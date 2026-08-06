Städvagnar, transportvagnar & mobila hinksystem

Hotellvagnarna från Kärcher uppfyller de specifika kraven inom hotellsektorn tack vare den perfekta kombinationen av estetik och funktionalitet. De erbjuder tillräckligt med utrymme för handdukar, toalettrullar, soppåsar etc. De smidiga hjulen gör vagnen rörlig och möjliggör enkel förflyttning från rum till rum.