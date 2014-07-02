Textilvårdsmaskin BRS 43/500 C
Ger exceptionellt rengöringsresultat och lämnar mattor torra nog att användas bara 20 minuter efter rengöring. Maskinen rengör mattorna noggrant med minsta möjliga ansträngning och tid.
Kärchers mattvätt BRS 43/500 C för tillfällig rengöring ger exceptionella rengöringsresultat. Tillfällig rengöring sker genom att applicera vatten och rengöringsmedel på mattan, bearbeta med motroterande borstar och 20 minuter senare dammsuga med en upprättstående dammsugare. Därefter är mattan klar att beträda igen. Med Kärchers innovativa snabbtorkande mattrengöringsmedel RM 768, som kapslar in smutspartiklarna och separerar dem från mattfibrerna, sker rengöringsprocessen mycket effektivt och ger snabbt ett fantastiskt resultat.
Egenskaper och fördelar
2 motroterande valsar
- Hög rengöringsförmåga via högkvalitativt tryck
- Rengör från två sidor
- Utmärkt rengöring även på ojämna ytor
2 in 1
- Rengör och borstar på samma gång
- Avfallsbehållare är inkluderad
Specifikationer
Tekniska data
|Ytkapacitet (grund-/underhållsrengöring iCapsol) (m²/h)
|300
|Spoltryck, tillfällig rengöring (bar)
|3,4
|Spolgrad, tillfällig rengöring (l/min)
|0,38
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|7,5
|Effekt borste (W)
|370
|Vikt utan tillbehör (kg)
|25
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|32,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Följande ingår
- Icapsol inbyggd tank
- Antal borstvalsar: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Direktioner vid användning: framåt eller bakåt
- ICapsol läge