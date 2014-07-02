Rulltrappsmaskin BR 47/35 ESC
BR 47/35 ESC rengör snabbt och grundligt på rulltrappor och rullband, vare sig det handlar om grundrengöring eller underhåll. Rulltrappan rengörs när den är ingång. Den arbetar nära kanterna ända fram till det yttersta profilspåret.
Rengöring med BR 47/35 ESC kan ske medan rulltrappan eller rullrampen är igång. Maskinen placeras längst ned i rulltrappan. Specialmunstycken sprutar rengöringslösning på skurborstarna som därefter överför det till profilerna. (Profilerna måste röra sig bort från maskinen.) Smutsig rengöringslösning sugs därefter bort i samma moment. Detta sker med hjälp av upptagningsborstar som överför lösningen till sugmunstyckena. Borsthuvudets och den centrala borstmotorns utformning gör det möjligt för borstarna att nå och rengöra ända fram till det yttersta profilspåret. En centreringsskena i mitten av borsthuvudet håller maskinen i linje under rengöringsprocessen. BR 47/35 ESC är lämplig för en mängd olika fabrikat av rulltrappor och rullramper. Det finns fyra olika slags skraplister för att passa de flesta fabrikat. De griper tag i profilspåren för att täta området mellan maskinen och profilerna för en effektiv upptagning.
Egenskaper och fördelar
Fantastisk sugeffekt
- Det vatten som anbringats sugs säkert tillbaka in i maskinen av de två kraftfulla sugturbinerna tillsammans med fyra raka sugslangar och tillhörande skraplister.
- Hindrar vatten från att droppa ned i rulltrappans schakt.
Lämplig för rulltrappor.
- Skraplister som går ned i rulltrappans profilspår ger det nödvändiga vakuumet.
- Olika skraplister finns tillgängliga som passar olika typer av rulltrappor. Detta säkerställer att vattnet kan sugas upp effektivt från rulltrappan.
Lätt att stå bak på maskinen under drift
- Användarvänlig
Byte av borste och skraplist utan verktyg
- När behållarna är tomma kan borstar och skraplister bytas utan extra verktyg.
Borsthuvudet sänks ned på rulltrappan
- Säkert handhavande
Hög kvalitet
- Högkvalitetskomponenter minskar underhållsbehoven till ett minimum
Inga vibrationer
- Ökad komfort
Kraftfull sugturbin
- För extremt hög sugeffekt. Det vatten som anbringats sugs säkert tillbaka in i maskinen med fyra raka sugslangar och tillhörande skraplister.
Kort borsthuvud
- För universalanvändning. Även lämplig för rengöring av rulltrappor som stiger efter 1½ steg.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|470
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|35 / 35
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|870 - 1090
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 1
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|75
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Mått (L × B × H) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Följande ingår
- Rengöringsborste
- Upptagningsborstar
- Eldrift
Standardutrustning
- Sugmotor: 800 W