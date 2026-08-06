Ytor - våtrengöring
Ergonomiskt utformade produkter för manuell våtrengöring av ytor. Kännetecknas av hög kvalitet för enastående smutsupptagning. Garanterar pålitlig renlighet.
Ytrengöring
Allt annat än ytligt: Våra perfekt samordnade textilier hanterar varje utmaning inom ytrengöring och säkerställer tillförlitlig rengöring av förorenade områden.
Glasrengöring
Kristallklart: Vårt omfattande sortiment för fukt- och våtrengöring av glasytor erbjuder alltid den optimala lösningen för alla tillämpningsområden på glas.
Kardborrestativ
För optimalt grepp: rätt rengöringsprodukter för våtrengöring av ytor är avgörande för skinande rena områden. En ergonomisk design och produktivitet har högsta prioritet här.