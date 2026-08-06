Golvdammning
Inga dammpartiklar lämnas kvar på golvet med våra manuella städredskap. Dammfri golvrengöring blir enkel, omfattande och långvarig.
Dammbindande dukar
Toppkvalitet för maximal dammuppsamling. Impregnerade klisterdukar för engångsbruk, utmärkt rengöringsresultat och friktionsfritt.
Tvättbara dammoppar
Tvättbara moppar för snabb borttagning av lös smuts.
Hållare för dammbindande dukar
Professionell dammborttagning med hygienisk och flexibel dammmopphållare.
Mopphållare för interiörmoppar
Högkvalitativ och pålitlig hållare för professionell dammupptagning.