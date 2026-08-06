Fönsterrengöring
Toppkvalitet för proffsen. Den fläckfria rengöringen av glas kräver en ergonomisk design, säkra anslutningsdelar och mångsidiga komponenter. För säkert och ekonomisk arbete.
Skrapor och blad
Rent och säkert: Ergonomiska fönsterskrapor och blad i olika varianter möjliggör enkel och säker borttagning av klisterrester.
Tvättpälsar
Högkvalitativa tvättpälsar tillverkade av olika textilier - perfekt för snabb rengöring av glas och alla typer av släta ytor.
Tvättpälshållare
Våra ergonomiska fönsterrakor har hög kvalitet och passar perfekt med våra tvättpälsar.
Handtag till fönsterskrapa
Allt under kontroll: Med hjälp av våra högkvalitativa och ergonomiska handtag känns de olika torkspåren alltid stabilt och säkert i din hand.
Skenor och utbytbara gummiblad
För fläckfri rengöring: professionella skenor tillverkade av rostfritt stål med V-formad utsparing och speciellt formade vulkaniserade torkgummin: extremt elastiska och långvariga.
Teleskophandtag och tillbehör
Säkert arbete från marken: våra extremt stabila teleskopiska lansar med pålitlig fästteknik och speciell kon. Säker fastsättning av verktyget utan vridning.