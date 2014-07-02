Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/2 Tact² Me Tc
Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengörings-systemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.
Kärcher presenterar Tact² – sin nya new professionella våt-/torrdammsugare i toppklassen. Denna utvidgningen av populära Tact-systemsortimentet uppnår den högsta produktiviteten hittills, med sitt system för automatisk filterrengöring. Med sina två motorer har Tact² konstant hög sugeffekt, och med filtrets förbättrade livslängd kan du i princip glömma filterbyten. Kärcher NT dammsugare med Tact² är kompletta system som inte bara är fantastiska på att avlägsna stora mängder fint damm utan också kan ta hand om smuts, skräp och vatten. De olika alternativen i det här dammsugarsortimentet betyder att du kan hitta den idealiska lösningen, oavsett användningsområde och var du än behöver konstant hög sugeffekt – vare sig det är på en byggarbetsplats, inom livsmedels- eller fordonsindustrin eller inom industrin i rent allmänt.
Egenskaper och fördelar
Lutande chassi med lås på locket.håller behållare säkert fast i chassit.
Avloppsslang för tömning av vätskor.Locket hålls stängt under tiden innehållet töms
Sugrör och golvmunstycken kan förvaras i alla riktingar i tillbehörshållarna.Lättåtkomlig från alla håll. Gott om utrymme för en 4 m slang och 10 m elkabel.
Lätt in, lätt ut med lutande chassi.
- Luta helt enkelt behållaren och töm i avloppet.
- Hög stabilitet för enkel tömning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|75
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2760
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|29
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|36,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|685 x 560 x 920
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Böj: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Papper
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Tömningsslang (oljebeständig)
- Tippbart chassi
- Körhandtag
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Antistatiskt system
- Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms