Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv
NT 27/1 Me är en robust grovdammsugare för vått och torrt med stor rostfri behållare, för kommersiella användare. Våt- och torrmunstycke och fogmunstycke ingår.
NT 27/1 Me Advanced är en kompakt, lättmanövrerad och användarvänlig våt-/torrdammsugare för kommersiellt bruk. Dess kraftfulla fläkt ger enorm sugeffekt. Enheten är försedd med ett patronfilter. Ett mekaniskt flottörsystem stänger av sugfunktionen när behållaren har nått sin maxkapacitet för att förhindra överfyllning. Det praktiska clipsystemet gör det snabbt och enkelt att byta tillbehör. Fem tystgående länkhjul garanterar enastående manövreringsförmåga och mycket god stabilitet. På ovansidan av fläktkåpan finns en praktiskt plan avlastningsyta. Hela kåpan är tillverkad av slagtålig plast. NT 27/1 Me Advanced har aven tillbehörshållare och en sladdkrok för prydlig förvaring av elkabeln. Det ergonomiskt utformade transporthandtaget gör enheten enkel och bekväm att transportera, komplett med alla tillbehör. NT 27/1 Me Advanced har en runtgående stötlist som skyddar maskinen, väggar, utrustning och möbler från skador. grovdammsugarens rostfria behållare är beständig mot syror och alkalier för en lång livslängd.
Egenskaper och fördelar
Praktiskt tillbehörsförvaringPraktisk förvaring av tillbehör
Fuktbeständigt PES-patronfilterEnkel växling mellan våt- och torrdammsugningsdrift. PES-patronfiltret behöver inte torkas före användning.
Robusta metallhakarDe extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.
Robust
- Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behållarvolym (l)
|27
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|71
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|420 x 420 x 540
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Papper
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
Standardutrustning
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms
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Användningsområden
- Lämplig för våt- och torrdammsugning