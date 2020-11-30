Professionella tips för perfekt rengöring och desinfektion av stormarknader

Varje försäljningsrum är annorlunda. Men oavsett vilket vill dina kunder alltid att det ska vara rent och prydligt. Vilket inte är något som helst problem när du arbetar med Kärcher-systemet. Vi guidar dig bland olika maskiner, tillbehör, rengöringsmedel och tjänster för att tillsammans med dig hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen.