Städning inom vården och på sjukhus
Perfekt hygien med hög effektivitet. Att driva ett sjukhus med framgång varje dag förknippas helt med modern hygien och effektivitet. Det är livsviktigt att alltid hålla hygieniskt rent genom optimal omvårdnad och renlighet, särskilt för att undvika vårdrelaterade infektioner och överföring av bakterier. De olika områdena på ett sjukhus kräver sina egna specifika rengöringslösningar - från små till stora områden, från kök till operationssalar. På hektiska sjukhus och kliniker är effektiv underhållsrengöring livsviktigt eftersom det sällan finns tillräckligt med tid för mer tidskrävande djuprengöring. Vad som gör saken ännu svårare är allt strängare hygienstandarder, ökande krav på kostnadsbesparingar och konkurrens. Kärcher erbjuder produkter som perfekt möter dessa höga krav: professionella, effektiva rengöringssystem. Och individuell service från mobil till intensiv rengöring.
Säkra och rena trafikerade vägar
Den konstanta trafiken i offentliga områden såsom entréer, korridorer och avdelningskorridorer lämnar lite tid över för rengöring. Balansen mellan underhåll, djup- och interimrengöring är avgörande här. För noggrann rengöring, bibehållande av värde, dammbindning och säkerhet. För alla typer av golv, hårda ytor och mattor. För Kärcher kommer hygien i första hand.
Snabb rengöring av mattor
När det inte finns tillräckligt med tid för djuprengöring av mattor: Kärchers system som består av textilvårdsmaskinen BRC 45/45 C och rengöringsmedlet iCapsol RM 768 med 2-valsteknik ger utmärkta resultat och lämnar golv torra nog att återanvändas efter 20 minuter.
Perfekt för entréer
Kombiskurmaskinen B 90 är konstruerad för rengöring av stora områden. Den har en för-sopningsfunktion för avlägsning av grov, lös smuts. Diamantrondellen ger golv som glänser längre. Tack vare whisper-funktionen passar B 90 även perfekt för patientutrymmen.
Manövrerbar och snabb i korridorer
BD 50/40 RS är den mest lättmanövrerade i sin klass. Ger klar sikt genom avdelningskorridorer. Enkel att hoppa på och av för mer plats. Den effektiva lösningen för daglig underhållsrengöring på hårda ytor.
Effektivitet är en fråga om inställning
B 60 med KIK-system är fullt konfigurerbar och kan garantera hygien med sitt tvättsystem för tankinteriör på fler ställen än golv. I eco!efficiency-läget kan borstens hastighet och sugeffekten minskas för lätt nedsmutsning.
Den tystaste dammsugaren i sin klass
T 12/1 eco!efficiency med HEPA-filter har konstruerats för att uppfylla hygienkrav på sjukhusavdelningar. Minskningen av driftsbuller med 5 dB(A) kan jämföras med grundmodellen och motsvarar då en bullernivåminskning på cirka 70 %.
Polera bort spår
BDP 43/450 C Adv och Spray-Cleaner är en tidsbesparande lösning för avlägsning av märken och hinnor. Perfekt för användning i hektiska områden där djuprengöring ej är möjligt.
Våra produkter för offentliga områden
Sanitetsutrymmen – djuprengöring av skrymslen och vrår
Manuell rengöring har sina begränsningar i sanitetsutrymmen med halkfria golv, särskilt när det gäller avlägsning av kalkavlagringar, hudoljor eller kosmetikarester. I bad-, dusch- och skötrum – var som helst med mönstrade golv, begränsat utrymme och enorma hygienkrav: att förhindra överföring av bakterier är livsviktigt inom dessa områden. Regelbunden användning av kompakta, effektiva rengöringsmaskiner garanterar att golv hålls hygieniskt rena ända in i skrymslen och vrår.
Optimal interimrengöring
BR 30/4 C rengör i hörn, runt böjar och under låg armatur. Med en mikrofibervals passar den perfekt för avlägsning av ludd och hår på klinkers. Perfekt för användning i sanitetsutrymmen eller våtområden, t.ex. vattenförlossningsavdelningar.
Optimal grundrengöring i sanitetsutrymmen
BDS 43/180 C Adv är perfekt vid oavbruten användning: höjdjusterbart handtag för ergonomisk drift och två-stångsstyrning för enkel manövrering även vid maxeffekt. Ihopfällbar för att spara plats.
Perfekt vid strukturerat underlag
BR 40/10 med valsteknik rengör grundligt i skrymslen och vrår och skrubbar och dammsuger på samma gång. Håller sanitetsutrymmen och träningsbassänger hygieniskt rena.
Rengör skrymslen och vrår – smutsen har inte en chans
ångtvätten DE 4002 är svaret för envisa tvålrester i duschutrymmen, särskilt områden som är svåra att nå med en mopp. Sats för skrymslen och vrår – snällt mot ytor och miljön.
Kraftfull sugeffekt, beprövad och testad
Små eller stora översvämningar är en del av vardagen på sjukhus. Våt- och torrdammsugare såsom NT 48/1 är perfekta för avlägsning av stora mängder vatten samt vid rengöring med singelskurmaskin.
Våra produkter för sanitetsutrymmen
Behandlingsområden – maximal hygien
Rengöring i sterila områden såsom operationssalar och laboratorier ställer höga krav på det rengöringssystem som används. Målet är att uppnå och bibehålla maximal hygiennivå för att undvika vårdrelaterade infektioner. Rengöringsmaskiner som används i dessa områden måste överensstämma med mycket stränga hygienstandarder. Dessutom blir rengöring av golv ännu svårare i hektiska miljöer, när tiden för att rengöra vältrafikerade golv är begränsad och många trängs på samma yta.
Snabbare är bättre
Perfekt polerade golv är mycket viktigt där ytor utsätts för kraftig mekanisk påfrestning och aggressiva media som desinfektionsmedel. Den ultrasnabba polermaskinen BDP 50/1500 lämpar sig för vältrafikerade golv och har flytande padhållare för ojämna golv.
Snabbt på plats och snabbt färdig
BD 40/12 är det intelligenta alternativet till en mopp tack vare dess snabba start, utmärkta rengöringsprestanda och snabba torktid. Denna kompakta batteridrivna maskin är mångsidig och lättmanövrerad, vilket gör den perfekt för underhållsrengöring, särskilt i små utrymmen.
För växande behov
I laboratorier där stora mängder vax används, är rengöring av golv ett tidskrävande arbete, men viktigt för arbetssäkerheten. För att kunna avlägsna smuts som vax effektivt är ett specialanpassat system bestående av maskin och rengöringsmedel viktigt. Exempelvis BR 40/10 med motroterande självrengörande borstvalsar och RM 750, intensiv grundrengöring för renare golv och ökad säkerhet.
Idealisk för operationssalen
B 40 W uppfyller de högsta kraven. Den är enkel att använda och så tyst att den kan användas dygnet runt. Tankens sköljsystem skyddar mot kontaminering. Underhållsfria batterier garanterar felfri drift. Tack vare dess kompakta konstruktion och lätta manövrering passar B 40 även för användning i operationssalar.
Tyst, men går hårt åt dammet
Frekventa klädbyten genererar stora mängder damm. Med endast 56 dB (A) är T 15/1 den tystaste maskinen i klassen och kan användas dygnet runt. HEPA-filter av standardmodell.
Våra produkter för behandlingsområden
Köksområden – aptitretande rent
Matlagning åt ett stort antal patienter och anställda ger höga krav på hygien. Kärcher erbjuder ett komplett system som följer HACCP-konceptet och överensstämmer med rengöringsstandarder tack vare användning av specialutrustning. I alla tillrednings- förvarings- och distributionsområden. För rengöring av arbetsytor, maskiner och serveringsvagnar. För avlägsning av envis och grov smuts. även effektiv på mycket mönstrade golv.
Kom djupare in i skrymslena med vals
Eftersom den är platt och kompakt kan skurmaskinen BRS 40/100 enkelt nå in under köksskåp. Med valsteknik är denna maskin ett alternativ till singelskurmaskiner för användning på halkfri klinker.
Högt tryck i köket
Högtryckstvättar med integrerat sug passar perfekt för kök. Ytrengöraren FRV 30 kan rengöra och dammsuga på samma gång. Vid användning tillsammans med fett- och proteinlösningsmedlet RM 731 är den hård mot protein, fett och oljor – men snäll mot ytan.
Högt och lågt
B 40 W utvecklades enligt HACCP-principen och garanterar optimalt rengöringsresultat på stora ytor. Med ett borstvalshuvud och höga/låga borst rengör den även halkfri klinkers utan ansträngning. Med DOSE-system för optimal dosering av rengöringsmedel.
En specialist i kantinen
Kantiner utsätts för kraftig nedsmutsning såsom kaffespill, fett- och proteinrester. BD 40/12 C avlägsnar snabbt och noggrant envis smuts på klinker i kantiner. Den når även områden där större maskiner inte kommer åt.
Våra produkter för köksområden
Kontor och konferensrum – rent ner till fibrerna
Kontor och konferensrum på sjukhus har ofta mattbelagda golv eller parkettgolv för att skapa en trevlig miljö. För att bibehålla värdet på dessa högkvalitativa material krävs specifika rengöringssystem. Inte minst för att bibehålla en konstant hygienisk nivå och förhindra överföring av bakterier – smuts och bakterier ser ju ingen skillnad på kliniska områden och kontor.
Viskande tyst och universal
Torrdammsugare såsom T 15/1 är perfekta för daglig underhållsrengöring – med eller utan dammsugarpåse: de avlägsnar noggrant smuts och spill på mattor, laminat- eller PVC-golv utan ansträngning.
Allroundmaskin för alla ytor
Vakuumborsten CV 60/2 justerar sig själv automatiskt efter alla typer av golvbeläggningar. Från hårda golv till mattor och tillbaka – utan att du behöver byta tillbehör. Användarvänlighet möter lättmanövrerat. Prestanda möter även mångsidighet: funktioner som omfattar motroterande valsar, sidoborste, sugrör och HEPA-filter som tillval. Plus tillbehörssats för områden som är svåra att nå. Med praktisk förvaring ombord för tillbehör och laddare.
Noggrant rent
Mattor utsätts för påfrestande trafik varje dag. Därför föredrar städföretag mattvättar från Kärcher. Dessa robusta, kraftfulla och mångsidiga maskiner har konstruerats för djuprengöring av mattor och passar för interimrengöring och avlägsning av fläckar från textilier. Våra maskiner kan även användas för grundrengöring för fibrer i vertikala lamellgardiner och möbelklädslar. Med rätt tillbehör kan de till och med användas för rengöring av klinkers och fönster.
Vridmoment vs smuts
Kärchers batteridrivna polermaskiner såsom den kompakta BDP 43/1500 C genererar högt vridmoment för extra glans. Uppsugningen av damm gör arbetet enklare. Denna teknik får även högsta poäng för slitage och underhåll.
Våra produkter för administrativa områden
Hög prestanda inom alla områden
Det är inte bara viktigt att områden utanför sjukhus gör ett gott intryck. Underhåll av infrastrukturen året runt är ovärderligt för att garantera att de dagliga rutinerna kan utföras smidigt och säkert. Detta gäller särskilt framkomligheten för ambulanser, entréer och gångar för patienter och personal. Rengöring av parkeringshus och underhåll av grönområden är också viktigt. Kärchers sopmaskiner har kraften och mångsidigheten för att utföra arbetet väl: sopa torrt eller vått. Klipp gräs. Kratta löv. Och tillhandahåll komplett vinterservice.
På rent spår
Parkeringshus med flera våningar ställer ofta höga krav på kombiskurmaskiner: stora områden, grov och envis smuts och branta ramper. Kärcher BR 100/250 R är rätt maskin för detta jobb: med robust stålram för tung användning i områden med lutning på upp till 15 %. Med större vattentank och kraftfullt batteri för långa arbetsintervaller.
Kan det bli enklare?
Den kompakta och lättmanövrerade KM 75/40 W rengör noggrant små till medelstora områden utan ansträngning. Drivningen ersätter den fysiska styrkan, medan kraftfull dammsugning garanterar renlighet utan dammoln. Tillgänglig med val mellan en kraftfull bensinmotor eller viskande tyst batteri för inomhusbruk – med antistatiskt mattsopmaskinsset som tillval.
En måttstock på effektivitet
MC 50 visar varje dag att ekonomi och ekologi går hand i hand. En mycket effektiv, kompakt sopmaskin som är miljövänlig på alla sätt och vis. Det innovativa dammsugarsystemet med stor dammsugarfläkt når maximal effekt vid en motorhastighet på 75 %. Resultatet: Tystare, lägre förbrukning, mindre utsläpp och mindre slitage. MC 50 faller även under värdena specificerade i den stränga avgasutsläppsstandarden STAGE Illa.
Framgång med lätthet
Kärcher KM 90/60 R är en kompakt åkbar sopsugmaskin som kombinerar en hög nivå av driftskomfort med hög ytkapacitet och effektiv automatisk filterrengöring. Den har även ett justerbart säte, lutande ratt och stora hjul för enkel användning.
För användning året runt.
MC 50 Advanced ger optimalt sopresultat och passar för året-runt-bruk. Det snabba omkopplingssystemet möjliggör byte av monteringsbara verktyg som exempelvis gräsklippare eller snöplog och spridare på bara några minuter.