan verktyg eller andra redskap förvaras för att vara redo att användas tack vare den stora förvaringsytan på dammsugare. Dammsugaren har lättillgänlig slang och hållbart chassi med stora hjul med broms, integrerat infällt grepp gör att man enkelt manövrerar dammsugaren.