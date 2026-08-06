Golv - våtrengöring

Rätt utrustning för ekonomisk och effektiv våtrengöring av golv - särskilt i områden som är svåra att nå med maskiner.

Kärcher Moppar

Moppar

Textilier med olika material och strukturer - lämpliga för målinriktad användning för individuella städändamål. För bästa manuell rengöring enligt Kärchers standarder.

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Kärcher Moppstativ

Moppstativ

Skinande rena golv och pålitlig golvhygien på ett ögonblick. Med rätt rengöringmetoder för våtrengöring. Ergonomisk design för maximal produktivitet och hastighet.

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Kärcher Moppsystem

Moppsystem

Rätt mopp betyder en ren lösning. Våra mopp-system säkerställer maximal rengöringsprestanda på kort tid. Enkla att använda, kan snabbt och direkt tas i bruk.

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Kärcher Skaft

Skaft

Rätt skaft leder till önskat resultat. Det finns olika skaft att välja mellan för varje behov. Passar för användning med standard damm-, fukt- och våtmoppar.

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Kärcher Spraymoppsystem

Spraymoppsystem

Kompakta, platsbesparande spraysystem för fukt- och våtrengöring av golvbeläggningar. Mopp-system med sprayfunktion för enkel och platsbesparande rengöringsprocesser.

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Kärcher Gummiraka

Gummiraka

Skjuter helt enkelt bort smutsen. Vårt omfattande utbud av vattenskrapor möjliggör snabb och enkel borttagning av vätskor livkäl som lös smuts.

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Kärcher