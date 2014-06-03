Kemikalieindustri

Det perfekta valet för fantastiska rengöringsresultat

Robust konstruktion, enkel hantering och mångsidighet – dessa egenskaper får Kärchers rengöringsmaskiner att sticka ut i mängden. Och just dessa egenskaper är viktiga i produktionsprocessen för snabb och säker rengöring av dina system. Alla våra rengöringslösningar har specialutvecklats för att produktion ska kunna fortgå oavbrutet även under rengöringsprocessen. Därför är det viktigt att de reagerar flexibelt på olika utmaningar såsom produktionsstopp eller utspilld vätska.