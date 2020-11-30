Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion i områden för klädförsäljning
Du ger framför allt dina kunder en sak: En skön känsla. Vilket är ett resultat av flera insatser som kombineras för att skapa en helhetsbild. Vi erbjuder dig samma sak: Den sköna känslan av att uppnå perfekta rengöringsresultat på alla områden. För i Kärchers system passar allt ihop – maskinerna, tillbehören och rengöringsmedlen.
*Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Endast för professionellt bruk.
Röd riskklassificering
Områden med hög infektionsrisk. Ytor i dessa områden kommer ofta i kontakt med händer eller hud, eller kan innebära en ökad risk på grund av det arbete som utförs där. Följ rengörings- och hygienplanen och rengör alla ytor med den beskrivna metoden, desinficera rutinmässigt eller utför riktad desinfektion med hjälp av ett desinfektionsmedel.
Varukorgar
EG-betalterminaler/kortläsare
Kundtoaletter
Tvålautomater
Skötrum
Vattenautomater/kaffemaskiner/cigarettautomater i kassaområdet
Skyddsskärmar framför kassor/säljpunkter
Streckkodsläsare
Mikrovågsugnar/vattenkokare m.m.
Personaltoaletter
Telefoner/skrivare och faxmaskiner/mobiltelefoner
Personalingångar/dörrar
Informationsdisk
Transporthjälpmedel/gaffeltruckar
Rulljalusier/slutare/dragkontakter/strömbrytare
Streckkodsläsare för inkommande varor
Skoställ
Klädhängare/galgar/kosmetikaavdelningar
Hyllor i kassor och accessoaravdelningar
Speglar
Omklädningsrum (draperier, nummerlappar, speglar)
Gul riskklassificering
Områden med potentiell infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras regelbundet med särskilt noggranna metoder (dammavskiljning, ytrengöring, golvrengöring). I detta ingår även partiell desinfektion (profylaktisk desinfektion). Syftet är att begränsa spridningen av patogener.
Papperskorgar
Varuband
Kassalådor
Packyta
Gemensamt område/personalkök
Personalens omklädningsrum
Stationer för kläduthyrning
Personalens tvättutrymme
Skåp/dörrar/handtag på kontor
Lastramper
Lagergolv
Förvaringshyllor
Grön riskklassificering
Områden utan infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras från orenheter och föroreningar (såsom damm, kemiska ämnen, mikroorganismer och organiska ämnen). Här finns ingen risk för infektion.