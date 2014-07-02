Kärcher presenterar Tact² – sin nya new professionella våt-/torrdammsugare i toppklassen. Denna utvidgningen av populära Tact-systemsortimentet uppnår den högsta produktiviteten hittills, med sitt system för automatisk filterrengöring. Med sina två motorer har Tact² konstant hög sugeffekt, och med filtrets förbättrade livslängd kan du i princip glömma filterbyten. Kärcher NT dammsugare med Tact² är kompletta system som inte bara är fantastiska på att avlägsna stora mängder fint damm utan också kan ta hand om smuts, skräp och vatten. De olika alternativen i det här dammsugarsortimentet betyder att du kan hitta den idealiska lösningen, oavsett användningsområde och var du än behöver konstant hög sugeffekt – vare sig det är på en byggarbetsplats, inom livsmedels- eller fordonsindustrin eller inom industrin i rent allmänt.