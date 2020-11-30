Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion i livsmedelsområden
Coronapandemin är ett kraftfullt bevis på hur viktig förebyggande hygien är i vårt dagliga liv. Kunder uppskattar tydlig renlighet och ordning i detaljhandeln och det spelar en nyckelroll vid köpbeslut. Därför är ett omfattande hygien- och rengöringskoncept en viktig faktor för framgång inom detaljhandeln. Kärcher-systemet erbjuder en perfekt effektiv och ekonomisk rengöringslösning för alla arbetsområden och golv.
*Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Endast för professionellt bruk.
Röd riskklassificering
Områden med hög infektionsrisk. Ytor i dessa områden kommer ofta i kontakt med händer eller hud, eller kan innebära en ökad risk på grund av det arbete som utförs där. Följ rengörings- och hygienplanen och rengör alla ytor med den beskrivna metoden, desinficera rutinmässigt eller utför riktad desinfektion med hjälp av ett desinfektionsmedel.
Kundvagnar/varukorgar
EG-betalterminaler/kortläsare
Kundtoaletter
Tvålautomater
Skötrum
Vattenautomater/kaffemaskiner/cigarettautomater i kassaområdet
Pantmaskiner
Restaurangområden/bord/stolar
Doseringssystem (bestick, socker m.m.)
Dörrhandtag på varumontrar/dörrhandtag på självbetjänade varumontrar och diskar/skjutbara lock på frysdiskar/tänger använda på prepareringsytor
Brödskivare på prepareringsytor
Frukt- och grönsaksvågar
Påsautomater
Skyddsskärmar framför kassor/säljpunkter
Streckkodsläsare
Mikrovågsugnar/vattenkokare m.m.
Personaltoaletter
Telefoner/skrivare och faxmaskiner/mobiltelefoner
Personalingångar/dörrar
Informationsdisk
Slakteriområde (förvaringsutrymme, knivar, köttkvarn m.m.)
Transporthjälpmedel/gaffeltruckar
Transportlådor för färska livsmedel
Rulljalusier/slutare/dragkontakter/strömbrytare
Streckkodsläsare för inkommande varor
Frys- och kylutrymmen/dörrar/handtag
Termometrar
Behållare för utgångna produkter/återvinning
Gul riskklassificering
Områden med potentiell infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras regelbundet med särskilt noggranna metoder (dammavskiljning, ytrengöring, golvrengöring). I detta ingår även partiell desinfektion (profylaktisk desinfektion). Syftet är att begränsa spridningen av patogener.
Sorteringsstationer med dubbla system
Prepareringsytor/visningshyllor
Papperskorgar
Varuband
Kassalådor
Packyta
Gemensamt område/personalkök
Skiljedörrar mellan färskvaruavdelningar
Personalens omklädningsrum
Stationer för kläduthyrning
Personalens tvättutrymme
Skåp/dörrar/handtag på kontor
Lastramper
Lagergolv
Förvaringshyllor
Stationer för avfallshantering
Grön riskklassificering
Områden utan infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras från orenheter och föroreningar (såsom damm, kemiska ämnen, mikroorganismer och organiska ämnen). Här finns ingen risk för infektion.