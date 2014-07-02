IB 15/120 isbläster är kraftfull, robust och extremt driftsäker. Intelligenta, detaljerade lösningar som verktygsväska, istömning, fästkonsol och förvaringsutrymmen bidrar ytterligare till att stärka det positiva intrycket, förbättrar användarkomforten och gör torrisblästringen till en trevligare upplevelse. Och i ett tekniskt perspektiv ligger lösningen i detaljerna. Därför har vi gjort avsevärda förbättringar av luftströmningen i maskinen, slangen, blästerhandtaget och munstycket. Resultatet: enastående rengöringsprestanda. IB 15/120 är trots sin storlek mycket mobil och kan enkelt bäras av en enda person, till exempel i trappor. Kort sagt: torrisblästring när den är som bäst!