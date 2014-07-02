Industriell dammsugare IVC 60/30 Ap
Kompakt industrisugare för rengöring av tillverkningsområden och produktionsmaskiner. Lämplig för kontinuerlig användning tack vare sin slitstarka design och kompressor. Kan även användas som en stationär sugenhet. Med stora hjul och bromsar för optimal rörlighet.
Den kompakta industridammsugaren IVC 60/30 Ap är idealisk för rengöring av tillverkningsytor och produktionsmaskiner. Med sin slitstarka sidokanalfläkt är maskinen även lämplig för kontinuerlig användning, vilket gör den idealisk som stationär extraktionsenhet i produktions- och förpackningsmaskiner. Manuell filterrengöring förlänger filtrets livslängd avsevärt.
Egenskaper och fördelar
Slitstark turbin med sidokanalsutblås
- En sidokanalkompressor ger hög sugeffekt och mycket lång livslängd på minst 20 000 timmar. Det betyder att dessa maskiner är idealiska för arbeten i flera skift.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Behållarkapacitet (l)
|60
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 70 ID 50 ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|77
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,9
|Vikt utan tillbehör (kg)
|88
|Mått (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Standardutrustning
- Huvudfilter: Planfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej