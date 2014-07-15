Skurmaskin BR 30/4 C
Mycket kompakt och lätt (11 kg) kombiskurmaskin. Ett innovativt och effektivt alternativ till manuell rengöring av hårda golv på 20–200 m2. Golvet är torrt direkt efter rengöringen. Detta förhindrar risken för halkolyckor. Perfekt för rengöring av små butiker, restauranger, bensinstationer, stormarknader, sanitetsutrymmen, samt för hotell eller bistroer. Kan även användas som komplement till större kombiskurmaskiner för speciella arbetsuppgifter.
Dess upprättstående design gör att maskinen kan manövreras som en upprättstående dammsugare. Jämfört med en mopp har den betydligt bättre rengöringseffekt på grund av ett 10 gånger högre anläggningstryck mot golvet. Och det med en borste som roterar med 1500 rpm. Maskinen torkar framåt och bakåt. För väldigt seg smuts kan sugramperna lyftas upp med hjälp av en fotpedal. Kemikalien kan verka under en längre tid. Rengöring kan också ske under möbler och andra föremål tack vare ett mycket lågt borsthuvud.
Egenskaper och fördelar
Snabbroterande borstvals
- Tio gånger högre anläggningstryck än vid manuell rengöring.
- Borstvalsen rengör även strukturerade ytor och sprickor.
- Vals som underlättar framåtrörelse för enklare rengöring.
Torkar omedelbart
- De mjuka suglisterna av gummi avlägsnar fukt – framåt och bakåt.
- Golvet torkar omedelbart.
- Vid intensivrengöring kan sugfunktionen stängas av via fotpedalen.
Sugeffekten kan stängas av
- Sugfunktionen kan stängas av med fotpedalen.
- Rengöringsmedel kan anbringas och därefter sugas upp för grundrengöring.
Borttagbara tankar
- Den praktiska renvattenbehållaren kan avlägsnas och fyllas i ett litet handfat.
- Den tomma vattenbehållaren kan avlägsnas separat och till exempel tömmas i ett handfat.
- Tankarna kan avlägsnas separat eller tillsammans. Inklusive handtag för enkel transport.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|300
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|300
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|4 / 4
|Ytkapacitet (m²/h)
|200
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|130
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1450
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|100
|Vattenförbrukning (l/min)
|0,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|Max. 72
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Anslutningseffekt (W)
|820
|Färg
|antracit
|Mått (L × B × H) (mm)
|507 x 343 x 1145
Följande ingår
- Borstvals: 1 Del(ar)
- Transporthjul
- Två sugramper, raka: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Eldrift