Textilvårdsmaskin BRC 30/15 C
BRC 30/15 C djuprengör mattbelagda ytor snabbt och effektivt. Genom sprayextraktion med roterande borste rengörs mattorna på djupet, och de torkar snabbt igen tack vare den höga sugeffekten.
BRC 30/15 C är idealisk för djuprengöring av mattfibrer och lämpar sig för små ytor. Dess pendlande borstar följer ytans konturer för ett perfekt rengöringsresultat. BRC 30/15 är idealisk för tillfällig mattrengöring med I-Capsol Pre-spray eller fläckborttagare.
Egenskaper och fördelar
Hög rengöringsprestanda
Kompakta mått
Specifikationer
Tekniska data
|Ytkapacitet (grund-/underhållsrengöring iCapsol) (m²/h)
|150
|Luftflöde (l/s)
|46
|Vakuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Spoltryck, djuprengöring (bar)
|3,5
|Spolgrad, djuprengöring (l/min)
|1
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|315
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|15 / 17
|Turbineffekt (W)
|1130
|Effekt borste (W)
|76
|Vikt utan tillbehör (kg)
|36
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|35,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|920 x 360 x 750
Följande ingår
- Antal borstvalsar: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Direktioner vid användning: Bakåt