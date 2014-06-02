Livsmedelsindustri
Ändlöst många rengöringsarbeten. Ett system. Namnet Kärcher förknippas världen över med effekt, kvalitet och innovation. Det står även för rengöringsexpertis som sätter standarder. Som uppfinnare av högtryckstvätten är Kärcher idag världsledande och en av huvuddrivkrafterna bakom tekniska utvecklingar inom rengöringsteknik och andra områden. Som industrileverantör, särskilt inom området livsmedelsbearbetning, erbjuder Kärcher enastående lösningar, både när det gäller teknisk prestanda och kostnadseffektivitet, för alla produktionsområden, samt kontor och anläggningar utomhus. Från standardmaskiner till helt skräddarsydda kundspecifika lösningar. Från konsultation och planering till idrifttagning och full service. Förvänta dig mer av Kärcher, och vi levererar. Högre prestanda. Längre drifttider. Längre hållbarhet. Omfattande samarbete. Förvänta dig mer av Kärcher och se den skillnad vi kan göra. Kärcher gör skillnad.
Certifierade system för torr rengöring
Produktionssystem för torrvaror kräver framförallt torra rengöringsprocesser för golv och väggar, behållare och installationer. Damm kan inte bara orsaka hygien- och hälsoproblem, det kan även utgöra en explosionsrisk. Att investera i högkvalitativa rengöringsmaskiner handlar därför om att investera i värdebehållning, säkerhet och effektivitet.
Snabb dammsugning
Smuts genereras hela tiden vid påfyllningsstationer och vid godshantering genom att varor spills ut, och måste städas undan omedelbart. Kärchers industrisugare passar perfekt inom detta användningsområde tack vare deras sugeffekt och lika kraftfulla filterteknik.
Iskalla proffs – för varsam rengöring
Isblästraren kan avlägsna envisa rester som fett, stärkelse, fastbrända rester och kolrester från påfyllnings- och blandanläggningar, produktionslinor och hanteringssystem, samt tankar och ugnar – utan att använda kemikalier.
Rengör medan det är varmt
Ugnar måste dammsugas regelbundet. Tack vare Kärchers särskilda tillbehör tillverkade av värmeresistenta material – från dammsugarmunstycket till filtfiltret – behöver du inte längre vänta på att ugnen ska svalna.
Dammsugning – efter dina behov
Med rätt tillbehör kan du ta dig an alla rengöringsarbeten snabbt och effektivt. Kärchers system erbjuder en mängd olika tillbehör, inklusive sugmunstycken, slangar och filterinlägg för alla behov och enskilda arbeten.
Våra produkter för torr rengöring
Certifierade system för våt rengöring
Produktionsanläggningar, logistikindustrin och alla områden som hanterar animaliska och vegetabiliska oljor och fetter, och särskilt kött, lyder under extremt höga krav på hygien och säkerhet. Kärchers system är perfekt utrustade för att möta dessa krav: moderna rengöringsmedel arbetar pålitligt och effektivt, medan DOSE-systemet garanterar optimal dosering och ekonomisk användning av rengöringsmedel. Underhåll och oavbrutna arbetsprocesser är också extremt viktiga faktorer. Beroende på företagets storlek är stationära högtrycksenheter rätt tekniska val. Dessa erbjuder inte bara en central tillförsel av vatten, varmvatten och rengöringsmedel, de kan även separera, processa och avfallshantera rengöringsmedia.
Hygien för bord, golv och väggar
Daglig rengöring samt periodisk grundrengöring inom livsmedelsbearbetning garanterar att hög hygienstandard och arbetssäkerhet bibehålls. Rengöring bidrar även till värdebehållning. Kärcher erbjuder ett utbud med mycket effektiva stationära högtrycksenheter samt särskilda mobila maskiner. För bearbetning av kött finns den blå högtrycksslangen med ytterlager som ej färgar av sig och som är resistent mot animaliska fetter. Dessa finns även med longlife-utrustning och är ledande för explosionsskyddade områden.
Spraya en gång för dubbel verkan
Rengöring och desinficering med endast en lans. Kärcher har allt du behöver, från systemet Inno Foam till ett stort utbud av skumlansar och listade rengöringsmedel.
Djupt in i alla skrymslar och vrår
Smuts och bakterier gömmer sig överallt. Med högt tryck, varmt eller kallt vatten och rengöringsmedel med särskild formula, kan renlighet och hygien garanteras överallt.
Häll på, rengör, dammsug – färdigt
Kärchers ytrengörare kan uppnå en ytkapacitet upp till 10 gånger så hög som en högtrycksstråle. Mycket praktiska tack vare stänkskyddet som förhindrar korskontaminering. Finns även med smutsvattensug.
Våra produkter för våt rengöring
Verksam och effektiv kontorsrengöring
Renlighet och hygien betyder allt inom livsmedelsindustrin. Administrationsutrymmen nära produktion, såsom kontor, datarum för kontroll av linan eller sanitetsutrymmen är särskilt känsliga utrymmen. Här består uppgiften av att minimera överföringen av smuts och damm från produktionsområdet till dessa utrymmen och tvärtom.
Förstklassig prestanda på stora ytor
Det innovativa BRC-utbudet kombinerar fördelarna med sprayextraktion med den mekaniska rengöringseffekten hos en borste. Därför passar det perfekt för rengöring av stora ytor på kort tid.
Dammsugare av professionell kvalitet
Den innovativa T 10/1 Adv utvecklades tillsammans med städföretag och imponerar med sin höga sugeffekt i kombination med ett filtersystem i 5 steg. Filtersystemet omfattar en fleecefilterpåse i 3 lager, ett permanent huvudfilter och motorskyddsfilter. En HEPA-filterpatron kan eftermonteras.
Rengör golvet på djupet
Mattbeklädda korridorer och kontor kräver regelbunden grundrengöring, helst med Kärcher mattdammsugare.
Rörlig rengöringskraft
Kärcher textilvårdsmaskiner kan användas på alla typer av textilytor: golvbeläggning, stoppade möbler, kontorsstolar och fordonssäten. Det praktiska, mobila Puzzi-utbudet med textilvårdsmaskiner, som är lika kraftfulla som de är robusta, kommer med ett omfattande tillbehörssortiment och kan användas inom många användningsområden.
Våra produkter för kontorsrengöring
Perfekt rengöring utomhus
Första intrycket är viktigt. En sanning som särskilt stämmer för utomhusområden som både marknadsför och representerar ditt företag. Det finns även ett behov att hålla rent utanför entréer så att smuts inte kommer in och att hålla lastområden och uppfarter rena från löv och vägsmuts, rester av trasiga pallar och grov smuts, såväl torr som våt.
Rengör stora områden på nolltid
För att kunna rengöra stora utomhusområden på kort tid behöver du kraftfulla och extremt rörliga sopmaskiner med låg energiförbrukning, stor behållarvolym och flera tillbehör.
Svår mot smuts – enkel att manövrera
Kärchers extremt robusta kombiskurmaskiner och sopmaskiner kan användas i källarparkeringar, på transportsträckor, anslutningstunnlar och ramper tack vare deras fantastiska stigningsförmåga. De kan rengöra både i uppförs- och nedförsbacke.
Konstant prestanda utan genvägar
Kärchers fullt hydrauliska åkbara sopmaskiner är välutrustade och kommer in i varje vrå. För varje användningstillfälle finns en optimal driftstyp: diesel, gas eller batteri.
Sopa för bra intryck
Välsopade områden utomhus och entréer ger ett gott intryck. Kärchers sopmaskiner finns tillgängliga för alla behov med optimal prestandaklass för att hålla utomhusområden rena och snygga och för att ge rätt intryck.