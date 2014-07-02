Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact²

Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengöringssystemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk frånkopplig vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.

Med sina två motorer har NT 65/2 Tact² konstant hög sugeffekt. Maskinen är inte bara enastående på att ta bort stora mängder fint damm men kan också ta itu med smuts, skräp och vatten. Maskinen är den perfekta lösningen, oavsett användningsområde där konstant hög sugeffekt behövs, inom många brancher och industrier.

Egenskaper och fördelar
Smidig transport
Smidig transport
Justerbart körhandtag och stora hjul gör transport enkel även på ojämna ytor.
Smart förvaring av tillbehör
Smart förvaring av tillbehör
Till exempel kan golvmunstycket snabbt låsas i valfritt läge.
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
Det nya delade planfiltret rengörs av luft och kan avlägsnas från den rena sidan. Fint damm kan inte blockera filtret. Ett konstant högt luftflöde bibehålls. Över 1000 kg fint damm kan sugas upp utan att man behöver byta filtret.
Praktisk förvaring
  • Praktisk integrerad förvaring för verktyg, småsaker och flaskor.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behållarkapacitet (l) 65
Behållarmaterial Plast
Anslutningseffekt (W) Max. 2760
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 10
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 24,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 31,3
Mått (L × B × H) (mm) 575 x 490 x 880

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 4 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Böj: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Tömningsslang (oljebeständig)
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
  • Antistatiskt system
  • Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact²
