Övriga maskiner för rengöring
Här hittar du lösningar som singelskur- eller polermaskiner för underhåll av hårda ytor eller lösningar för mycket krävande rengöring som till exempel trappor eller rulltrappor.
Singelmaskin
Det spelar ingen roll om det handlar om hårda ytor eller textila golvbeläggningar: hos Kärcher hittar du garanterat en passande singelskurmaskin. Vi har allt från specialmaskiner till allroundmaskiner.
Poleringsmaskin
Kärchers poleringsmaskiner tar enkelt bort skomärken och ger snabbt tillbaka golvet dess glans. Tack vare batteridrift ökar avverkningsgraden på stora ytor.
Trapp- och rulltrappsrengöring
Grundligt rent på nolltid: Med Kärchers trappskurmaskiner blir rulltrappor, rullband liksom trappor och fönsterbrädor skinande rena.