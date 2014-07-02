Torrisbläster IB 7/40 Advanced
System för isblästring med tryckluft
Kärchers första isblästringsmaskin, IB 15/80, är avsedd för högeffektiv rengöring och restaurering av en mängd föremål och ytor. Den nya, lättare och mer kompakta IB 7/40 har många av den större maskinens fördelar men kräver mycket mindre tryckluftsförsörjning, vilket gör den idealisk för användning tillsammans med interna tryckluftssystem. Kärchers torrisblästringsteknik är en icke-aggressiv men noggrann metod för rengöring av verktyg, formar, ytor och maskiner med minsta möjliga stilleståndstid. Torrispellets förs in i en tryckluftsström som skjuter iväg dem i en hastighet på över 150 m/s mot den yta som ska rengöras. Den snabba nedkylningen av ytan orsakar en termisk chock och skapar fina sprickor i det översta skiktet. Torrisen tar sig in i dessa sprickor, lyfter upp smutsen från ytan och återgår till atmosfären i form av CO-gas så att endast smutsen blir kvar. Vid isblästring används inga kemikalier. Det genererar inget spillvatten, är miljövänligt och kan användas på platser där rengöring med vatten är förbjuden eller opraktisk.
Egenskaper och fördelar
Tydlig displayInställningsvärdena är lättlästa och lätta att hantera via stora knappar och elektronisk reglering.
Automatisk tömning av kvarvarande isKvarvarande is töms ut ur behållaren med en knapptryckning efter avslutat arbete, vilket hindrar maskinen från att frysa.
Integrerad olje- och vattenavskiljareIngen isbildning på enheten.
Integrerad jordningsfläta
- Enkel jordning av spolobjektet.
- Skydd mot överslag från användaren till objektet.
- Förbättrad spolkomfort.
Effektivt luftflöde i maskinen
- Torrisen transporteras från maskinen till munstycket utan att skada det.
- Maximala rengöringsprestanda med munstycket.
Enastående mobilitet
- Optimalt balanserad maskin för bekväm manövrering över ojämnt underlag.
- Handtag fram och bak på maskinen gör den enkel att bära i trappor.
Glasfiberförstärkt torrisbehållare i plast
- Optimal isolering av torrisen.
- Ingen uppkomst av kondens.
- Ingen isbildning på maskinen.
Sofistikerat spolhandtag
- Spolhandtaget förvaras alltid säkert.
- Idealisk placering (t.ex. för demontering av munstycken).
Integrerat förvaringsutrymme för munstycken och verktyg
- Allt är lätt åtkomligt direkt från maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Effekt (kW)
|0,6
|Hölje/ram
|Rostfritt stål (1.4301)
|Kabellängd (m)
|7
|Lufttryck (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Luftkvalité
|Torr och oljefri
|Luftflöde (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|99
|Torris kapacitet (kg)
|15
|Torris pellets (diameter) (mm)
|3
|Torris förbrukning (kg/h)
|15 - 50
|Antal faser (Ph)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spänning (V)
|220 - 240
|Vikt utan tillbehör (kg)
|78
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|81,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Följande ingår
- Fett för munstycksgänga
- Flatstrålemunstycke
- Fast nyckel för mynstycksbyte: 2 Del(ar)
- Blästerslang med kontrollkabel och snabbkopplingar
- Blästringshandtag (ergonomiskt)
- Verktygsväska
Standardutrustning
- Torr-is mängd justerbar direkt i blästringspistol
- Lufttrycket justerbart direkt i blästringspistol
- Omkopplare på pistolen för "endast luft" eller " luft & torr-is"
- Elektrisk styrning
- Med integrerad jordkabelvinda
- Olja och vattenseparator
Videos
Användningsområden
- Rengöring av gjutformar och gjutverktyg
- Avgradning av plastdelar
- Rengöring av smidesverktyg
- Rengöring av buteljeringsanläggningar och blandaranläggningar
- Rengöring av transportör-, transport och driftsystem
- Rengöring av ugnar
- Rengöring av tryckpressar och kringutrustning
- Rengöring av träbearbetningsmaskiner
- Rengöring av generatorer, turbiner, kopplingsskåp och värmeväxlare