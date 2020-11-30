Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion i områden för klädförsäljning

Du ger framför allt dina kunder en sak: En skön känsla. Vilket är ett resultat av flera insatser som kombineras för att skapa en helhetsbild. Vi erbjuder dig samma sak: Den sköna känslan av att uppnå perfekta rengöringsresultat på alla områden. För i Kärchers system passar allt ihop – maskinerna, tillbehören och rengöringsmedlen.

icon_arrow

*Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Endast för professionellt bruk.

Röd riskklassificering

Områden med hög infektionsrisk. Ytor i dessa områden kommer ofta i kontakt med händer eller hud, eller kan innebära en ökad risk på grund av det arbete som utförs där. Följ rengörings- och hygienplanen och rengör alla ytor med den beskrivna metoden, desinficera rutinmässigt eller utför riktad desinfektion med hjälp av ett desinfektionsmedel.

Varukorgar

EG-betalterminaler/kortläsare

Kundtoaletter

Tvålautomater

Skötrum

Vattenautomater/kaffemaskiner/cigarettautomater i kassaområdet

Skyddsskärmar framför kassor/säljpunkter

Streckkodsläsare

Mikrovågsugnar/vattenkokare m.m.

Personaltoaletter

Telefoner/skrivare och faxmaskiner/mobiltelefoner

Personalingångar/dörrar

Informationsdisk

Transporthjälpmedel/gaffeltruckar

Rulljalusier/slutare/dragkontakter/strömbrytare

Streckkodsläsare för inkommande varor

Skoställ

Klädhängare/galgar/kosmetikaavdelningar

Hyllor i kassor och accessoaravdelningar

Speglar

Omklädningsrum (draperier, nummerlappar, speglar)

Gul riskklassificering

Områden med potentiell infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras regelbundet med särskilt noggranna metoder (dammavskiljning, ytrengöring, golvrengöring). I detta ingår även partiell desinfektion (profylaktisk desinfektion). Syftet är att begränsa spridningen av patogener.

Papperskorgar

Varuband

Kassalådor

Packyta

Gemensamt område/personalkök

Personalens omklädningsrum

Fler produkter (1)

Stationer för kläduthyrning

Personalens tvättutrymme

Skåp/dörrar/handtag på kontor

Lastramper

Lagergolv

Förvaringshyllor

Grön riskklassificering

Områden utan infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras från orenheter och föroreningar (såsom damm, kemiska ämnen, mikroorganismer och organiska ämnen). Här finns ingen risk för infektion.

Entréportar

Butiksgolv

Varuhyllor

Fler produkter (1)