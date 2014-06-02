Livsmedelsindustri

Ändlöst många rengöringsarbeten. Ett system. Namnet Kärcher förknippas världen över med effekt, kvalitet och innovation. Det står även för rengöringsexpertis som sätter standarder. Som uppfinnare av högtryckstvätten är Kärcher idag världsledande och en av huvuddrivkrafterna bakom tekniska utvecklingar inom rengöringsteknik och andra områden. Som industrileverantör, särskilt inom området livsmedelsbearbetning, erbjuder Kärcher enastående lösningar, både när det gäller teknisk prestanda och kostnadseffektivitet, för alla produktionsområden, samt kontor och anläggningar utomhus. Från standardmaskiner till helt skräddarsydda kundspecifika lösningar. Från konsultation och planering till idrifttagning och full service. Förvänta dig mer av Kärcher, och vi levererar. Högre prestanda. Längre drifttider. Längre hållbarhet. Omfattande samarbete. Förvänta dig mer av Kärcher och se den skillnad vi kan göra. Kärcher gör skillnad.

Rengöringsmaskiner för livsmedelsindustrier

Certifierade system för torr rengöring

Produktionssystem för torrvaror kräver framförallt torra rengöringsprocesser för golv och väggar, behållare och installationer. Damm kan inte bara orsaka hygien- och hälsoproblem, det kan även utgöra en explosionsrisk. Att investera i högkvalitativa rengöringsmaskiner handlar därför om att investera i värdebehållning, säkerhet och effektivitet.

Snabb dammsugning för livsmedelsindustrier

Snabb dammsugning

Smuts genereras hela tiden vid påfyllningsstationer och vid godshantering genom att varor spills ut, och måste städas undan omedelbart. Kärchers industrisugare passar perfekt inom detta användningsområde tack vare deras sugeffekt och lika kraftfulla filterteknik.

Isblästrare som kan avlägsna envisa rester som fett, stärkelse, fastbrända rester i livsmedelsindustrin

Iskalla proffs – för varsam rengöring

Isblästraren kan avlägsna envisa rester som fett, stärkelse, fastbrända rester och kolrester från påfyllnings- och blandanläggningar, produktionslinor och hanteringssystem, samt tankar och ugnar – utan att använda kemikalier.

Dammsugare för varma ugnar

Rengör medan det är varmt

Ugnar måste dammsugas regelbundet. Tack vare Kärchers särskilda tillbehör tillverkade av värmeresistenta material – från dammsugarmunstycket till filtfiltret – behöver du inte längre vänta på att ugnen ska svalna.

Tillbehör, inklusive sugmunstycken, slangar och filterinlägg för alla behov och enskilda arbeten

Dammsugning – efter dina behov

Med rätt tillbehör kan du ta dig an alla rengöringsarbeten snabbt och effektivt. Kärchers system erbjuder en mängd olika tillbehör, inklusive sugmunstycken, slangar och filterinlägg för alla behov och enskilda arbeten.

Våra produkter för torr rengöring

Certifierade system för våt rengöring

Produktionsanläggningar, logistikindustrin och alla områden som hanterar animaliska och vegetabiliska oljor och fetter, och särskilt kött, lyder under extremt höga krav på hygien och säkerhet. Kärchers system är perfekt utrustade för att möta dessa krav: moderna rengöringsmedel arbetar pålitligt och effektivt, medan DOSE-systemet garanterar optimal dosering och ekonomisk användning av rengöringsmedel. Underhåll och oavbrutna arbetsprocesser är också extremt viktiga faktorer. Beroende på företagets storlek är stationära högtrycksenheter rätt tekniska val. Dessa erbjuder inte bara en central tillförsel av vatten, varmvatten och rengöringsmedel, de kan även separera, processa och avfallshantera rengöringsmedia.

Livsmedelsindustri

Hygien för bord, golv och väggar

Daglig rengöring samt periodisk grundrengöring inom livsmedelsbearbetning garanterar att hög hygienstandard och arbetssäkerhet bibehålls. Rengöring bidrar även till värdebehållning. Kärcher erbjuder ett utbud med mycket effektiva stationära högtrycksenheter samt särskilda mobila maskiner. För bearbetning av kött finns den blå högtrycksslangen med ytterlager som ej färgar av sig och som är resistent mot animaliska fetter. Dessa finns även med longlife-utrustning och är ledande för explosionsskyddade områden.

Livsmedelsindustri

Spraya en gång för dubbel verkan

Rengöring och desinficering med endast en lans. Kärcher har allt du behöver, från systemet Inno Foam till ett stort utbud av skumlansar och listade rengöringsmedel.

Livsmedelsindustri

Djupt in i alla skrymslar och vrår

Smuts och bakterier gömmer sig överallt. Med högt tryck, varmt eller kallt vatten och rengöringsmedel med särskild formula, kan renlighet och hygien garanteras överallt.

Livsmedelsindustri

Häll på, rengör, dammsug – färdigt

Kärchers ytrengörare kan uppnå en ytkapacitet upp till 10 gånger så hög som en högtrycksstråle. Mycket praktiska tack vare stänkskyddet som förhindrar korskontaminering. Finns även med smutsvattensug.

Våra produkter för våt rengöring

Verksam och effektiv kontorsrengöring

Renlighet och hygien betyder allt inom livsmedelsindustrin. Administrationsutrymmen nära produktion, såsom kontor, datarum för kontroll av linan eller sanitetsutrymmen är särskilt känsliga utrymmen. Här består uppgiften av att minimera överföringen av smuts och damm från produktionsområdet till dessa utrymmen och tvärtom.

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Förstklassig prestanda på stora ytor

Det innovativa BRC-utbudet kombinerar fördelarna med sprayextraktion med den mekaniska rengöringseffekten hos en borste. Därför passar det perfekt för rengöring av stora ytor på kort tid.

Detaljhandel

Dammsugare av professionell kvalitet

Den innovativa T 10/1 Adv utvecklades tillsammans med städföretag och imponerar med sin höga sugeffekt i kombination med ett filtersystem i 5 steg. Filtersystemet omfattar en fleecefilterpåse i 3 lager, ett permanent huvudfilter och motorskyddsfilter. En HEPA-filterpatron kan eftermonteras.

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Rengör golvet på djupet

Mattbeklädda korridorer och kontor kräver regelbunden grundrengöring, helst med Kärcher mattdammsugare.

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Rörlig rengöringskraft

Kärcher textilvårdsmaskiner kan användas på alla typer av textilytor: golvbeläggning, stoppade möbler, kontorsstolar och fordonssäten. Det praktiska, mobila Puzzi-utbudet med textilvårdsmaskiner, som är lika kraftfulla som de är robusta, kommer med ett omfattande tillbehörssortiment och kan användas inom många användningsområden.

Våra produkter för kontorsrengöring

Perfekt rengöring utomhus

Första intrycket är viktigt. En sanning som särskilt stämmer för utomhusområden som både marknadsför och representerar ditt företag. Det finns även ett behov att hålla rent utanför entréer så att smuts inte kommer in och att hålla lastområden och uppfarter rena från löv och vägsmuts, rester av trasiga pallar och grov smuts, såväl torr som våt.

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Rengör stora områden på nolltid

För att kunna rengöra stora utomhusområden på kort tid behöver du kraftfulla och extremt rörliga sopmaskiner med låg energiförbrukning, stor behållarvolym och flera tillbehör.

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Svår mot smuts – enkel att manövrera

Kärchers extremt robusta kombiskurmaskiner och sopmaskiner kan användas i källarparkeringar, på transportsträckor, anslutningstunnlar och ramper tack vare deras fantastiska stigningsförmåga. De kan rengöra både i uppförs- och nedförsbacke.

Livsmedelsindustri

Konstant prestanda utan genvägar

Kärchers fullt hydrauliska åkbara sopmaskiner är välutrustade och kommer in i varje vrå. För varje användningstillfälle finns en optimal driftstyp: diesel, gas eller batteri.

Livsmedelsindustri

Sopa för bra intryck

Välsopade områden utomhus och entréer ger ett gott intryck. Kärchers sopmaskiner finns tillgängliga för alla behov med optimal prestandaklass för att hålla utomhusområden rena och snygga och för att ge rätt intryck.

Våra produkter för rengöring av utomhusområden