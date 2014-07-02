IB 7/40 Classic: Kärchers torrisblästrar har en polerad finish. Samtliga komponenter som används är av högsta kvalitet. En väl genomtänkt mätteknik garanterar driftsäker blästring utan isbildning på maskinen. Kärchers blästringsmaskiner är avsedda för kontinuerlig användning. Deras driftsäkerhet är beprövad i åtskilliga tester, däribland fält- och hållbarhetstester. Luftflödet i IB 7/40 Classic har optimerats så att den tillgängliga tryckluften leds igenom maskinen med minimal tryckförlust. Detta möjliggör enastående rengöringsresultat med IB 7/40 Classic, även vid lågt tryck och låg luftförbrukning (max. 3,5 m³/min). En ytterligare fördel med denna måttliga resursanvändning är den låga bullernivån. Vid ett blästertryck på t.ex. 5 bar, uppgår bullernivån till ca. 80 dB(A). B 7/40 Classic är utrustad med en tömningsenhet för kvarvarande is. På så sätt kan all överskottsis avlägsnas från tanken med bara en knapptryckning när arbetet är klart. Detta hindrar maskinen från att frysa. Den nya isblästern har också en integrerad olje- och vattenavskiljare. Detta säkerställer driftsäker användning. Blästertrycket och istillförseln kan ställas in steglöst via knapparna. De inställda värdena visas på en display. Det går dessutom att visa statistikuppgifter som t.ex. drifttid, genomsnittlig isförbrukning per timme samt total isförbrukning. Regleringen av istillförsel och blästertryck kan spärras med en nyckelstyrd brytare. TORRISBLÄSTRING: Kärchers torrisblästringsteknik är en icke-aggressiv men noggrann metod för rengöring av verktyg, formar, ytor och maskiner med minsta möjliga bearbetnings- och stilleståndstider. I denna process förs små pellets av frusen koldioxid med en temperatur på -79 °C in i en tryckluftsström som skjuter iväg dem. Dessa pellets träffar den yta som ska rengöras och kyler den hastigt. De olika temperaturinducerade kontraktionshastigheterna på föroreningarna och underlaget gör att smutsskiktet blir skört och bryts sönder. Pelletsen tar sig in i sprickorna och sublimerar (förångas) omedelbart. På så sätt blästras smutsen bort från ytan. Rengöringen i denna process bygger på pelletsens rörelseenergi, hur smutsen blir sprödare och lossnar samt på blästringsmediets explosionsartade förångning. Den låga hårdhetsgraden på torrispellets ger ett exceptionellt lågt slitage på ytan. I likhet med andra blästringsprocesser lämpar sig torrisblästring för behandling av komplicerade ytor av det slag man hittar på tryckpressar och andra maskiner.