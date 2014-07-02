Med sina två motorer har NT 65/2 Tact² konstant hög sugeffekt. Maskinen är inte bara enastående på att ta bort stora mängder fint damm men kan också ta itu med smuts, skräp och vatten. Maskinen är den perfekta lösningen, oavsett användningsområde där konstant hög sugeffekt behövs, inom många brancher och industrier.