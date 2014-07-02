Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact²
Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengöringssystemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk frånkopplig vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.
Med sina två motorer har NT 65/2 Tact² konstant hög sugeffekt. Maskinen är inte bara enastående på att ta bort stora mängder fint damm men kan också ta itu med smuts, skräp och vatten. Maskinen är den perfekta lösningen, oavsett användningsområde där konstant hög sugeffekt behövs, inom många brancher och industrier.
Egenskaper och fördelar
Smidig transportJusterbart körhandtag och stora hjul gör transport enkel även på ojämna ytor.
Smart förvaring av tillbehörTill exempel kan golvmunstycket snabbt låsas i valfritt läge.
Automatiskt filterrengöringssystem Tact²Det nya delade planfiltret rengörs av luft och kan avlägsnas från den rena sidan. Fint damm kan inte blockera filtret. Ett konstant högt luftflöde bibehålls. Över 1000 kg fint damm kan sugas upp utan att man behöver byta filtret.
Praktisk förvaring
- Praktisk integrerad förvaring för verktyg, småsaker och flaskor.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|65
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2760
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|24,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|31,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|575 x 490 x 880
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Böj: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Tömningsslang (oljebeständig)
- Körhandtag
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Antistatiskt system
- Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms