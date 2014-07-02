Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/2 Tact² Me Tc

Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengörings-systemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.

Kärcher presenterar Tact² – sin nya new professionella våt-/torrdammsugare i toppklassen. Denna utvidgningen av populära Tact-systemsortimentet uppnår den högsta produktiviteten hittills, med sitt system för automatisk filterrengöring. Med sina två motorer har Tact² konstant hög sugeffekt, och med filtrets förbättrade livslängd kan du i princip glömma filterbyten. Kärcher NT dammsugare med Tact² är kompletta system som inte bara är fantastiska på att avlägsna stora mängder fint damm utan också kan ta hand om smuts, skräp och vatten. De olika alternativen i det här dammsugarsortimentet betyder att du kan hitta den idealiska lösningen, oavsett användningsområde och var du än behöver konstant hög sugeffekt – vare sig det är på en byggarbetsplats, inom livsmedels- eller fordonsindustrin eller inom industrin i rent allmänt.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/2 Tact² Me Tc: Lutande chassi med lås på locket.
håller behållare säkert fast i chassit.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/2 Tact² Me Tc: Avloppsslang för tömning av vätskor.
Locket hålls stängt under tiden innehållet töms
Grovdammsugare för vått och torrt NT 75/2 Tact² Me Tc: Sugrör och golvmunstycken kan förvaras i alla riktingar i tillbehörshållarna.
Lättåtkomlig från alla håll. Gott om utrymme för en 4 m slang och 10 m elkabel.
Lätt in, lätt ut med lutande chassi.
  • Luta helt enkelt behållaren och töm i avloppet.
  • Hög stabilitet för enkel tömning.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behållarkapacitet (l) 75
Behållarmaterial Rostfritt stål
Anslutningseffekt (W) Max. 2760
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 10
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 29
Vikt inkl. förpackning (kg) 36,6
Mått (L × B × H) (mm) 685 x 560 x 920

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 4 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Böj: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Papper
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Tömningsslang (oljebeständig)
  • Tippbart chassi
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
  • Antistatiskt system
  • Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: II
  • Länkhjul med broms
