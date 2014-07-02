Kärchers första isblästringsmaskin, IB 15/80, är avsedd för högeffektiv rengöring och restaurering av en mängd föremål och ytor. Den nya, lättare och mer kompakta IB 7/40 har många av den större maskinens fördelar men kräver mycket mindre tryckluftsförsörjning, vilket gör den idealisk för användning tillsammans med interna tryckluftssystem. Kärchers torrisblästringsteknik är en icke-aggressiv men noggrann metod för rengöring av verktyg, formar, ytor och maskiner med minsta möjliga stilleståndstid. Torrispellets förs in i en tryckluftsström som skjuter iväg dem i en hastighet på över 150 m/s mot den yta som ska rengöras. Den snabba nedkylningen av ytan orsakar en termisk chock och skapar fina sprickor i det översta skiktet. Torrisen tar sig in i dessa sprickor, lyfter upp smutsen från ytan och återgår till atmosfären i form av CO-gas så att endast smutsen blir kvar. Vid isblästring används inga kemikalier. Det genererar inget spillvatten, är miljövänligt och kan användas på platser där rengöring med vatten är förbjuden eller opraktisk. Kärchers torrisblästringsteknik är en icke-aggressiv men noggrann metod för rengöring av verktyg, formar, ytor och maskiner med minsta möjliga stilleståndstid. Torrispellets förs in i en tryckluftsström som skjuter iväg dem i en hastighet på över 150 m/s mot den yta som ska rengöras. Den snabba nedkylningen av ytan orsakar en termisk chock och skapar fina sprickor i det översta skiktet. Torrisen tar sig in i dessa sprickor, lyfter upp smutsen från ytan och återgår till atmosfären i form av CO-gas så att endast smutsen blir kvar. Vid isblästring används inga kemikalier. Det genererar inget spillvatten, är miljövänligt och kan användas på platser där rengöring med vatten är förbjuden eller opraktisk.