NT 65/2 är en högpresterande dammsugare för vått och torrt med ApClean system för konstant hög sugeffekt för oavbruten användning. Den har ett kompakt turbinhus med integrerat filterskydd för enkel borttagning av planfiltret. Filtret rengörs effektivt med det halvautomatiska ApClean filterrengöringssystemet. Detta garanterar konstant hög sugeffekt, oavbruten användning och lång livslängd. NT 65/2 levereras med en elektronisk nivåkontroll för dammsugning av vätskor för att förhindra överfyllning i behållaren.