Polermaskin BDP 50/1500 C
Ultra-High-Speed polermaskin tar enkelt bort däck- och skomärke, och bevarar golven skinande. Kabelmodell för arbete utan avbrott. Med centralt styrhjul, vilket gör det möjligt att polera ända till kanten, och polerdammsbehållare.
BDP 50/1500 C har imponerande kompakta mått och är tack vare centralt styrhjul mycket lättmanövrerad. Med ett borstvarvtal på 1500 rpm ger maskinen skinande resultat vid polering. Enkla manöverelement som garanterar intuitiv hantering. Det roterande skyddet hindrar damm från att flyga runt. Damm samlas upp i en 1-liters återanvändbar tygfilterpåse av det passiva sugsystemet. Maskinen tappar inte kursen och gör det möjligt att konsekvent arbeta i en rak linje, vilket innebär maximal produktivitet. Det justerbara handtaget garanterar en bekväm arbetshöjd, och är vikbart för att ta mindre plats vid förvaring. Trycket förhindrar att maskinen startas oavsiktligt – enheten stannar så snart handtaget släpps. Den pendlande rondellhållaren anpassar sig automatiskt till underlaget. Den är fjäderbelastad och garanterar optimalt anläggningstryck. Fästsystemet för sprayrengöring (tillval) säkerställer att rengöringsmedel endast sprutas ut när det behövs.
Egenskaper och fördelar
Integrerat sugsystem
- Skyddet ser till att polerdammet stannar kvar under maskinen. Dammet samlas upp i dammbehållaren genom passiv dammsugning för att minska dammnivåerna under poleringen.
- Det uppsamlade dammet är enkelt att tömma ut – filterpåsen kan återanvändas.
Automatiskt anläggningstryck
- Rondellhållaren är fjädrande. Anläggningstrycket regleras automatiskt för ett jämnt polerresultat.
- Rondellen bibehåller optimal kontakt med ytan och följer alla ojämnheter i golvet.
Hög polerhastighet
- 1500 rpm för skinande resultat vid polering.
Integrerad hjulmekanism
- Bra riktningsstabilitet – rör sig inte åt höger eller vänster – enkel hantering.
Kompakt
- Den kompakta BDP 50/1500 C är extremt lättmanövrerad.
Motor med remdrift
- Ultratyst.
Eldriven
- långvarig/oavbruten användning –
Rondellhållare med centreringslås
- Säker och centrerad padfixering.
Centralt hjul
- För rengöring ända till kanterna – även framåt.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1500
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|4
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|56 - 61
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|35,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Följande ingår
- Rondellhållare
Standardutrustning
- Dammsugning
- Eldrift