EB 30/1 Li-Ion har fotmanövrerad strömbrytare. Enheten är endast 90 mm hög och är därmed tillräckligt låg för att kunna nå in under element och möbler. Den plockar upp lös smuts så nära som 2 mm från kanterna. Teleskopskaftet har ett körhandtag och kan höjdanpassas efter användarens längd, det är också ledat och kan vridas i alla riktningar. Skaftet låses fast i vertikalt läge när det inte används. Den elektriska sopborsten har drifttid på cirka 30 minuter på mattor och 45 minuter på hårda golv innan det kraftfulla nickelkadmiumbatteriet måste laddas. Laddningstiden kan minskas från tre timmar till 90 minuter med hjälp av den snabbladdare som finns som tillval. Batterier kan bytas för att möjliggöra oavbruten användning. Det krävs inga verktyg för att byta batterier eller avlägsna borstvalsen. Eventuella hår som snurras upp runt borsten kan avlägsnas genom att skära med en kniv längs en därför avsedd skåra.