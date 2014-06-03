Kemikalieindustri
Ett framgångsrecept: produktivitet och renlighet. För avlägsning av alla typer av smuts inom kemikalieindustrin är pålitliga och effektiva rengöringsmaskiner viktiga. Kärchers rengöringsmaskiner ger rätt lösning för varje användningsområde: produktionsanläggningar och -system, tankar, kontor och ytor utomhus. Som effektiv systemleverantör erbjuder Kärcher ett stort sortiment med rengöringsprodukter: rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och individuella tillbehör. Enkla att använda, kraftfulla och konstruerade för de tuffaste jobben. Innovativa maskiner från Kärcher hanterar alla rengöringsuppgifter snabbt och effektivt.
Det perfekta valet för fantastiska rengöringsresultat
Robust konstruktion, enkel hantering och mångsidighet – dessa egenskaper får Kärchers rengöringsmaskiner att sticka ut i mängden. Och just dessa egenskaper är viktiga i produktionsprocessen för snabb och säker rengöring av dina system. Alla våra rengöringslösningar har specialutvecklats för att produktion ska kunna fortgå oavbrutet även under rengöringsprocessen. Därför är det viktigt att de reagerar flexibelt på olika utmaningar såsom produktionsstopp eller utspilld vätska.
Oavbruten renlighet
Kärchers industrisugare rengör svåråtkomliga ytor och tar enkelt upp våt och torr smuts. Dessa manövrerbara och mångsidiga maskiner har den senaste turbintekniken för konstant hög sugeffekt.
Rengör effektivare med högt tryck
Envis smuts i produktionssystemet avlägsnas med utmärkta resultat. Kärchers maskiner kan avlägsna envisa fasta ämnen, vätskor och klibbiga oljor.
Avlägsna envis smuts varsamt och effektivt
Envis smuts i produktionsmiljöer som färg, fett, olja, silikon, gummi eller termoplastiska rester kräver kraftfulla rengöringsåtgärder som effektiv avlägsnar all smuts utan att skada produktionssystemets ytor. Där vatten inte kan användas är isblästrar perfekta för att effektivt avlägsna smuts. Torrisen förångar till koldioxid efter rengöring utan att efterlämna rester.
Våra produkter för rengöring i produktionsprocessen
Endast ett rengöringssystem består över tid
Kärcher erbjuder rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och lämpliga tillbehör för alla användningsområden: från produktionshallar och fabriksgolv till kontor och sociala ytor. Kärcher har ett stort utbud av maskiner som passar alla behov, oavsett om våta rester och torra material behöver dammsugas, produktionsrester behöver avlägsnas genom skurning och dammsugning eller stora utomhusområden sopas.
Rena och fina lagerlokaler
Vätskor, granulat eller olja på jämna ytor i produktionshallar eller lager kan avlägsnas utan ansträngning. Kombiskurmaskiner kombinerar fördelarna med sprayextraktion och borstarnas mekaniska kraft. Därför är de perfekta för kostnadseffektiv rengöring av stora områden.
Snabbsopat utomhus
Hårda asfalterade områden, ojämna ytor utomhus och branta ramper rengörs noggrant. Sopdammsugare finns tillgängliga för rengöring av särskilt stora områden utomhus på upp till 6 000 m2.
Utmärkta rengöringsresultat på alla ytor
För daglig rengöring: Kärchers dammsugare rengör kraftfullt och effektivt. Mattor, laminat eller PVC-golv rengörs pålitligt med individuellt anpassade tillbehör.
Våra produkter för rengöring av produktionssystem
Skräddarsydda rengöringslösningar för behållare
I över tre årtionden har Kärcher kunnat åtnjuta ett rykte som leverantör av pålitliga och effektiva systemlösningar för rengöring av behållare. Intensivt testade och optimerade system garanterar fullt utvecklade, effektiva och energibesparande produkter. Det bästa är att våra modulära system kan skräddarsys efter specifika behov. Komponenterna som tillhandahålls baseras på dina behov. Kärcher erbjuder alllomfattande service – från planering och konstruktion till underhåll.
Rengöringsprocess för behållare
Kärcher erbjuder ett professionellt, kostnadseffektivt system för interiör rengöring av reaktortankar som kontaminerats av silikonprodukter: rengöring, torkning, filtreringsstation. Rengöringsmedlet cirkulerar och återanvänds.
Enkel rengöring av stora behållare
Den mobila högtryckstvätten SHD-R 3000 FLM är perfekt för rengöring av stora behållare. Den omfattar en bom med tankrengöringsmunstycke som kan justeras efter höjd och lutning. På bilden syns ett specialtillverkat innerrenarhuvud och bom med särskilt längdmått.
Perfekt för lättviktstunnor
Kärcher rengöringsstationer för tunnor är perfekta för snabb rengöring av lättviktsbehållare med en diameter på upp till 750 mm, oavsett form. Tvättstationen med rengöringshuvuden och cirkulationstank är förmonterad och klar att använda.
Perfekta resultat för standardstorlekar
Kärcher erbjuder den perfekta rengöringslösningen för IBC-behållare av olika material och nedsmutsningsgrader. IB-behållare rengörs noggrant vid vattentemperaturer på upp till 90 °C.