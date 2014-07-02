Den kompakta industridammsugaren IVC 60/30 Ap är idealisk för rengöring av tillverkningsytor och produktionsmaskiner. Med sin slitstarka sidokanalfläkt är maskinen även lämplig för kontinuerlig användning, vilket gör den idealisk som stationär extraktionsenhet i produktions- och förpackningsmaskiner. Manuell filterrengöring förlänger filtrets livslängd avsevärt.