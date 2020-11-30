Detaljhandel

Systemet för framgång. Användning av omfattande hygien- och rengöringskoncept är en nyckel till framgång inom detaljhandeln. Påtaglig renlighet och prydlighet värderas högt av kunder och oavsett om de vet om det eller inte spelar det en viktig roll vid slutgiltiga köpbeslut. Kärcher erbjuder lämpliga, effektiva och kostnadseffektiva rengöringslösningar för alla arbetsytor och golv: Kärcher-systemet – ett sortiment med perfekt skräddarsydda maskiner, tillbehör och rengöringsmedel. Våra system förbättras professionellt av flertalet moderna tjänster – från leasing/finansiering, service och reparationer till omfattande rengöringsadministration –och garanterar därmed tillräcklig renlighet och överensstämmelse med hygienstandarder. Kärcher, världens ledande varumärke inom rengöringssystem.