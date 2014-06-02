Tillverkningsindustri
Bästa systemet för rengöring: Kärcher. Först när alla pusselbitar finns på plats flyter produktionen på smidigt. Samma gäller rengöringsprocesser: effektiv rengöring kan endast uppnås om alla lösningar arbetar tillsammans i harmoni. Därför erbjuder Kärcher, som tillhandahåller system inom alla områden, effektiva, kraftfulla och skräddarsydda rengöringslösningar. Från ytrengöring till grundrengöring. För dina anläggningar, dina lagerlokaler och dina kontor. Så att allt flyter på smidigt.
Här skapas renlighet
I produktionssystem garanterar rengöring inte bara renlighet och processäkerhet, utan underhåller även maskiner och bidrar till värdebehållning. Varje typ av smuts måste avlägsnas snabbt och effektivt – från spån till fett, oljor och emulsioner – utan att avbryta produktionsprocessen och alltid med högsta säkerhet. Alla dessa krav uppfylls med innovativa rengöringslösningar från Kärcher.
Varsam rengöring
Oroa dig inte för dina maskiner – innovativ isblästring hjälper till att varsamt avlägsna smuts från ytor. Silikon, olja, fetter, bindemedel, lack, färg och mycket mer kan avlägsnas snabbt och enkelt med torrispellets, med endast korta driftstopp tack vare Cleaning in Process (CIP).
Renlighet utan avbrott
Kraftfull avlägsning av fuktig och torr smuts: Kärchers industrisugare. Flexibla och mångsidiga tack vare särskilt koordinerade, robusta och tåliga suglansar. Den senaste turbintekniken garanterar konsekvent hög sugeffekt.
Arbeta med högtryck
Svår, envis smuts på produktionsanläggningar avlägsnas pålitligt med Kärchers högtrycksenheter. Bindemedel, fastbränd smuts och klibbiga oljor avlägsnas snabbt.
Detaljrengöring med perfektion
Detaljrengöring ger inget utrymme för kompromisser. Intensiv rengöring utförs med vattenbaserat rengöringsmedel utan lösningsmedel som avlägsnar fetter, oljor och övrig smuts utan ansträngning. Genom att använda rätt rengöringsmedel kan komponenter rengöras varsamt.
Våra produkter för produktionssystem
Rengöringssystem för rent arbete
Avlägsna enkelt produktionsrester, gummimärken, oljor, vassa spån eller transportera smuts med Kärchers innovativa rengöringsmaskiner. Rätt lösning för alla behov: från kompakta grovdammsugare för vått och torrt till åkbara kombiskurmaskiner som garanterar snabb torktid och undviker driftstopp i produktion. Ett stort utbud med tillbehör ger mer flexibilitet och garanterar effektiv rengöring.
Borttagning av fordonsspår
Kombiskurmaskiner avlägsnar pålitligt smuts, oljor eller övriga vätskor i produktionshallar. Eftersom Kärchers robusta maskiner kan våtrengöra och dammsuga samtidigt får man garanterad högre säkerhet. Gångar rengörs snabbt, torkar snabbt och kan därefter användas igen.
Snabb interimrengöring
En enkel och idealisk lösning för små mängder smuts: manuella sopmaskiner ger mer flexibilitet, bekvämlighet och kraftfull prestanda.
Avlägsna lös smuts
För fin eller grov smuts, torr eller i vätskeform. För oljor eller farligt damm. Med Kärchers grovdammsugare för vått och torrt/industrisugare är du optimalt utrustad för varje situation, tack vare högpresterande turbiner, innovativ filterteknik och flera olika tillbehör.
Våra produkter för produktionsanläggningar
Förstklassig lagerhållning innebär även högkvalitativ rengöring
Renlighet är viktigt för säker transport av material. Eftersom smuts är ett hinder i rutinerna. Rester kan avlägsnas snabbt med Kärchers åkbara maskiner, självgående sopsugmaskiner och sopmaskiner. De kompakta måtten gör maskinen lättmanövrerad – och många varianter och tillbehör finns tillgängliga, från gasdrift till skyddstak.
Säkerhet på lagret inomhus
Säker rengöring i smala gångar och mellan höga hyllor – inget problem för Kärcher. Kompakta mått gör maskinen lättmanövrerad och skyddstak med Roll Over Protective Structure (ROPS) och Falling Object Structure (FOPS) ger nödvändig säkerhet. Dessutom garanterar ytkapaciteten på upp till 7 800 m²/h och hög batterikapacitet längre arbetsintervaller.
Kraftfull utomhus
På stora ytor är renlighet viktigt för säkerheten. Ständig materialhantering och miljöpåverkan kräver snabba och effektiva rengöringslösningar. Med Kärchers åkbara maskiner och de många olika tillbehören är stora områden utomhus enkla att rengöra, utan att avbryta reglerade processer.
Ekonomisk användning
Se hur kostnadseffektivt rengöring kan vara. Ytstorlek, volym och rengöringsfrekvens är avgörande faktorer. Kärcher hjälper gärna till att hitta det bästa alternativet för dig.
Våra produkter för lager inne och ute
Allt du behöver för att göra ett rent intryck
Kärcher erbjuder den perfekta rengöringslösningen för kontor: från grundrengöring till polering. Vi kan erbjuda den perfekta lösningen för varje behov och varje ytstorlek. Om du söker en maskin som är enkel att använda, viskande tyst, säker och kraftfull är Kärcher det företag som kan fylla dessa behov. Ett stort tillbehörssortiment ger fler användningsområden.
Rörlig rengöringskraft
Mattvättar som är enkla att använda, robusta och kraftfulla med ett omfattande tillbehörssortiment för flertalet arbeten.
Dammsug som ett proffs
Detta professionella utbud som tagits fram tillsammans med städföretag erbjuder fördelarna med hög sugeffekt och ett filtersystem i fem steg.
Rengör golvet på djupet
Mattbeklädda korridorer och kontor kräver regelbunden grundrengöring, helst med Kärchers mattdammsugare.
För rengöring av de allra minsta ytorna
BR 30/4 C rengör alla små, hårda ytor varsamt och effektivt, och gör det lika bra både framlänges och baklänges.