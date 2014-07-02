Textilvårdsmaskin BRC 30/15 C

BRC 30/15 C djuprengör mattbelagda ytor snabbt och effektivt. Genom sprayextraktion med roterande borste rengörs mattorna på djupet, och de torkar snabbt igen tack vare den höga sugeffekten.

BRC 30/15 C är idealisk för djuprengöring av mattfibrer och lämpar sig för små ytor. Dess pendlande borstar följer ytans konturer för ett perfekt rengöringsresultat. BRC 30/15 är idealisk för tillfällig mattrengöring med I-Capsol Pre-spray eller fläckborttagare.

Egenskaper och fördelar
Hög rengöringsprestanda
Kompakta mått
Specifikationer

Tekniska data

Ytkapacitet (grund-/underhållsrengöring iCapsol) (m²/h) 150
Luftflöde (l/s) 46
Vakuum (mbar/kPa) 300 / 30
Spoltryck, djuprengöring (bar) 3,5
Spolgrad, djuprengöring (l/min) 1
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 315
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 15 / 17
Turbineffekt (W) 1130
Effekt borste (W) 76
Vikt utan tillbehör (kg) 36
Vikt inkl. förpackning (kg) 35,5
Mått (L × B × H) (mm) 920 x 360 x 750

Följande ingår

  • Antal borstvalsar: 1 Del(ar)

Standardutrustning

  • Direktioner vid användning: Bakåt
