FlexoMate städvagnar
Uppgradera ditt team! Vår professionella FlexoMate-städvagn säkerställer ökad hastighet och effektivitet i städprocessen. Den flexibla och modulära vagnen är lämplig för omfattande städuppgifter samt olika kundkrav. Med sin ergonomiska struktur och höjdjusterbara handtag minskar den fysisk ansträngning och avlastar axlar och handleder.
FlexoMate Swift städvagn
Swift är den grundläggande versionen av Flexomate. Denna städvagn är perfekt för fastigheter med cirka 35 kontor och är särskilt effektiv i små utrymmen.
FlexoMate Expert städvagn
Tillräckligt med utrymme för de viktigaste rengöringsprodukterna och lite till. Välj FlexoMate Expert för fastigheter med cirka 10 sanitära anläggningar och 10-15 kontor.
FlexoMate ExpertPro städvagn
Perfekt för fastigheter med 15-20 sanitära anläggningar, 2-3 pentryn och cirka 15-20 kontor: Du kan utrusta FlexoMate ExpertPro med allt du behöver för krävande arbetsuppgifter.