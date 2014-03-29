Städning inom vården och på sjukhus



Perfekt hygien med hög effektivitet. Att driva ett sjukhus med framgång varje dag förknippas helt med modern hygien och effektivitet. Det är livsviktigt att alltid hålla hygieniskt rent genom optimal omvårdnad och renlighet, särskilt för att undvika vårdrelaterade infektioner och överföring av bakterier. De olika områdena på ett sjukhus kräver sina egna specifika rengöringslösningar - från små till stora områden, från kök till operationssalar. På hektiska sjukhus och kliniker är effektiv underhållsrengöring livsviktigt eftersom det sällan finns tillräckligt med tid för mer tidskrävande djuprengöring. Vad som gör saken ännu svårare är allt strängare hygienstandarder, ökande krav på kostnadsbesparingar och konkurrens. Kärcher erbjuder produkter som perfekt möter dessa höga krav: professionella, effektiva rengöringssystem. Och individuell service från mobil till intensiv rengöring.