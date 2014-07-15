Skurmaskin BD 50/40 RS Bp Pack
Kombiskurmaskin av ”ståupp”-typ med en arbetsbredd på 51 cm och en tankkapacitet på 40 l. ”Ståupp”-maskinen kombinerar de självgående maskinernas manövrerbarhet med de åkbara maskinernas snabbhet.
Denna kombiskurmaskin av ”ståupp”-typ är lättmanövrerad som en självgående maskin och snabb som en åkbar maskin. BD 50/40 RS är en idealisk maskin för stormarknader, offentliga miljöer, hälso- och sjukvård samt för professionell rengöring. Den extremt lilla svängradien gör det möjligt att rengöra även de mest knöliga, trånga utrymmen ordentligt. Maskinens kompakta design och enorma prestanda är mycket övertygande. Sensationell svängande sugramp. Sugrampen roterar runt borstdäcket för 100-procentig upptagning av vatten, även i de snävaste svängar. Det justerbara Eco-läget gör det möjligt att utföra energi- och resursbesparande underhåll med utmärkta rengöringsresultat. Miljöaspekter kombineras med hög rengöringsprestanda. Den bakre kåpan kan avlägsnas för enkel åtkomst till batteriutrymme och laddning.
Egenskaper och fördelar
Enkel manövrering
- Användarvänlig.
- Läget eco!efficiency sparar tid, energi, vatten och rengöringsmedel.
Automatiskt påfyllningsalternativ
- Maskinen ansluts endast till vattentillförseln. Vattentillförseln stängs av automatiskt när maskinen är helt fylld.
- Detta sparar tid eftersom användaren kan utföra andra uppgifter under tiden.
DS3 doseringssystem
- För att förhindra överdosering. Valfri.
Eco-läge
- Läget eco!efficiency sparar tid, energi, vatten och rengöringsmedel.
Kompakta mått
- Användarvänlig.
- Läget eco!efficiency sparar tid, energi, vatten och rengöringsmedel.
- För god manövreringsförmåga, hög yttäckning och mindre rengöring efteråt.
Enkel omställning
- Sugramper och borstar kan bytas utan verktyg.
- Sugrampen kan bytas på några sekunder.
Sugramp med unik rotationsprincip
- För 100-procentig upptagning av vatten.
Extremt lättmanövrerad
- För god manövreringsförmåga, hög yttäckning och mindre rengöring efteråt.
Kompakta mått
Kompakt design
- Enkel att transportera och förvara.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|691
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|40 / 40
|Ytkapacitet (m²/h)
|2200
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2000
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|36 / 76
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Vattenförbrukning (l/min)
|1,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|60
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1080
|Tillåten totalvikt (kg)
|330
|Mått (L × B × H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Sugramper, böjda
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Magnetventil
- 2-tanksystem