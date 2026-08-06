Sopning

Sopning kan verkligen vara så enkelt. Sopning blir betydligt enklare med hjälp av våra kvalitetsprodukter tillverkade av högkvalitativa och robusta material. Detta är hur riktiga städproffs sopar.

Kärcher Sopborstar och sopskyfflar

Sopborstar och sopskyfflar

Den oumbärliga assistenten i vardagen: det klassiska sättet att plocka upp grov smuts i alla miljöer.

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Kärcher Sopborstar och skaft

Sopborstar och skaft

Ergonomisk och effektiv borttagning av grov smuts och damm rätt in i behållaren.

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Kärcher Skräpplockare

Skräpplockare

Avfallshantering utomhus och inomhus: enkel lyftning av föremål utan att böja sig ner eller sträcka sig.

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Kärcher