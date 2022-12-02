Helhetslösningar med manuella rengöringsverktyg

Oavsett hur många maskiner, robotar eller uppfinningar som framtiden bär i sitt sköte kommer det alltid att finnas manuella rengöringslösningar. Manuella lösningar är grunden, själva ryggraden som allt annat bygger på. 80% av alla rengöringsprocesser som syftar till att sterilisera och förebygga infektion baseras på manuella metoder. Ett professionellt tillvägagångssätt kräver att du arbetar systematiskt med manuell rengöring och kombinerar olika produkter och metoder för en optimal lösning. Kärcher finns vid din sida för att du ska nå din önskade standard.