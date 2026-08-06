Golv och ytor - torrstädning

Våra kvalitetsprodukter gör det mycket enkelt att torrrengöra ytor och golv utan ansträngning och på ett enkelt sätt.

Kärcher Golvdammning

Golvdammning

Inga dammpartiklar lämnas kvar på golvet med våra manuella städredskap. Dammfri golvrengöring blir enkel, omfattande och långvarig.

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Kärcher Sopning

Sopning

Sopning kan verkligen vara så enkelt. Sopning blir betydligt enklare med hjälp av våra kvalitetsprodukter tillverkade av högkvalitativa och robusta material. Detta är hur riktiga städproffs sopar.

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Kärcher Ytdammning

Ytdammning

Ansträngningsfri dammtorkning: vår utrustning hjälper till med att avlägsna damm och uppnår effektiv dammbindning på alla typer av ytor och föremål. Det innebär att inga dammpartiklar blir kvar på ytorna.

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