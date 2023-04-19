BERÄTTELSER OM INDUSTRIELL RENGÖRING

Erfarenhet från en rad olika branscher

Kärcher hjälper otaliga industrikunder inom de mest skilda branscher, och den årliga omsättningen inom detta område uppgår till mer än 300 miljoner euro. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, förklarar: ”Vi hör ofta folk som frågar 'Åh, gör Kärcher det också?' Detta motiverar oss att öka medvetenheten om vår portfölj med konsulttjänster och individuella lösningar för industriell rengöring.” Om man tittar på några exempelprojekt är det tydligt att investeringar i rengöringsteknik snabbt lönar sig.

Mer värdebevarande, färre produktionsstopp



Ett textilföretag i Asien stod inför problemet att man var fjärde månad var tvungen att byta ut det skärverktyg man använde. Kostnaden: 100 000 euro. Genom att installera ett vakuumsystem som avlägsnar de fina textilfibrerna från bladet, kunde livslängden förlängas med en månad. ”Vi har haft liknande framgångar med vakuumsystem inom livsmedelsindustrin”, förklarar Biebl. ”Glassbehållare som inte fylls av produktionssystemet stoppar till exempel ofta produktionen.” Anledningen: de behållare som fastnar måste tas bort. Ett vakuumsystem, å andra sidan, tar bort dem automatiskt, vilket gör att produktionen kan fortsätta utan problem.