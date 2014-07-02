Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv

NT 27/1 Me är en robust grovdammsugare för vått och torrt med stor rostfri behållare, för kommersiella användare. Våt- och torrmunstycke och fogmunstycke ingår.

NT 27/1 Me Advanced är en kompakt, lättmanövrerad och användarvänlig våt-/torrdammsugare för kommersiellt bruk. Dess kraftfulla fläkt ger enorm sugeffekt. Enheten är försedd med ett patronfilter. Ett mekaniskt flottörsystem stänger av sugfunktionen när behållaren har nått sin maxkapacitet för att förhindra överfyllning. Det praktiska clipsystemet gör det snabbt och enkelt att byta tillbehör. Fem tystgående länkhjul garanterar enastående manövreringsförmåga och mycket god stabilitet. På ovansidan av fläktkåpan finns en praktiskt plan avlastningsyta. Hela kåpan är tillverkad av slagtålig plast. NT 27/1 Me Advanced har aven tillbehörshållare och en sladdkrok för prydlig förvaring av elkabeln. Det ergonomiskt utformade transporthandtaget gör enheten enkel och bekväm att transportera, komplett med alla tillbehör. NT 27/1 Me Advanced har en runtgående stötlist som skyddar maskinen, väggar, utrustning och möbler från skador. grovdammsugarens rostfria behållare är beständig mot syror och alkalier för en lång livslängd.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv: Praktiskt tillbehörsförvaring
Praktiskt tillbehörsförvaring
Praktisk förvaring av tillbehör
Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv: Fuktbeständigt PES-patronfilter
Fuktbeständigt PES-patronfilter
Enkel växling mellan våt- och torrdammsugningsdrift. PES-patronfiltret behöver inte torkas före användning.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv: Robusta metallhakar
Robusta metallhakar
De extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.
Robust
  • Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Behållarvolym (l) 27
Behållarmaterial Rostfritt stål
Anslutningseffekt (W) Max. 1380
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 7,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 71
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 7,8
Mått (L × B × H) (mm) 420 x 420 x 540

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.5 m
  • Böj: Plast
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Papper
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Patronfilter: PES

Standardutrustning

  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: II
  • Länkhjul med broms
Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv
Grovdammsugare för vått och torrt NT 27/1 Me Adv
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Användningsområden
  • Lämplig för våt- och torrdammsugning
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