Rengöring inom industri
En erfaren partner som du kan lita på för alla rengöringsarbeten inom industri. Först när alla pusselbitar finns på plats flyter produktionen på smidigt. Samma gäller rengöringsprocesser: effektiv rengöring kan endast uppnås om alla lösningar arbetar tillsammans i harmoni. Därför erbjuder Kärcher, som tillhandahåller system inom alla områden, effektiva, kraftfulla och skräddarsydda rengöringslösningar.
branschlösningar för industrin
Livsmedelsindustri
Tillverkningen av livsmedel lyder under stränga hygienföreskrifter, både på produktionsnivå och vid för- och efterbehandling.
Tillverkningsindustri
Inom tillverkningsindustrin är det viktigt att hitta en rengöringspartner som kan erbjuda en lösning för varje utmaning och som tar hand om varje liten detalj.
Kemikalieindustri
Kemikalieindustrin utsätts för alla typer av smuts varje dag, inklusive fint damm, bindemedelsrester, frätande vätskor och granulat.
Industriell rengöring referenser
Kärcher stödjer otaliga industrikunder inom de mest varierande sektorerna, med en årlig omsättning på mer än 300 miljoner euro inom detta område.
Rådgivning, service och försäljning
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