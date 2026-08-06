Städvagnar, transportvagnar & mobila hinksystem
Olika grundläggande utrustning, en modulär och ergonomisk struktur, samt den robusta hållbarheten hos våra städvagnar gör effektiv och ekonomisk underhållsstädning möjlig.
FlexoMate städvagnar
Den ergonomiska FlexoMate-städvagnen säkerställer snabba och effektiva städprocesser. Dess modulära struktur tillfredsställer olika kundkrav och minskar fysiska påfrestningar.
Städvagnar, Classic
Våra robusta städvagnar är kompakta, flexibla och kan utökas med moduler. De erbjuder en skräddarsydd lösning för alla behov.
Hotellvagn
Hotellvagnarna från Kärcher uppfyller de specifika kraven inom hotellsektorn tack vare den perfekta kombinationen av estetik och funktionalitet. De erbjuder tillräckligt med utrymme för handdukar, toalettrullar, soppåsar etc. De smidiga hjulen gör vagnen rörlig och möjliggör enkel förflyttning från rum till rum.
Enkel- och dubbelhinkvagn
Vårt omfattande utbud av enkel- och dubbelhinkvagnar erbjuder den idealiska lösningen för varje tillämpning. Enkel och praktisk användning garanterar en städprestation på högsta nivå.