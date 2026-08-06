Golvdammning

Inga dammpartiklar lämnas kvar på golvet med våra manuella städredskap. Dammfri golvrengöring blir enkel, omfattande och långvarig.

Kärcher Dammbindande dukar

Dammbindande dukar

Toppkvalitet för maximal dammuppsamling. Impregnerade klisterdukar för engångsbruk, utmärkt rengöringsresultat och friktionsfritt.

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Kärcher Tvättbara dammoppar

Tvättbara dammoppar

Tvättbara moppar för snabb borttagning av lös smuts.

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Kärcher Hållare för dammbindande dukar

Hållare för dammbindande dukar

Professionell dammborttagning med hygienisk och flexibel dammmopphållare.

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Kärcher Mopphållare för interiörmoppar

Mopphållare för interiörmoppar

Högkvalitativ och pålitlig hållare för professionell dammupptagning.

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Kärcher