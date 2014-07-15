Dess upprättstående design gör att maskinen kan manövreras som en upprättstående dammsugare. Jämfört med en mopp har den betydligt bättre rengöringseffekt på grund av ett 10 gånger högre anläggningstryck mot golvet. Och det med en borste som roterar med 1500 rpm. Maskinen torkar framåt och bakåt. För väldigt seg smuts kan sugramperna lyftas upp med hjälp av en fotpedal. Kemikalien kan verka under en längre tid. Rengöring kan också ske under möbler och andra föremål tack vare ett mycket lågt borsthuvud.