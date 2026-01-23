Övriga maskiner för rengöring

Här hittar du lösningar som singelskur- eller polermaskiner för underhåll av hårda ytor eller lösningar för mycket krävande rengöring som till exempel trappor eller rulltrappor.

Kärcher Singelmaskin

Singelmaskin

Det spelar ingen roll om det handlar om hårda ytor eller textila golvbeläggningar: hos Kärcher hittar du garanterat en passande singelskurmaskin. Vi har allt från specialmaskiner till allroundmaskiner.

Se produkter
Kärcher Poleringsmaskin

Poleringsmaskin

Kärchers poleringsmaskiner tar enkelt bort skomärken och ger snabbt tillbaka golvet dess glans. Tack vare batteridrift ökar avverkningsgraden på stora ytor.

Se produkter
Kärcher Trapp- och rulltrappsrengöring

Trapp- och rulltrappsrengöring

Grundligt rent på nolltid: Med Kärchers trappskurmaskiner blir rulltrappor, rullband liksom trappor och fönsterbrädor skinande rena.

Se produkter
Kärcher