Ytor - våtrengöring

Ergonomiskt utformade produkter för manuell våtrengöring av ytor. Kännetecknas av hög kvalitet för enastående smutsupptagning. Garanterar pålitlig renlighet.

Kärcher Ytrengöring

Ytrengöring

Allt annat än ytligt: Våra perfekt samordnade textilier hanterar varje utmaning inom ytrengöring och säkerställer tillförlitlig rengöring av förorenade områden.

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Kärcher Glasrengöring

Glasrengöring

Kristallklart: Vårt omfattande sortiment för fukt- och våtrengöring av glasytor erbjuder alltid den optimala lösningen för alla tillämpningsområden på glas.

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Kärcher Kardborrestativ

Kardborrestativ

För optimalt grepp: rätt rengöringsprodukter för våtrengöring av ytor är avgörande för skinande rena områden. En ergonomisk design och produktivitet har högsta prioritet här.

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Kärcher