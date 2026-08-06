Fönsterrengöring

Toppkvalitet för proffsen. Den fläckfria rengöringen av glas kräver en ergonomisk design, säkra anslutningsdelar och mångsidiga komponenter. För säkert och ekonomisk arbete.

Kärcher Skrapor och blad

Skrapor och blad

Rent och säkert: Ergonomiska fönsterskrapor och blad i olika varianter möjliggör enkel och säker borttagning av klisterrester.

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Kärcher Tvättpälsar

Tvättpälsar

Högkvalitativa tvättpälsar tillverkade av olika textilier - perfekt för snabb rengöring av glas och alla typer av släta ytor.

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Kärcher Tvättpälshållare

Tvättpälshållare

Våra ergonomiska fönsterrakor har hög kvalitet och passar perfekt med våra tvättpälsar.

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Kärcher Handtag till fönsterskrapa

Handtag till fönsterskrapa

Allt under kontroll: Med hjälp av våra högkvalitativa och ergonomiska handtag känns de olika torkspåren alltid stabilt och säkert i din hand.

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Kärcher Skenor och utbytbara gummiblad

Skenor och utbytbara gummiblad

För fläckfri rengöring: professionella skenor tillverkade av rostfritt stål med V-formad utsparing och speciellt formade vulkaniserade torkgummin: extremt elastiska och långvariga.

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Kärcher Teleskophandtag och tillbehör

Teleskophandtag och tillbehör

Säkert arbete från marken: våra extremt stabila teleskopiska lansar med pålitlig fästteknik och speciell kon. Säker fastsättning av verktyget utan vridning.

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Kärcher