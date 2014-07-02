Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Ap
NT 65/2 är en högpresterande, dubbelmotorig, professionell dammsugare för vått och torrt. Planfiltret rengörs effektivt med luft för i stort sett konstant sugeffekt.
NT 65/2 är en högpresterande dammsugare för vått och torrt med ApClean system för konstant hög sugeffekt för oavbruten användning. Den har ett kompakt turbinhus med integrerat filterskydd för enkel borttagning av planfiltret. Filtret rengörs effektivt med det halvautomatiska ApClean filterrengöringssystemet. Detta garanterar konstant hög sugeffekt, oavbruten användning och lång livslängd. NT 65/2 levereras med en elektronisk nivåkontroll för dammsugning av vätskor för att förhindra överfyllning i behållaren.
Egenskaper och fördelar
Praktisk integrerad förvaring
Integrerad tömningsslang (olje-resistent)
Semi-automatisk filterrengöring
Slang- och böjfäste
Ergonomiskt skjuthandtag
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|65
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2760
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|20
|Mått (L × B × H) (mm)
|600 x 480 x 920
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Papper
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Tömningsslang (oljebeständig)
- Körhandtag
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms