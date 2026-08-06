FlexoMate städvagnar

Uppgradera ditt team! Vår professionella FlexoMate-städvagn säkerställer ökad hastighet och effektivitet i städprocessen. Den flexibla och modulära vagnen är lämplig för omfattande städuppgifter samt olika kundkrav. Med sin ergonomiska struktur och höjdjusterbara handtag minskar den fysisk ansträngning och avlastar axlar och handleder.