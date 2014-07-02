BDP 50/1500 C har imponerande kompakta mått och är tack vare centralt styrhjul mycket lättmanövrerad. Med ett borstvarvtal på 1500 rpm ger maskinen skinande resultat vid polering. Enkla manöverelement som garanterar intuitiv hantering. Det roterande skyddet hindrar damm från att flyga runt. Damm samlas upp i en 1-liters återanvändbar tygfilterpåse av det passiva sugsystemet. Maskinen tappar inte kursen och gör det möjligt att konsekvent arbeta i en rak linje, vilket innebär maximal produktivitet. Det justerbara handtaget garanterar en bekväm arbetshöjd, och är vikbart för att ta mindre plats vid förvaring. Trycket förhindrar att maskinen startas oavsiktligt – enheten stannar så snart handtaget släpps. Den pendlande rondellhållaren anpassar sig automatiskt till underlaget. Den är fjäderbelastad och garanterar optimalt anläggningstryck. Fästsystemet för sprayrengöring (tillval) säkerställer att rengöringsmedel endast sprutas ut när det behövs.