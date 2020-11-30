Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion av stormarknader
Varje försäljningsrum är annorlunda. Men oavsett vilket vill dina kunder alltid att det ska vara rent och prydligt. Vilket inte är något som helst problem när du arbetar med Kärcher-systemet. Vi guidar dig bland olika maskiner, tillbehör, rengöringsmedel och tjänster för att tillsammans med dig hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen.
*Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Endast för professionellt bruk.
Röd riskklassificering
Områden med hög infektionsrisk. Ytor i dessa områden kommer ofta i kontakt med händer eller hud, eller kan innebära en ökad risk på grund av det arbete som utförs där. Följ rengörings- och hygienplanen och rengör alla ytor med den beskrivna metoden, desinficera rutinmässigt eller utför riktad desinfektion med hjälp av ett desinfektionsmedel.
Kundvagnar/varukorgar
EG-betalterminaler/kortläsare
Kundtoaletter
Tvålautomater
Skötrum
Vattenautomater/kaffemaskiner/cigarettautomater i kassaområdet
Pantmaskiner
Restaurangområden/bord/stolar
Doseringssystem (bestick, socker m.m.)
Dörrhandtag på varumontrar/dörrhandtag på självbetjänade varumontrar och diskar/skjutbara lock på frysdiskar/tänger använda på prepareringsytor
Brödskivare på prepareringsytor
Frukt- och grönsaksvågar
Påsautomater
Skyddsskärmar framför kassor/säljpunkter
Streckkodsläsare
Mikrovågsugnar/vattenkokare m.m.
Personaltoaletter
Telefoner/skrivare och faxmaskiner/mobiltelefoner
Personalingångar/dörrar
Informationsdisk
Slakteriområde (förvaringsutrymme, knivar, köttkvarn m.m.)
Transporthjälpmedel/gaffeltruckar
Transportlådor för färska livsmedel
Rulljalusier/slutare/dragkontakter/strömbrytare
Streckkodsläsare för inkommande varor
Frys- och kylutrymmen/dörrar/handtag
Termometrar
Behållare för utgångna produkter/återvinning
Rulltrappa
Skoställ
Klädhängare/galgar/kosmetikaavdelningar
Hyllor i kassor och accessoaravdelningar
Speglar
Omklädningsrum (draperier, nummerlappar, speglar)
Gul riskklassificering
Områden med potentiell infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras regelbundet med särskilt noggranna metoder (dammavskiljning, ytrengöring, golvrengöring). I detta ingår även partiell desinfektion (profylaktisk desinfektion). Syftet är att begränsa spridningen av patogener.
Sorteringsstationer med dubbla system
Prepareringsytor/visningshyllor
Papperskorgar
Varuband
Kassalådor
Packyta
Gemensamt område/personalkök
Skiljedörrar mellan färskvaruavdelningar
Personalens omklädningsrum
Stationer för kläduthyrning
Personalens tvättutrymme
Skåp/dörrar/handtag på kontor
Lastramper
Lagergolv
Förvaringshyllor
Stationer för avfallshantering
Grön riskklassificering
Områden utan infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras från orenheter och föroreningar (såsom damm, kemiska ämnen, mikroorganismer och organiska ämnen). Här finns ingen risk för infektion.