Framgångar ur modulsystemet

WT 560/1100 värmeväxlare

TüV-godkänd stationär motströmsenhet av högtrycksmodell för varmvattengenerering med mättad ånga. Konstruerad för en temperaturhöjning på upp till 95 °C. Högkvalitativa industrimaterial och bearbetning garanterar en konstant hög nivå av driftssäkerhet med låga driftskostnader.

Om ingen ånga finns tillgänglig lokalt kan en ångpanna arbetas in i systemlösningen.