NT 27/1 Me Advanced är en kompakt, lättmanövrerad och användarvänlig våt-/torrdammsugare för kommersiellt bruk. Dess kraftfulla fläkt ger enorm sugeffekt. Enheten är försedd med ett patronfilter. Ett mekaniskt flottörsystem stänger av sugfunktionen när behållaren har nått sin maxkapacitet för att förhindra överfyllning. Det praktiska clipsystemet gör det snabbt och enkelt att byta tillbehör. Fem tystgående länkhjul garanterar enastående manövreringsförmåga och mycket god stabilitet. På ovansidan av fläktkåpan finns en praktiskt plan avlastningsyta. Hela kåpan är tillverkad av slagtålig plast. NT 27/1 Me Advanced har aven tillbehörshållare och en sladdkrok för prydlig förvaring av elkabeln. Det ergonomiskt utformade transporthandtaget gör enheten enkel och bekväm att transportera, komplett med alla tillbehör. NT 27/1 Me Advanced har en runtgående stötlist som skyddar maskinen, väggar, utrustning och möbler från skador. grovdammsugarens rostfria behållare är beständig mot syror och alkalier för en lång livslängd.