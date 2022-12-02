Helhetslösningar med manuella rengöringsverktyg

Oavsett hur många maskiner, robotar eller uppfinningar som framtiden bär i sitt sköte kommer det alltid att finnas manuella rengöringslösningar. Manuella lösningar är grunden, själva ryggraden som allt annat bygger på. 80% av alla rengöringsprocesser som syftar till att sterilisera och förebygga infektion baseras på manuella metoder. Ett professionellt tillvägagångssätt kräver att du arbetar systematiskt med manuell rengöring och kombinerar olika produkter och metoder för en optimal lösning. Kärcher finns vid din sida för att du ska nå din önskade standard.

FM_ExpertPro_total_view_app_01_CI20

Vilka är dina rengöringsbehov?

Kärchers manuella lösningar är till för att uppfylla dina rengöringsbehov enkelt och effektivt. Portföljen är uppdelad i tre sortiment som baseras på våra tre vägledande värden ADVANCEDSTANDARD och CLASSIC. Vi kallar dem för våra värdeerbjudanden. Dessa värdeerbjudanden riktar sig specifikt till en viss typ av behov.

Våra tre huvudkriterier

Kärchers manuella lösningar är till för att uppfylla dina rengöringsbehov enkelt och effektivt. Portföljen är uppdelad i tre sortiment som baseras på våra tre vägledande värden. Vi kallar dem för våra värdeerbjudanden. Dessa värdeerbjudanden riktar sig specifikt till en viss typ av behov. Alla tre utgår dock från våra tre huvudkriterier: Verksamhetseffektivitet , hållbarhet och pris.

verksamhetseffektivitet

VERKSAMHETSEFFEKTIVITET
Produktivitet och kvalitet i balans.

hållbart

HÅLLBARHET
Med fokus på den specifika typen av miljöpåverkan.

pris

PRIS
Logisk koppling mellan pris och prestanda.

Våra värdeerbjudanden

Klicka dig vidare och se vilka mervärden som våra olika värdeerbjudande erbjuder.

picto_bucket_method_cloth_RGB_1600x800

CLASSIC
Den vanligaste städmetoden

Denna metoden bygger på att man städar vått. Man lägger allt i vatten och tillför rengöringsmedel. Man brukar kalla detta för ”den naturliga metoden” då det är så här folk som inte har lokalvård som yrke i regel spontant väljer att städa.

Produktöversikt CLASSIC
picto_spray_method_cloth_RGB_1600x800

STANDARD
Miljövänligt och professionellt

Produkterna är byggda att kunna användas torra och vatten samt rengöringsmedel tillförs endast där det behövs med hjälp av en sprayflaska eller liknande. Då minimalt med vatten och kem används blir detta den miljövänligaste metoden.

Produktöversikt STANDARD
picto_preconditioning_cloth_RGB_1600x800

ADVANCED
Effektivast och säkrast

Här jobbar man uteslutande med förimpregnerade produkter. Moppar och dukar förbereds redan i tvättmaskinen så dom är lagom fuktiga och doserade med rätt rengöringsmedel när man tar dom från städvagnen vid själva utförandet.

Produktöversikt ADVANCED
kaercher_services_cleaning_consulting_campaign_keyvisual_oth_01_CI20_CMYK-300-dpi.jpg

Finansiera dina metoder med Kärcher Financial Services

Med dagens utmanande omvärldsbild är det direkt avgörande att kunna göra hållbara budgetar samt behålla god likviditet. Genom att finansiera dina manuella metoder får du en jämn och budgeterbar månadsavgift istället för en hög initial inköpskostnad som följs av stötvisa inköp som uppstår vid behov. Kärcher Financial Services ger dig som kund fördelar i form av enbart löpande driftskostnader samt att det heller inte påverkar ditt övriga låneutrymme i din bank.

Rådgivning, service och försäljning

Kontakta Kärcher: Använd vårt kontaktformulär.

Professionellt nyhetsbrev: Om du vill bli informerad om nya produkter och kampanjer från Kärcher i framtiden, registrera dig nu för vårt kommersiella nyhetsbrev.

Återförsäljare
Kontakta Kärcher
Registrera dig för Kärchers nyhetsbrev