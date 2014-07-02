Rengöring med BR 47/35 ESC kan ske medan rulltrappan eller rullrampen är igång. Maskinen placeras längst ned i rulltrappan. Specialmunstycken sprutar rengöringslösning på skurborstarna som därefter överför det till profilerna. (Profilerna måste röra sig bort från maskinen.) Smutsig rengöringslösning sugs därefter bort i samma moment. Detta sker med hjälp av upptagningsborstar som överför lösningen till sugmunstyckena. Borsthuvudets och den centrala borstmotorns utformning gör det möjligt för borstarna att nå och rengöra ända fram till det yttersta profilspåret. En centreringsskena i mitten av borsthuvudet håller maskinen i linje under rengöringsprocessen. BR 47/35 ESC är lämplig för en mängd olika fabrikat av rulltrappor och rullramper. Det finns fyra olika slags skraplister för att passa de flesta fabrikat. De griper tag i profilspåren för att täta området mellan maskinen och profilerna för en effektiv upptagning.