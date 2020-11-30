Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion av stormarknader

Varje försäljningsrum är annorlunda. Men oavsett vilket vill dina kunder alltid att det ska vara rent och prydligt. Vilket inte är något som helst problem när du arbetar med Kärcher-systemet. Vi guidar dig bland olika maskiner, tillbehör, rengöringsmedel och tjänster för att tillsammans med dig hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen.

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*Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Endast för professionellt bruk.

Röd riskklassificering

Områden med hög infektionsrisk. Ytor i dessa områden kommer ofta i kontakt med händer eller hud, eller kan innebära en ökad risk på grund av det arbete som utförs där. Följ rengörings- och hygienplanen och rengör alla ytor med den beskrivna metoden, desinficera rutinmässigt eller utför riktad desinfektion med hjälp av ett desinfektionsmedel.

Kundvagnar/varukorgar

EG-betalterminaler/kortläsare

Kundtoaletter

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Tvålautomater

Skötrum

Vattenautomater/kaffemaskiner/cigarettautomater i kassaområdet

Pantmaskiner

Restaurangområden/bord/stolar

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Doseringssystem (bestick, socker m.m.)

Dörrhandtag på varumontrar/dörrhandtag på självbetjänade varumontrar och diskar/skjutbara lock på frysdiskar/tänger använda på prepareringsytor

Brödskivare på prepareringsytor

Frukt- och grönsaksvågar

Påsautomater

Skyddsskärmar framför kassor/säljpunkter

Streckkodsläsare

Mikrovågsugnar/vattenkokare m.m.

Personaltoaletter

Telefoner/skrivare och faxmaskiner/mobiltelefoner

Personalingångar/dörrar

Informationsdisk

Slakteriområde (förvaringsutrymme, knivar, köttkvarn m.m.)

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Transporthjälpmedel/gaffeltruckar

Transportlådor för färska livsmedel

Rulljalusier/slutare/dragkontakter/strömbrytare

Streckkodsläsare för inkommande varor

Frys- och kylutrymmen/dörrar/handtag

Termometrar

Behållare för utgångna produkter/återvinning

Rulltrappa

Skoställ

Klädhängare/galgar/kosmetikaavdelningar

Hyllor i kassor och accessoaravdelningar

Speglar

Omklädningsrum (draperier, nummerlappar, speglar)

Gul riskklassificering

Områden med potentiell infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras regelbundet med särskilt noggranna metoder (dammavskiljning, ytrengöring, golvrengöring). I detta ingår även partiell desinfektion (profylaktisk desinfektion). Syftet är att begränsa spridningen av patogener.

Sorteringsstationer med dubbla system

Prepareringsytor/visningshyllor

Papperskorgar

Varuband

Kassalådor

Packyta

Gemensamt område/personalkök

Skiljedörrar mellan färskvaruavdelningar

Personalens omklädningsrum

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Stationer för kläduthyrning

Personalens tvättutrymme

Skåp/dörrar/handtag på kontor

Lastramper

Lagergolv

Förvaringshyllor

Stationer för avfallshantering

Grön riskklassificering

Områden utan infektionsrisk. Dessa områden bör rengöras från orenheter och föroreningar (såsom damm, kemiska ämnen, mikroorganismer och organiska ämnen). Här finns ingen risk för infektion.

Entréportar

Butiksgolv

Varuhyllor

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