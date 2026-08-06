Golv - våtrengöring
Rätt utrustning för ekonomisk och effektiv våtrengöring av golv - särskilt i områden som är svåra att nå med maskiner.
Moppar
Textilier med olika material och strukturer - lämpliga för målinriktad användning för individuella städändamål. För bästa manuell rengöring enligt Kärchers standarder.
Moppstativ
Skinande rena golv och pålitlig golvhygien på ett ögonblick. Med rätt rengöringmetoder för våtrengöring. Ergonomisk design för maximal produktivitet och hastighet.
Moppsystem
Rätt mopp betyder en ren lösning. Våra mopp-system säkerställer maximal rengöringsprestanda på kort tid. Enkla att använda, kan snabbt och direkt tas i bruk.
Skaft
Rätt skaft leder till önskat resultat. Det finns olika skaft att välja mellan för varje behov. Passar för användning med standard damm-, fukt- och våtmoppar.
Spraymoppsystem
Kompakta, platsbesparande spraysystem för fukt- och våtrengöring av golvbeläggningar. Mopp-system med sprayfunktion för enkel och platsbesparande rengöringsprocesser.
Gummiraka
Skjuter helt enkelt bort smutsen. Vårt omfattande utbud av vattenskrapor möjliggör snabb och enkel borttagning av vätskor livkäl som lös smuts.