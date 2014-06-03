Kemikalieindustri

Ett framgångsrecept: produktivitet och renlighet. För avlägsning av alla typer av smuts inom kemikalieindustrin är pålitliga och effektiva rengöringsmaskiner viktiga. Kärchers rengöringsmaskiner ger rätt lösning för varje användningsområde: produktionsanläggningar och -system, tankar, kontor och ytor utomhus. Som effektiv systemleverantör erbjuder Kärcher ett stort sortiment med rengöringsprodukter: rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och individuella tillbehör. Enkla att använda, kraftfulla och konstruerade för de tuffaste jobben. Innovativa maskiner från Kärcher hanterar alla rengöringsuppgifter snabbt och effektivt.

Rengöringsmaskiner för kemikalieindustrin

Det perfekta valet för fantastiska rengöringsresultat

Robust konstruktion, enkel hantering och mångsidighet – dessa egenskaper får Kärchers rengöringsmaskiner att sticka ut i mängden. Och just dessa egenskaper är viktiga i produktionsprocessen för snabb och säker rengöring av dina system. Alla våra rengöringslösningar har specialutvecklats för att produktion ska kunna fortgå oavbrutet även under rengöringsprocessen. Därför är det viktigt att de reagerar flexibelt på olika utmaningar såsom produktionsstopp eller utspilld vätska.

Industridammsugare i kemikalieindustrin som rengör svåråtkomliga ytor

Oavbruten renlighet

Kärchers industrisugare rengör svåråtkomliga ytor och tar enkelt upp våt och torr smuts. Dessa manövrerbara och mångsidiga maskiner har den senaste turbintekniken för konstant hög sugeffekt.

Högtryckstvättar som kan avlägsna envisa fasta ämnen, vätskor och klibbiga oljor

Rengör effektivare med högt tryck

Envis smuts i produktionssystemet avlägsnas med utmärkta resultat. Kärchers maskiner kan avlägsna envisa fasta ämnen, vätskor och klibbiga oljor.

Kemikalieindustri

Avlägsna envis smuts varsamt och effektivt

Envis smuts i produktionsmiljöer som färg, fett, olja, silikon, gummi eller termoplastiska rester kräver kraftfulla rengöringsåtgärder som effektiv avlägsnar all smuts utan att skada produktionssystemets ytor. Där vatten inte kan användas är isblästrar perfekta för att effektivt avlägsna smuts. Torrisen förångar till koldioxid efter rengöring utan att efterlämna rester.

Våra produkter för rengöring i produktionsprocessen

Endast ett rengöringssystem består över tid

Kärcher erbjuder rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och lämpliga tillbehör för alla användningsområden: från produktionshallar och fabriksgolv till kontor och sociala ytor. Kärcher har ett stort utbud av maskiner som passar alla behov, oavsett om våta rester och torra material behöver dammsugas, produktionsrester behöver avlägsnas genom skurning och dammsugning eller stora utomhusområden sopas.

Kemikalieindustri

Rena och fina lagerlokaler

Vätskor, granulat eller olja på jämna ytor i produktionshallar eller lager kan avlägsnas utan ansträngning. Kombiskurmaskiner kombinerar fördelarna med sprayextraktion och borstarnas mekaniska kraft. Därför är de perfekta för kostnadseffektiv rengöring av stora områden.

Kemikalieindustri

Snabbsopat utomhus

Hårda asfalterade områden, ojämna ytor utomhus och branta ramper rengörs noggrant. Sopdammsugare finns tillgängliga för rengöring av särskilt stora områden utomhus på upp till 6 000 m2.

Detaljhandel

Utmärkta rengöringsresultat på alla ytor

För daglig rengöring: Kärchers dammsugare rengör kraftfullt och effektivt. Mattor, laminat eller PVC-golv rengörs pålitligt med individuellt anpassade tillbehör.

Våra produkter för rengöring av produktionssystem

Skräddarsydda rengöringslösningar för behållare

I över tre årtionden har Kärcher kunnat åtnjuta ett rykte som leverantör av pålitliga och effektiva systemlösningar för rengöring av behållare. Intensivt testade och optimerade system garanterar fullt utvecklade, effektiva och energibesparande produkter. Det bästa är att våra modulära system kan skräddarsys efter specifika behov. Komponenterna som tillhandahålls baseras på dina behov. Kärcher erbjuder alllomfattande service – från planering och konstruktion till underhåll.

Kemikalieindustri

Rengöringsprocess för behållare

Kärcher erbjuder ett professionellt, kostnadseffektivt system för interiör rengöring av reaktortankar som kontaminerats av silikonprodukter: rengöring, torkning, filtreringsstation. Rengöringsmedlet cirkulerar och återanvänds.

Kemikalieindustri

Enkel rengöring av stora behållare

Den mobila högtryckstvätten SHD-R 3000 FLM är perfekt för rengöring av stora behållare. Den omfattar en bom med tankrengöringsmunstycke som kan justeras efter höjd och lutning. På bilden syns ett specialtillverkat innerrenarhuvud och bom med särskilt längdmått.

Kemikalieindustri

Perfekt för lättviktstunnor

Kärcher rengöringsstationer för tunnor är perfekta för snabb rengöring av lättviktsbehållare med en diameter på upp till 750 mm, oavsett form. Tvättstationen med rengöringshuvuden och cirkulationstank är förmonterad och klar att använda.

Kemikalieindustri

Perfekta resultat för standardstorlekar

Kärcher erbjuder den perfekta rengöringslösningen för IBC-behållare av olika material och nedsmutsningsgrader. IB-behållare rengörs noggrant vid vattentemperaturer på upp till 90 °C.

Våra produkter för rengöring av särskilda installationer