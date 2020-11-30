Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion i områden för klädförsäljning

Röd riskklassificering

Områden med hög infektionsrisk. Ytor i dessa områden kommer ofta i kontakt med händer eller hud, eller kan innebära en ökad risk på grund av det arbete som utförs där. Följ rengörings- och hygienplanen och rengör alla ytor med den beskrivna metoden, desinficera rutinmässigt eller utför riktad desinfektion med hjälp av ett desinfektionsmedel.