Grovdammsugare för vått och torrt NT 70/3
Kraftfull grovdammsugare för vått och torrt med stor behållare (70 l). Tre sugturbiner. Möjligt att köra på en, två eller tre sugturbiner.
Maskinerna i NT 70-familjen består av stora kraftfulla våt-/torrdammsugare med upp till tre motorer. En komplett modellinje som sticker ut, särskilt när det gäller våtanvändning och dammsugning av grov smuts. Hög sugeffekt samt beprövad och testad Kärcherkvalitet till ett lågt pris.
Egenskaper och fördelar
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Stöttålig med tillbehörsförvaring
Integrerad tömningsslang
- Behållaren töms enkelt genom dräneringsslangen. Mycket praktiskt då behållaren rymmer hela 70 liter.
Ergonomiskt skjuthandtag
- Ergonomiskt körhandtag för enkel manövrering
Robust
- Robust och stöttålig
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|3 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|70
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 3600
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|83
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|27,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: Papper
- Tömningsslang
- Körhandtag
Standardutrustning
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II