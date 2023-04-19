BERÄTTELSER OM INDUSTRIELL RENGÖRING

Rena processer, ren industri – specialiserade rengöringslösningar för våra kunder.

Bortsett från klassiska rengöringsuppgifter, är industriell rengöring helt avgörande när det gäller att optimera processer inom produktion och logistik.

Industrial cleaning solutions from Kärcher – testimonials

 

 

 

Erfarenhet från en rad olika branscher

Kärcher hjälper otaliga industrikunder inom de mest skilda branscher, och den årliga omsättningen inom detta område uppgår till mer än 300 miljoner euro. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, förklarar: ”Vi hör ofta folk som frågar 'Åh, gör Kärcher det också?' Detta motiverar oss att öka medvetenheten om vår portfölj med konsulttjänster och individuella lösningar för industriell rengöring.” Om man tittar på några exempelprojekt är det tydligt att investeringar i rengöringsteknik snabbt lönar sig.

 

Mer värdebevarande, färre produktionsstopp

Ett textilföretag i Asien stod inför problemet att man var fjärde månad var tvungen att byta ut det skärverktyg man använde. Kostnaden: 100 000 euro. Genom att installera ett vakuumsystem som avlägsnar de fina textilfibrerna från bladet, kunde livslängden förlängas med en månad. ”Vi har haft liknande framgångar med vakuumsystem inom livsmedelsindustrin”, förklarar Biebl. ”Glassbehållare som inte fylls av produktionssystemet stoppar till exempel ofta produktionen.” Anledningen: de behållare som fastnar måste tas bort. Ett vakuumsystem, å andra sidan, tar bort dem automatiskt, vilket gör att produktionen kan fortsätta utan problem.

Cleaning support from Kärcher
Label extraction

 

 

 

Ökad säkerhet för medarbetare

En lösning som bidrar till ökad säkerhet på arbetsplatsen utvecklades också för dryckesindustrin. Problemet här var att lösa etiketter ofta tog sig in i maskinerna och stoppade dem. Att ta bort dem manuellt innebär en hög risk för personalskador. Genom att implementera ett vakuumsystem avlägsnas lösa etiketter mekaniskt.

 

Rengör snabbare, producera mer

”Oavsett bransch är resultatet alltid detsamma: när processer och tekniker analyseras, finns det alltid ett behov av förbättring. Och avkastningen på investeringen blir snart verklighet”, hävdar Biebl. Oavsett om det är ett industriellt bageri som kan producera varor längre genom att minska tiden som läggs på rengöring tack vare en lösning för remrengöring, eller ett kemiföretag som har minskat tiden de lägger på interiör tankrengöring från nästan fyra dagar till fyra timmar, lönar det sig att tänka utanför boxen – alltid. 

I SAMTAL MED KUNDER.

 

Varje ansvarsområde inom ett företag måste hantera olika utmaningar. Alfred Weber (arbetsledare på BMW Groups centrala verkstad), Thomas Lauer (chef för Bitburger Group), Stefan Huber (inköpare på Hoffmann Group) och Dietmar Favorat (ansvarig för Global Advanced Technology på Daimler Truck AG) berättar om hur vi löste dessa utmaningar tillsammans.

 

 

Alfred Weber, Supervisor in the Central Workshop at the BMW Group Plant in Munich

 

 

 

 

 

”Jag blev förvånad över att höra att
Kärcher levererar torrisblästrar.”

Ett samtal med Alfred Weber, arbetsledare på BMW Groups centrala verkstad i München, om behovet av att eliminera avfall och alltid vara redo.

Du är arbetsledare på den centrala verkstaden på BMW-fabriken i München. Vad inkluderas i ditt ansvarsområde och vilka är de största utmaningarna du stöter på i ditt arbete?

Utmaningar på jobbet? Vi rengör punktsvetspistoler och gripdon, samt vidhäftande utrustning på robotar. Vi utför även bearbetning med svarv- och fräsmaskiner, samt 3D-utskrifter. Innan vi kan reparera ett verktyg, måste det rengöras. Vi kan använda mekaniska hjälpmedel för lätt nedsmutsning, men i många fall använder vi torrisblästring. Den största utmaningen för oss är att vi aldrig vet vilka verktyg som behöver repareras eller vilket skick de kommer att vara i. Detta innebär att 90 % av vårt arbete inte kan planeras – och vi pratar om 700 artiklar som för närvarande är i omlopp, beroende på verktygskategori.

Vad är viktigt för dig när du arbetar med dina leverantörer?

Jag tycker att det är viktigt hur en affärspartner kommunicerar med mig. Uppfylls mina behov, finns det några förslag på förbättringar, får man ärliga svar på kritiska frågor? Vi vet alla att det inte finns en lösning som passar alla och att varje lösning har sina för- och nackdelar. Jag vill kunna prata öppet om detta med mina leverantörer. Att hålla möten är också viktigt för mig. Man kan alltid avboka ett möte eller ringa för att säga att man sitter fast i en bilkö. Men att låta någon vänta utan att informera dem är oacceptabelt.

Tillsammans med Kärcher har ni optimerat rengöringen av punktsvetspistoler. Vad var problemet med er förra arbetsmetod och hur har den nya lösningen gjort saker och ting bättre?

Eftersom vi behöver använda torris för att rengöra punktsvetspistoler och andra verktyg investerade vi för en stund sedan i ett blästerskåp och en torrisbläster. För att se till att vi alltid var redo var vi dock tvungna att få leveranser med torris varje vecka. Ibland hade vi inga verktyg för att rengöra, vilket gjorde att torrisen avdunstade. Eller så hade vi så många verktyg att rengöra att vi inte hade tillräckligt mycket. Detta var otillfredsställande i samband med kostnad och logistisk, men så är det alltid med torrisblästring. Torrisblästern från Kärcher har eliminerat detta problem, eftersom den producerar torrisen i det ögonblick då den behövs. Detta innebär att vi alltid är redo.

Använder ni andra Kärcher-produkter, och i så fall varför?

Ja. Under ett senare möte kom vi faktiskt in på frågan om industridammsugare. Våra fräsmaskiner rengörs en gång i veckan, vilket inkluderar att man dammsuger upp flis. Teknikern visade mig dammsugarna, vars namn Ringler jag hade hört tidigare – och de var precis vad vi behövde.

Vilka delar av Kärcher som företag imponerar mest på dig?

Jag har känt till Kärcher sedan jag var liten tack vare dess berömda högtryckstvättar. Det är ett etablerat företag med ett mycket gott rykte. Jag blev verkligen förvånad när jag upptäckte att Kärcher också tillverkar torrisblästrar och betjänar betydligt fler branscher än jag trodde.

Om du kunde be om vad som helst, vilken eller vilka innovationer skulle du vilja se härnäst från Kärcher?

Ärligt talat, en torrisbläster med L2P och mer effekt (L2P = vätska till pellets). Med mer effekt skulle vi kunna använda den för alla rengöringsuppgifter, inklusive rengöring av till exempel vidhäftande utrustning. Om du frågar mig, hade det varit nyckeln till att sälja L2P till industrikunder i stor skala.

Thomas Lauer, Head of Technology/Production/Environment in the Bitburger Group

 

 

 

 

”Som bryggeri lägger vi stor vikt vid renlighet och hygien”

Ett samtal med Thomas Lauer, chef för teknik/produktion/miljö på Bitburger Group, om rengöringsteknik och familjeföretag

Bitburger är ett familjeföretag, precis som Kärcher. Vad tycker du kännetecknar ett familjeföretag?

Familjeföretag tänker utifrån generationer och inte kvartalsrapporter, vilket innebär att de har en annan företagskultur. Hållbarhet är till exempel inte en modern floskel, och fokus ligger inte bara på klimat- och miljöskydd.

Företaget leds för närvarande av den sjunde generationen från familjen. Det innebär att de har en helt annan koppling till bolaget än aktieägarna i ett offentligt aktiebolag.

Vilken roll spelar rengöringstekniken inom dryckesindustrin? Var finns de största utmaningarna?

Konsumenterna är ofta omedvetna om hur mycket tid och arbete vi som bryggeri lägger ner på renlighet och hygien. Under helgen rengör vi till exempel buteljeringsanläggningen i två skift. Rengöringsschemat är en del av vår produktionsplanering.

Detta gör att rengöringstekniken är oerhört viktig för oss, eftersom den i slutändan avgör om vår produkt kommer fram till konsumenten i perfekt skick.

Vad är särskilt viktigt för er när ni väljer rengöringstekniska lösningar?

Först och främst behöver vi pålitliga, effektiva och miljövänliga lösningar. Lönsamhetseffekten spelar förstås också en viktig roll, eftersom vi måste arbeta på ett ekonomiskt sätt. Låt oss ta exemplet med flaskrengöringsmaskinen för returflaskor. Vi arbetar med våra leverantörer av rengöringsteknik för att definiera behandlingstider, temperaturer och andra faktorer för att säkerställa att rengöringsprocessen är så effektiv som möjligt och att den uppnår önskat resultat. När det gäller de kemikalier som används arbetar vi med tillverkare som utvecklar produkter som är skräddarsydda för våra specifika krav – vi behöver till exempel lut med tillsatser med god rengöringseffekt, men minimal skumbildning. Förutom dessa speciella användningsområden måste vi också tänka på den dagliga rengöringen av vår produktionsmiljö. Vi letar efter lösningar som gör våra anställdas arbete så problemfritt som möjligt.

Ni använder även rengöringsteknik från Kärcher. Varför valde ni just dessa lösningar?

Vi har varit kunder hos Kärcher under lång tid, eftersom vi uppskattar kvaliteten och att ha en servicepartner på plats. Produkterna är installerade i hela vår produktionsanläggning, vilket jag verkligen blev medveten om först när jag gav Kärchers anställda en guidad rundtur i bryggeriet. Detta möte kom till stånd på ett ganska speciellt sätt: vid ett evenemang för familjeföretag började de två familjerna prata med varandra och bestämde sig för att samla nyckelpersoner från de båda företagen. Jag måste erkänna att detta till en början kändes som något av ett tvång. Men mötet var fantastiskt, och det var tydligt helt från början att vi var på samma sida. Sedan dess har vi stärkt vårt samarbete ytterligare.

Exakt var använder ni lösningar från Kärcher?

Vi har stationer med Kärcher-utrustning på varje buteljeringslinje, vilken vi använder för daglig rengöring. Detta inkluderar högtrycksenheter, slangstationer och ytterligare tillbehör. Vi använder till exempel elektriskt uppvärmda högtryckstvättar för att avlägsna logistiketiketter som stormarknaderna sätter på våra ölbackar.
Dessa sitter så hårt att de måste tas bort manuellt, eftersom den automatiska processen helt enkelt inte är tillräckligt effektiv. Vi använder industridammsugare för att ta bort etiketterna efter sköljningsprocessen.

Om du kunde be om vad som helst, vilken eller vilka innovationer skulle du vilja se härnäst från Kärcher?

En automatisk Kärcher-enhet för mitt hem som tar hand om all rengöring åt mig. Skämt åsido, men automatiska system särskilt intressanta för bryggeriet. Jag tror att Kärcher har den perfekta positionen för att utveckla den här typen av lösningar. Automatiska lösningar skulle också vara till hjälp för rengöring under och mellan maskinerna – platser som är svåra att komma åt. Vi skulle omfamna allt som gör att våra anställda behövde lägga mindre tid på rengöring.

Stefan Huber, Purchasing in the Hoffmann Group

 

 

 

”Produkter som efterliknar andras är inte vår grej”

Ett samtal med Stefan Huber, inköpsansvarig på Hoffmann Group, om utmaningarna inom området för industriella verktyg och industriell utrustning

Du är ansvarig inom Hoffmann Group för att välja produkter till katalogen för industrikunder. Vilka är de största utmaningarna som du stöter på i ditt jobb?

Jag ansvarar för portföljen med elverktyg och verkstadsmaterial. När det gäller rengöring använder vi bland annat dammsugare, samt våt- och torrdammsugare, från Kärcher. En av de största utmaningarna för närvarande är att säkerställa tillgängligheten, eftersom våra kunder förväntar sig pålitliga leveranser. Hoffmann Groups portfölj bygger också på våra produktvarumärken GARANT och HOLEX, samt ett målinriktat urval av tillverkare – så kvalitet är extremt viktigt.

Vad är särskilt viktigt för er när ni väljer rengöringstekniska produkter och lösningar?

Rengöringsteknik kompletterar vår portfölj för industrikunder inom området metallbearbetning. Detta är vad våra kunder förväntar sig, eftersom det innebär att vi kan tillgodose alla deras behov. När vi väljer rengöringstekniska produkter och lösningar, väljer vi etablerade varumärken som Kärcher som våra kunder förknippar med innovationer som gynnar användarna. Produkter som efterliknar andras är inte vår grej – vi värdesätter unika egenskaper som ger våra kunder mervärde. En annan viktig aspekt är den internationella tillgängligheten hos en leverantörs produkter och tjänster, eftersom vi arbetar över hela världen.

Hur viktigt är det för er som företag att leverantörer inte bara fokuserar på sina produkter, utan även på effektiv logistik och marknadsföring?

Vi lovar att leverera 99 % av våra beställningar inom 24 timmar i Tyskland och Europa. På vårt logistikcenter, som omfattar 100 000 kvadratmeter, har vi 500 000 containerplatser och kan inom Eurpa skicka 40 000 paket per dag. Våra partners måste kunna hålla samma tempo, vilket innebär att noggrannhet och snabb leverans är avgörande. Ytterligare aspekter inkluderar att ha en elektronisk anslutning till våra leverantörer och ett datagränssnitt till PIM-systemet (Product Information Management), så att vi kan få direkt tillgång till innehåll, bilder och videor för produkter.

Ni har också OEM-produkter i er portfölj. Vad letar ni efter när ni väljer en tillverkare?

Vi genererar mer än 50 % av vår omsättning med produkter från våra varumärken GARANT och HOLEX. När det gäller OEM-produkter väljer vi premiumtillverkare som har en bevisat hög grad av vertikal tillverkning och en produktionskapacitet som kan hantera stora volymer. Vi är också intresserade av utvecklingspartnerskap, eftersom våra egna varumärken är synonyma med innovation och unikhet.

Ni har arbetat med Kärcher under en ganska lång period. Vilka delar av företaget imponerar mest på dig?

Vi har haft ett mycket bra samarbete med Kärcher under lång tid. Jag tror att det finns många anledningar till att vi passar så bra ihop: Kärcher är känt över hela världen som ett varumärke som lovar hög prestanda, produkternas kvalitet och design är helt rätt, företaget har ett tydligt fokus på industrikunder och produkterna skapar mervärde. De har också solida företagsvärden. Dess rötter som familjeföretag är väldigt uppenbara, vilket bevisar att det är ett företag du kan lita på. När det gäller hållbarhet, något som ligger Kärcher varmt om hjärtat, kan vi genom att utbyta information med en så pass stark partner utveckla vårt eget helhetskoncept.

Om du kunde be om vad som helst, vilken eller vilka innovationer skulle du vilja se härnäst från Kärcher?

Jag skulle faktiskt vilja be om två saker. En industriell våt-/torrobotdammsugare, och kanske skulle Kärcher kunna överväga att arbeta med en större batteriplattform. Det skulle kunna vara användbart i framtiden vid hantering av större volymer.

Dietmar Favorat, Global Advanced Technology Daimler Truck AG

 

 

 

”Jag har sällan tyckt om att experimentera så mycket som det här.”

Ett samtal med Dietmar Favorat, ansvarig för Global Advanced Technology på Daimler Truck AG, om ytskydd
och rengöringskemikalier

Du är expert på ytteknik och arbetar för Daimler Trucks inom området Global Advanced Technology. Vilka är de största utmaningarna som du stöter på inom ditt specialområde?

Mitt arbete innebär att utveckla effektiva lösningar inom ytteknik med lämpliga tekniska samarbetspartners. Ett sådant exempel är servicefordon för vinterbruk. För att förhindra korrosion orsakad av den höga belastningen testade vi olika konserveringsmaterial för ytbeläggningar och korrosionsskydd på fordonsunderreden. Under denna process konstaterade vi att relativt få kunder hade ett fordonsrengöringskoncept på plats. Bakgrunden: när vi arbetar med rengöringsmedel som attackerar konserveringsmedlet, kan vi inte uppnå önskad effekt. Som ett nästa steg testade vi olika ytbeläggningar och rengöringsmedel. Kärcher och andra tillverkare hjälpte oss med denna uppgift, vilket gjorde det möjligt för oss att utveckla ett rengöringskoncept som nu rekommenderas av vår kundtjänst. Det är ett medvetet val att inte ta något ansvar för detta, eftersom vi inte har något inflytande över faktorer som dosering, utrustning eller användarfel.

Var kommer du i kontakt med ämnet industriell rengöringsuppgift och vilka lösningar använder du främst när det gäller rengöringsuppgifter?

I början hade jag ingen kontakt med det alls, men det förändrades när jag blev involverad i transporten av våra lastbilar. Tunga lastbilar levereras över hela världen från vår anläggning i Wörth am Rhein, och en del av dem skickas. På grund av detta tänker vi också på saker som skyddande vax under transport. Efter att ha utfört applikationstester på Kärchers tekniska center testade vi hetvattentvättar med ångstrålar och powermunstycken på vår anläggning och upptäckte att vi kunde uppnå önskat resultat mycket snabbare om vi använde dessa och lämpliga rengöringsmedel. Vi vidarebefordrar resultaten av dessa tester så att även våra servicepartners kan dra nytta av dem.

Om du kunde be om vad som helst, vilken eller vilka innovationer skulle du vilja se härnäst från Kärcher?

Under de kommande åren kommer eldrivna transporter att genomgå en kraftig tillväxt. För elektriska lastbilar kommer detta också att innebära nya krav på rengöringsprocesser för komponenter som batterier, elektriska axlar och elmotorer. Olika legeringar och komponenter som är tillverkade av olika material bearbetas för att användas i elektriska kontakter, batterier och andra elektriska enheter. Därför bör rengöringsmedel ha rätt pH-värde för att säkerställa att de olika underlagen inte skadas. Vi har arbetat med Kärcher sedan 2019 för att utveckla ett rengöringskoncept som bidrar till värdebevarande och möjliggörandet av skadefri rengöring av elfordon. Detta inkluderar att hitta det maximala yttryck som kan uppnås, men även rätt rengöringsmedelskoncentrat. Eftersom detta är ett ämne för framtiden, hoppas jag att Kärcher snart kommer erbjuda lämpliga lösningar.

 

 

 

Vilka delar av Kärcher som företag imponerar mest på dig?

Företaget har ett attraktivt produktsortiment, både vad gäller rengöringskoncentrat och utrustning. Det jag tycker är särskilt imponerande är expertisen inom ny utveckling och den tekniska och praktiska expertkunskapen som de kolleger som jag har haft kontakt med besitter. Jag har sällan tyckt om att experimentera så mycket som det här.

The fight against dust at Nestlé

NESTLÉ BIESSENHOFEN: KAMPEN MOT DAMM.

NESTLÉ BIESSENHOFEN: KAMPEN MOT DAMM.

Production at Nestlé

The fight against dust at Nestlé

    Dammfri logistik

    Efter att ha gjort stora investeringar i logistik på anläggningen i Biessenhofen, var logistikchef Christian Bäckerbauer fast besluten att se till att rengöringstekniken också kunde hänga med. Lösningen låg i detaljerna.

    Problemet

    Anläggningen i Biessenhofen producerar bland annat mjölkpulver för modersmjölksersättning och barnmat. Damm samlas på band och transportsystem, och detta måste dammsugas upp.

    Lösning

    Kärchers dammsugare med sugledning och slangar, samt mobila modeller, hjälper de anställda och säkerställer logistik utan damm.

    Som livsmedelsproducent arbetar Nestlé inom ett extremt känsligt område, och produktionen av modersmjölksersättning och barnmat leder till ännu strängare krav på renlighet och hygien. Specifikationerna varierar beroende på hygienzon: damm får inte spridas i luften, det får absolut inte finnas någon förorening, rengöringstekniken måste ha lämplig effekt och kapacitet, och inte en enda liten partikel får lossna från ytmaterialet på enheterna. Sökandet efter leverantörer kan vara utmanande, beroende på användningsområde. Medan ytrengöring är ett ganska enkelt problem att lösa, involverar den komplexa rengöringen av band och transportsystemet många individuellt utvecklade delar.

    Surface cleaning at Nestlé

    Christian Bäckerbauer, logistikchef på Nestlés anläggning i Biessenhofen, ansvarar för den överlägset största ytan i anläggningen. Han sammanfattar kortfattat vikten av smidig logistik: ”Om något går fel här, kommer ingenting in och ingenting går ut – det är ett stort ansvar.” En enorm summa har investerats under de senaste åren för att göra processerna ännu effektivare. Plocksystemet är nu helt automatiserat och TPM (Total Production Management), som gjordes känt av Toyota, har implementerats i linjeproduktionen. Efter moderniseringen blev den rengöringsteknik som tidigare använts något av ett hinder. Problemet: Dammet som samlas på banden och transportsystemet måste extraheras, och även de träpallar som används producerar smuts som måste hanteras. ”Vi ville uppdatera vår teknik för dammkontroll och anpassa den till våra krav. Samtidigt ville vi också göra det lättare för våra medarbetare att arbeta med den.”

    Christian Bäckerbauer, Head of Logistics at Nestlé's Biessenhofen site

    Och så började jakten på en tillverkare med rätt lösning i rockärmen. Färdiga produkter passar inte för Christian Bäckerbauer, eftersom till exempel längden på den slangar eller matningsledningar som dammsugningstekniken använder måste passa perfekt. ”Det är fascinerande hur olika leverantörer svarar på en förfrågan”, säger logistikexperten. ”En skickar en broschyr, en annan skickar en dammsugare. Kärcher imponerade omedelbart på oss med en produktpresentation där våra anställda kunde testa hela portföljen. Allt som inte var möjligt, gjorde de möjligt.”

    Tre dammsugare köptes inledningsvis, och dessa imponerade på de anställda under en testfas, både när det gällde prestanda, materialegenskaper och kvalitet. Dessa var stationära modeller med en sugledning och slangar, plus en mobil lösning. Nu är företaget redo att köpa ytterligare dammsugare, eftersom feedbacken från teamet har varit extremt positiv. ”När jag hör mina anställda berätta för mig att de äntligen har ett bra verktyg, vet jag att vi har gjort något rätt.”

    Finding the right vacuuming technology

    ”Mina anställda säger att de äntligen har fått ett bra verktyg.”

    - Christian Bäckerbauer, logistikchef på Nestlé Biessenhofen

    Efter den första fasen med modernisering av rengöringstekniken på Nestlé i Biessenhofen är medarbetarna mycket nöjda. Leveransen var snabb, den interna installationen var enkel och eventuella problem som uppstod åtgärdades omedelbart. Men när det gäller framtiden har Christian Bäckerbauer redan tänkt på några nya innovationer från Kärcher. ”Vi har väldigt långa transportband. Om det fanns en platt industriell robotdammsugare som automatiskt kunde rengöra under dem, skulle det göra våra liv mycket enklare. Inte bara för oss inom logistik, utan för hela anläggningen.”

    Christian Bäckerbauer, Head of Logistics at Nestlé Biessenhofen

     

    Var det värt det? Fakta och siffror.

    När processer anpassas, är inledande kostnader alltid en del av det. Först när inmatning och utmatning är proportionella, och mervärde kan skapas, lönar sig investeringen.

    Utmaning

    • Mobila våt- och torrdammsugare användes för att rengöra logistikområdet.

    • Otillräcklig sugeffekt resulterade i en hög påverkan från dammet i lagren.

    • En enorm ansträngning krävdes, eftersom man var tvungen att bära dammsugarna upp och ner för trappor och från plats till plats.

     

    Lösning

    • Användningen av industridammsugare med tillräcklig sugeffekt minskar dammets påverkan.

    • Installation av rörledningar till vilka dammsugare kan anslutas för mer flexibilitet.

    • Anslutningspunkter på olika nivåer inom förpackning och logistik gör hanteringen mycket enklare.
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    Korta installationstider tack vare smart placerade rörledningar och långa arbetscykler tack vare större containrar.

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    Minskad påverkan från damm, lägre olycksrisk och mindre belastning på personalen tack vare ergonomisk användning.

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    Underhållsarbetet minskade med 30 procent tack vare färre filterbyten och längre livslängd.

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    Industridammsugarna har 25 gånger längre livslängd än de dammsugare som tidigare användes.

    L2P dry ice blaster at the BMW Group

    BMW GROUPS ANLÄGGNING I MÜNCHEN: TORRIS PÅ BEGÄRAN.

    BMW GROUPS ANLÄGGNING I MÜNCHEN: TORRIS PÅ BEGÄRAN.

    L2P dry ice blaster at the BMW Group

    L2P dry ice blaster at the BMW Group

      Förhindra avfall

      I den centrala verkstaden på BMW Groups anläggning i München har L2P-torrisblästern förbättrat logistiken och processerna – till arbetsledaren Alfred Webers stora belåtenhet.

      Problemet

      Tidigare köptes torris in för att rengöra verktyg med hjälp av torrisblästring. På grund av den varierande arbetsbelastningen blev det antingen torris kvar eller så fanns det ingen tillgänglig när den behövdes.

      Lösning

      L2P-torrisblästern producerar torris på begäran, vilket innebär att arbetet kan utföras när som helst och att avfallsproduktion kan förhindras.

      Punktsvetspistoler, gripdon och vidhäftande utrustning på robotar genomgår underhåll i den centrala verkstaden på BMW Groups anläggning i München, så att de därefter kan återgå till produktion. Beroende på verktygskategorin är cirka 700 artiklar i omlopp, vilket skapar en avsevärd arbetsbelastning. Underhållsavdelningen står inför ytterligare en utmaning: Det är inte möjligt att veta när vilka verktyg kommer till verkstaden och hur mycket arbete som kommer att krävas för underhåll och reparation. Det innebär att 90 % av arbetet inte kan planeras – och det gäller inte bara underhåll, utan även den industriella rengöring som krävs innan man kan påbörja arbetet.

      BMW Group central workshop

      Torrisblästring har visat sig vara en effektiv rengöringsmetod för punktsvetspistoler och andra verktyg. Den centrala verkstaden vid BMW Groups anläggning i München investerade därför för en tid sedan i ett blästerskåp och en torrisbläster. För att se till att de alltid var redo var de tvungna att få leveranser med torris varje vecka. ”Över tid upplevde vi det välbekanta problemet med torrisblästring: ibland hade vi ingen rengöring att utföra, så isen avdunstade – andra gånger hade vi så mycket rengöring att göra att vi inte hade tillräckligt med is”, förklarar Alfred Weber, arbetsledare på den centrala verkstaden. ”Detta är otillfredsställande både när det gäller kostnad och logistik.” Weber pratade med en leverantör av rengöringstjänster, som städade olika delar av anläggningen med torris under helgerna. Men även då blev stora mängder torris ofta över, beroende på rengöringsbehovet.

      Working with dry ice blasting

      I jakten på lösningen började Weber leta efter en leverantör som kunde lösa hans problem – utan en konkret idé om hur lösningen skulle kunna se ut. Hans undersökningar förde honom slutligen till Kärcher, som just hade lanserat en ny torrisbläster på marknaden. Bäst av allt var att L2P självständigt producerar torris från koldioxid, vilket innebär att processerna kan göras betydligt effektivare. Flera medlemmar i Kärcher-teamet besökte den centrala verkstaden för att demonstrera produkten. En sak som folk lade märke till var att rengöringshastigheten inte var riktigt lika hög som med en stor torrisbläster. Men som Weber sa, ”Det finns inte finns en lösning som passar alla och varje lösning har sina för- och nackdelar. Jag vill kunna prata öppet om detta med mina leverantörer.”
      L2P har nu använts under en tid och det faktum att logistiken nu är enklare är ett stort plus för Weber. ”Maskinen är användarvänlig och är lätt att både slå på och starta. Vi kan lagra koldioxidflaskorna utan att kvaliteten försämras. Det är precis som en läskback – du tar fram en flaska när du behöver en.” Weber och hans anställda har inga problem med att acceptera det faktum att vissa rengöringsuppgifter tar fem minuter längre att utföra.

      Dry ice blaster

      Weber var också nöjd med hanteringen av ett problem som inte upptäcktes förrän efter att produkten hade levererats. En anställd informerade honom om att den L2P-maskin som hade levererats inte hade samma effekt som den modell som hade demonstrerats. ”Jag pratade med Kärcher om detta, och de skickade omedelbart ut en servicetekniker för att ta en titt.” Problemet var tekniskt: koldioxidflaskorna som användes hade en tryckreducerare, men L2P-maskinen behöver flaskor utan ventil för att kunna köras med full effekt. ”Problem kommer alltid att dyka upp. När en leverantör kommer ut och löser dem, blir jag imponerad”, säger Weber.

      Workshop supervisor Alfred Weber

       

      Var det värt det? Fakta och siffror.

      Ibland är det uppenbart att en befintlig process är ineffektiv – men en alternativ lösning går bara inte att hitta. Men ibland, med lite tur, visar sig rätt produkt när man minst anar det.

      Utmaning

      • För att garantera smidig produktion måste punktsvetspistoler och andra verktyg rengöras och underhållas.

      • Hur ofta och när arbetet ska utföras kan inte planeras.

      • För torrisblästring måste torrisen köpas i förväg, vilket innebär att stora mängder ofta avdunstar utan att ha använts.

       

      Lösning

      • Det faktum att det fanns en befintlig infrastruktur för torrisblästring innebar att den nya L2P-torrisblästern kunde köpas in och användas direkt.

      • Maskinen producerar torris från koldioxid, vilken kan lagras i flaskor.

      • Detta möjliggör rengöring oavsett tidpunkt, förhindrar avfall och eliminerar helt behovet av logistikplanering för inköp av torris.
      Value preservation in industry pictogram

      Värdebevarande tack vare långvarig användning av verktyg. Driftstopp i produktionen minimeras tack vare snabb rengöring och underhåll av verktyg.

      Productivity increase pictogram

      Ökad produktivitet på underhållsavdelningen, eftersom rengöring kan utföras när som helst.

      Investment pictogram

      Investeringen i en L2P-maskin blir extremt snabbt lönsam, eftersom ingen torris går till spillo. Tiden för ROI uppgår till mindre än två år!

      Piggy bank pictogram

      Kostnadsbesparingar på 6600 euro per år, eftersom man bara behöver köpa in den koldioxid som faktiskt ska användas.

      Pallet underbody vacuum system from Kärcher

      RENGÖRING HANDLAR INTE BARA OM RENLIGHET.

      RENGÖRING HANDLAR INTE BARA OM RENLIGHET.

      Industrial cleaning of pallets

        Spårning av systemfel

        Processer innebär ofta att det uppstår problem som ingen tar hand om. Dataljusridåer i förvaringssystem orsakar till exempel ofta fel, även om lösningen kan vara ganska enkel.

        Problemet

        Automatiska förvaringssystem använder mängder av träpallar. Dessa tar med sig en enorm mängd smuts in i lagerbyggnader, förorenar dataljusridåer under tiden och orsakar systemfel.

        Lösning

        Installation av ett system för dammsugning av pallarnas undersida innan de kommer in på lagret löser tre problem och säkerställer att processen löper smidigt.

        Industriell rengöring förknippas oftast bara med att bli av med smuts och skapa renlighet. Därför ses det ofta som en oönskad biprodukt inom vissa driftprocesser, eftersom det inte har något att göra med de produkter som ett företag faktiskt tillverkar. Detta sätt att se på det leder till ett visst organisatoriskt åsidosättande och driftfelens ursprungliga orsaker förblir oupptäckta. Dirk Jörn Hahn, chef för professionell försäljning på Kärcher i Tyskland, förklarar: ”När kunder kontaktar oss med dessa problem, besöker vi deras anläggning för att ta en titt på deras lokaler och intervjua dem som hanterar de befintliga processerna.” Detta ger oss en översikt över situationen och gör det möjligt för oss att ge rekommendationer som ibland fokuserar direkt på själva rengöringen och ibland tar sig an andra aspekter.

        Det är ofta detaljerna som är problemet. När ett problem har identifierats och lösts, ser man klart och tydligt hur stora kostnader det faktiskt har inneburit. Varje åtgärd som gör processerna smidigare och minskar driftstopp bidrar till att ett industriföretag kan spara pengar. ”Detsamma gäller dammsugarsystemet för pallar”, förklarar Dirk Jörn Hahn. ”Vi har nu implementerat detta på en rad olika anläggningar och förstått att detta område är relevant för alla branscher.” Det som är avgörande här är att träpallar tar med sig flis och grov smuts in i lagerbyggnader – så långt är det uppenbart, och det gör att rengöring är nödvändigt. Det faktum att pallarna också förorenar dataljusridåer och därmed orsakar systemfel upptäcktes dock av Kärcher först under ett besök på en kunds anläggning.

        När ett system för dammsugning av pallarnas undersida är installerat, borstas flis och andra smutspartiklar bort från pallen och dammsugs upp innan de kommer in i lagerbyggnaden. Eftersom smuts inte längre tas med in, minskar den kostnad och det arbete som krävs i samband med underhållsrengöring av lager avsevärt. Skador på sopmaskiner orsakade av större smutspartiklar är mycket mer sällsynta. Det bästa av allt är att driftstopp i produktionen minskas till praktiskt taget noll, eftersom dataljusridåerna fungerar utan problem, vilket också innebär att produktiviteten ökar avsevärt.

        Kärcher använder en ROI-kalkylator för att visa kunderna hur investeringar står sig i jämförelse med potentiella besparingar. ”I slutändan är det rena siffror som räknas”, förklarar Dirk Jörn Hahn. ”Vi designar lämpliga system och tillhandahåller en uppfattning av avkastningen på investeringen när projektet är slutfört.” Det är till kundernas fördel att standardsystem kan anpassas med rörledningar för att uppfylla deras specifika krav, samt att systemens effekt kan anpassas till det aktuella användningsområdet. ”Givetvis är det olika överallt”, säger Dirk Jörn Hahn. ”I genomsnitt betalar en investeringen i det nödvändiga dammsugarsystemet sig inom ett år.”

         

        Var det värt det? Fakta och siffror.

        Förbisedda detaljer kan ofta orsaka problem som till en början är ett mysterium. När lösningen har hittats, kan en enorm mängd tid och pengar sparas.

        Utmaning

        • Träflis eller smutsavlagringar på pallar kan störa dataljusridåer.

        • Detta orsakar funktionsfel och resulterar i att system måste stängas av.

        • Systemet kan sedan startas om efter att manuell rengöring har utförts.

         

        Lösning

        • Installation av ett automatiskt palldammsugarsystem som rengör pallarna innan de kommer in i lagerbyggnaden.

        • Felfri drift av systemet utan avbrott.

        • Ingen mer manuell rengöring som utförs av logistikpersonal.
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        Driftstoppstiden minimeras med 50 timmar per år – Smidig drift garanteras, eftersom ljusridåerna inte längre uppvisar funktionsfel.

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        Ökad säkerhet för anställda – Pallarna tar inte längre med sig smuts in i lagerbyggnaden, vilket minskar risken för halka.

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        25 % mindre rengöringstid – Intensiv rengöring av lagergolv och manuell rengöring av ljusridåer behövs inte längre.

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        30 000 euro sparas per år – Minimering av driftstopp och rengöringstider leder till snabb avkastning på investeringen.

        ATT NÅ MÅLET.

        Ta reda på var problemet finns. Hitta den enskilda detalj som har stor påverkan. Utveckla lösningar är nyskapande – det är precis det vi gör i samband med rengöringsteknik för industrikunder. Och det är bara genom samarbete som vi kan nå vårt mål.

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