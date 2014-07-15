Denna kombiskurmaskin av ”ståupp”-typ är lättmanövrerad som en självgående maskin och snabb som en åkbar maskin. BD 50/40 RS är en idealisk maskin för stormarknader, offentliga miljöer, hälso- och sjukvård samt för professionell rengöring. Den extremt lilla svängradien gör det möjligt att rengöra även de mest knöliga, trånga utrymmen ordentligt. Maskinens kompakta design och enorma prestanda är mycket övertygande. Sensationell svängande sugramp. Sugrampen roterar runt borstdäcket för 100-procentig upptagning av vatten, även i de snävaste svängar. Det justerbara Eco-läget gör det möjligt att utföra energi- och resursbesparande underhåll med utmärkta rengöringsresultat. Miljöaspekter kombineras med hög rengöringsprestanda. Den bakre kåpan kan avlägsnas för enkel åtkomst till batteriutrymme och laddning.