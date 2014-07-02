Torrisbläster IB 15/120
Isbläster IB 15/120 är en av de mest kraftfulla torrisblästrar som finns på marknaden. Den imponerar med sin robusthet, riktigt pålitliga teknik och de bästa resultaten inom torrisrengöring.
IB 15/120 isbläster är kraftfull, robust och extremt driftsäker. Intelligenta, detaljerade lösningar som verktygsväska, istömning, fästkonsol och förvaringsutrymmen bidrar ytterligare till att stärka det positiva intrycket, förbättrar användarkomforten och gör torrisblästringen till en trevligare upplevelse. Och i ett tekniskt perspektiv ligger lösningen i detaljerna. Därför har vi gjort avsevärda förbättringar av luftströmningen i maskinen, slangen, blästerhandtaget och munstycket. Resultatet: enastående rengöringsprestanda. IB 15/120 är trots sin storlek mycket mobil och kan enkelt bäras av en enda person, till exempel i trappor. Kort sagt: torrisblästring när den är som bäst!
Egenskaper och fördelar
Hållare för munstycksförvaringSpolmunstycken och verktyg nås lätt från hela maskinen. Munstycksförvaringen sitter på sidan av maskinen för att hållas skyddad från föroreningar.
Enastående mobilitetOptimalt balanserad maskin för bekväm manövrering över ojämnt underlag. Handtag fram och bak på maskinen gör den enkel att bära i trappor.
Automatisk tömning av kvarvarande isKvarvarande is töms ut ur behållaren med en knapptryckning efter avslutat arbete, vilket hindrar maskinen från att frysa. Maskinen fryser inte.
Glasfiberförstärkt torrisbehållare i plast
- Optimal isolering av torrisen.
- Ingen uppkomst av kondens.
- Ingen isbildning på maskinen.
Effektivt luftflöde i maskinen
- Torrisen transporteras från maskinen till munstycket utan att skada det.
- Maximala rengöringsprestanda med munstycket.
Integrerad jordningsfläta
- Enkel jordning av spolobjektet.
- Skydd mot överslag från användaren till objektet.
- Förbättrad spolkomfort.
Integrerad olje- och vattenavskiljare
- Ingen isbildning på enheten.
Sofistikerat spolhandtag
- Spolhandtaget förvaras alltid säkert.
- Idealisk position (t.ex. för byte av munstycken).
Integrerat förvaringsutrymme för munstycken och verktyg
- Allt är lätt åtkomligt direkt från maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Effekt (kW)
|0,6
|Hölje/ram
|Rostfritt stål (1.4301)
|Kabellängd (m)
|7
|Lufttryck (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Luftkvalité
|Torr och oljefri
|Luftflöde (m³/min)
|2 - 12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|125
|Torris kapacitet (kg)
|40
|Torris pellets (diameter) (mm)
|3
|Torris förbrukning (kg/h)
|30 - 120
|Antal faser (Ph)
|1
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Spänning (V)
|220 - 240
|Vikt utan tillbehör (kg)
|91
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|101,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Följande ingår
- Verktygsväska med skumplastinsats
- Fett för munstycksgänga
- Flatstrålemunstycke
- Flatmunstycksinsats: 8 mm
- Fast nyckel för mynstycksbyte: 2 Del(ar)
- Runt spolmunstycke, XL, långt
- Blästerslang med kontrollkabel och snabbkopplingar
- Blästringshandtag (ergonomiskt)
Standardutrustning
- Omkopplare på pistolen för "endast luft" eller " luft & torr-is"
- Elektrisk styrning
- Med integrerad jordkabelvinda
- Olja och vattenseparator
Videos
Användningsområden
- Rengöring av gjutformar och gjutverktyg
- Avgradning av plastdelar
- Rengöring av smidesverktyg
- Rengöring av påfyllningssystem och blandaranläggningar
- Rengöring av transportör-, transport och driftsystem
- Rengöring av ugnar
- Rengöring av tryckpressar och kringutrustning
- Rengöring av träbearbetningsmaskiner
- Rengöring av generatorer, turbiner, kopplingsskåp och värmeväxlare